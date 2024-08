Mandalay Resources levererar starka finansiella resultat för andra kvartalet 2024 som leder till en kassabalans på 63 miljoner USD

TORONTO, 12 augusti, 2024 /PRNewswire/ -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "Företaget") (TSX: MND) (OTCQB: MNDJF) är glada att meddela sina finansiella resultat för det andra kvartalet som avslutades den 30 juni 2024, med stöd av starka produktionsresultat, disciplinerad kapitalfördelning och gynnsamma metallpriser.

Företagets sammanfattade och konsoliderade delårsrapport för kvartalet som avslutades den 30 juni 2024, tillsammans med dess förvaltningsberättelse och analys ("MD&A") för motsvarande period, finns tillgängligt under företagets profil på www.sedar.com och på företagets webbplats på www.mandalayresources.com. Alla dollarbelopp i detta pressmeddelande avser amerikanska dollar om inget annat anges.

Höjdpunkter för andra kvartalet 2024:

Fortsatt förstärkning av balansräkningen med ett kassaflöde på 62,9 miljoner USD per den 30 juni 2024 och en växande nettokassaposition[1] på 35,8 miljoner USD.

24,1 miljoner respektive 15,6 miljoner genererades i kassaflöde från den löpande verksamheten och fritt kassaflöde 1 ;

; Konsoliderade intäkter ökade med 59% jämfört med det andra kvartalet 2023 till 63,1 miljoner USD. Björkdalsgruvan registrerade sina högsta kvartalsintäkter någonsin på 28,8 miljoner USD. Costerfield-gruvan genererade 34,3 miljoner USD i kvartalsintäkter.

Den konsoliderade driftkostnaden 1 per uns av guldekvivalenter minskade med 12% till 1 022 USD per uns under det andra kvartalet 2024, jämfört med 1 159 USD under det andra kvartalet 2023.

per uns av guldekvivalenter minskade med 12% till 1 per uns under det andra kvartalet 2024, jämfört med 1 under det andra kvartalet 2023. Den totala underhållskostnaden 1 per producerat uns av guldekvivalenter minskade med 17% till 1 419 USD per uns under det andra kvartalet 2024, jämfört med 1 704 USD per uns under det andra kvartalet 2023.

per producerat uns av guldekvivalenter minskade med 17% till 1 per uns under det andra kvartalet 2024, jämfört med 1 per uns under det andra kvartalet 2023. Den konsoliderade nettoinkomsten var 15,9 miljoner USD ( 0,17 USD eller 0,23 USD per aktie), jämfört med 0,5 miljoner USD under andra kvartalet 2023.

Efter kvartalets slut, baserat på företagets starka kassaposition vid kvartalets slut och pågående kassaflödesförväntningar, återbetalade Mandalay hela det utestående beloppet (20 miljoner USD) av sin revolverande kreditfacilitet. Följaktligen har Mandalay för närvarande ingen annan skuld än mindre utrustningshyror. Den oanvända revolverande kreditfaciliteten på 35 miljoner USD kvarstår.

Frazer Bourchier, VD och koncernchef, kommenterade:

"I det andra kvartalet levererade vi återigen intäkts- och inkomsttillväxt, drivet av starka produktionsresultat och en stabil kostnadsprofil som uppfyllde våra interna planer. Baserat på vår starka kassaposition i slutet av kvartalet på cirka 63 miljoner USD och förväntad framtida kassaflödesgenerering har vi fullt ut betalat återstående 20 miljoner USD av vår revolverande kreditfacilitet, vilket lämnar oss med 35 miljoner USD i outnyttjad tillgänglighet under anläggningen. Vi kommer att fortsätta att proaktivt hantera vår balansräkning för att öka vår finansiella flexibilitet."

____________________________ 1. Guldekvivalentproduktion, justerad EBITDA, fritt kassaflöde, nettokassa, driftkostnader och totala underhållskostnader är icke-GAAP-mått för finansiella resultat som inte har någon standarddefinition enligt IFRS. Se "Icke-GAAP-mått" i slutet av detta pressmeddelande för ytterligare information.

Hashim Ahmed, finansdirektör, kommenterade:

"På konsoliderad basis genererade företaget 15,6 miljoner USD i fritt kassaflöde under det andra kvartalet 2024, vilket motsvarar cirka 582 USD per uns av sålda guldekvivalenter. Detta stöddes av fördubbling av kassaflödet från driftsverksamhet under samma period, vilket uppgick till 24,1 miljoner USD vid slutet av det andra kvartalet 2024. Jämfört med föregående kvartal ökade Mandalays kassabalans med cirka 16 miljoner USD med en slutlig nettokassaposition på 35,8 miljoner USD under det andra kvartalet 2024.

"Våra konsoliderade drift- och totala underhållskostnader per producerade uns guldekvivalent under det andra kvartalet 2024 var 1 022 USD respektive 1 419 USD, vilket innebär en minskning jämfört med motsvarande kvartal förra året, främst på grund av ökad guldekvivalentproduktion.

"Björkdal uppnådde sina högsta kvartalsintäkter, närmare 29 miljoner USD. Detta berodde främst på ökat bearbetat tonnage under det andra kvartalet 2024, jämfört med samma period förra året. Under tiden registrerade Costerfield-gruvan sin andra kvartalsintäktsökning i rad och nådde 34,3 miljoner USD."

Bourchier sammanfattade: Mandalay gjorde betydande framsteg när det gäller att stärka sin balansräkning under första halvåret. Vi arbetar väl med våra operativa strategiska prioriteringar och är fortfarande på rätt spår för att uppnå vår årliga produktionsriktning, samtidigt som vi fortsätter att vidta åtgärder för att ytterligare optimera vår verksamhet för en bättre hållbar kassaflödesgenerering, vilket positionerar företaget för långsiktig tillväxt och ökat aktieägarvärde."

Finansiell sammanfattning för andra kvartalet 2024

Följande tabell sammanfattar företagets koncernfinansiella resultat för de tre månaderna och sex månaderna som avslutades 30 juni 2024 och 2023:

(USD i tusentals, utom där annat anges) Tre månader avslutade Sex månader avslutade 30 juni, 30 juni,

2024 2023 2024 2023 Intäkter 63 054 39 670 118 565 81 849 Försäljningskostnader 25 162 29 236 52 193 55 842 Justerad EBITDA (1) 35 862 8 890 62 597 21 835 Justerade nettointäkter (förluster) (1) 16 802 (3 229) 28 954 (2 711) Konsoliderade nettointäkter 15 857 524 21 745 1 078 Kapitalutgifter 8 791 14 095 21 937 22 872 Totala tillgångar 323 272 271 324 323 272 271 324 Totala skulder 109 244 91 001 109 244 91 001 Justerade nettointäkter (förluster) per aktie (1) 0,18 (0,03) 0,31 (0,03) Koncernens nettointäkter per aktie 0,17 0,01 0,23 0,01

1. Justerad EBITDA, justerade nettointäkter och justerade nettointäkter per aktie är icke-GAAP-mått på finansiella resultat som inte har någon standarddefinition enligt IFRS. Se "Icke-GAAP-mått" i slutet av detta pressmeddelande för ytterligare information.

Under det andra kvartalet 2024 genererade Mandalay konsoliderade intäkter på 63,1 miljoner USD, 59 % mer än under det andra kvartalet 2023. Denna ökning av intäkterna berodde på en ökning av guldproduktionen, vilket bidrog till en högre mängd guldekvivalentuns som såldes med 26 759 uns under det andra kvartalet 2024 jämfört med 20 229 uns under det andra kvartalet 2023. 2 314 USD per uns för guld och 20 320 USD per ton för antimon under det andra kvartalet 2024 jämfört med 1 949 USD per uns och 12 406 USD per ton under det andra kvartalet 2023.

Den konsoliderade driftkostnaden per producerat uns av guldekvivalenter minskade 12 % till 1 022 USD per uns under det andra kvartalet 2024 jämfört med 1 159 USD under det andra kvartalet 2023. Minskningen av driftkostnaderna berodde på en ökning på 26 % av guldekvivalentproduktionen under det andra kvartalet 2024 till 26 372 uns jämfört med 20 850 uns under det andra kvartalet 2023, vilket kompenserade för en driftkostnadsökning på 12 %. Ökningen av driftkostnaden berodde främst på högre bearbetningskostnader på båda anläggningarna under det andra kvartalet 2024 jämfört med det andra kvartalet 2023 på grund av ökad genomströmning i Björkdalsgruvan och ökade kostnader för avfalls- och vattenhantering i Costerfield-gruvan i kombination med ökade personalkostnader under det andra kvartalet 2024, vilket berodde på bristande personal på grund av rekryteringsutmaningar under det andra kvartalet 2023.

Försäljningskostnaderna inklusive lagerförändringar under det andra kvartalet 2024 jämfört med det andra kvartalet 2023 var 4,8 miljoner USD lägre i Costerfield-gruvan på grund av en högre lageruppbyggnad som delvis uppvägs av de högre driftkostnaderna och 0,7 miljoner USD högre i Björkdalsgruvan. Konsoliderade allmänna och administrativa kostnader var 0,5 miljoner USD högre jämfört med det andra kvartalet 2023.

Mandalay genererade en justerad EBITDA på 35,9 miljoner USD under det andra kvartalet 2024, vilket är fyra gånger högre än den justerade EBITDA under det andra kvartalet 2023. Ökningen av justerad EBITDA berodde främst på högre intäkter under innevarande kvartal. Den justerade nettointäkten var 16,8 miljoner USD under det andra kvartalet 2024, vilket exkluderar en förlust på 0,9 miljoner USD på finansiella instrument, jämfört med en justerad nettoförlust på 3,2 miljoner USD under det andra kvartalet 2023.

De konsoliderade nettointäkterna var 15,9 miljoner USD för det andra kvartalet 2024, jämfört med 0,5 miljoner USD för det andra kvartalet 2023. Mandalay avslutade det andra kvartalet 2024 med 62,9 miljoner USD i kontanter och likvida medel.

Sammanfattning av verksamheten under andra kvartalet

Tabellen nedan sammanfattar företagets verksamhet, investeringar och operativa enhetskostnader för de tre månaderna och sex månaderna som slutade 30 juni 2024 och 2023:



Tre månader avslutade Sex månader avslutade 30 juni, 30 juni,

2024 2023 2024 2023 Costerfield-gruvan







Producerat guld (uns) 11 027 7 296 23 003 14 664 Producerat antimon (t) 359 517 763 1 061 Producerade guldekvivalenter (oz) 13 773 10 453 28 339 21 470 Driftkostnader(1) per producerat uns guldekvivalenter (USD) 844 930 811 925 Totala underhållskostnader (1) per producerat uns guldekvivalenter (USD) 1 142 1 268 1 072 1 190 Kapitalutveckling 1 023 983 1 877 1 848 Inköp av fastigheter, anläggningar och utrustning 1 291 1 089 2 144 1 597 Kapitaliserad prospektering 2 281 1 968 4 228 4 120 Björkdalsgruvan







Producerat guld (uns) 12 599 10 397 22 969 19 366 Driftkostnader(1) per producerat uns guld (USD) 1 216 1 389 1 300 1 483 Totala underhållskostnader(1,3) per producerat uns guld (USD) 1 553 1 978 1 695 1 959 Kapitalutveckling 2 110 2 761 4 791 4 569 Inköp av fastigheter, anläggningar och utrustning 1 296 5 743 2 704 8 327 Kapitaliserad prospektering 1 013 1 551 1 612 2 344 Konsoliderade







Producerade guldekvivalenter (oz) 26 372 20 850 51 308 40 836 Driftkostnader(1) per producerat uns guldekvivalenter (USD) 1 022 1 159 1 030 1 190 Totala underhållskostnader (1,3) per producerat uns guldekvivalenter (USD) 1 419 1 704 1 427 1 663 Kapitalutveckling 3 133 3 744 6 668 6 417 Inköp av fastigheter, anläggningar och utrustning (2) 2 364 6 832 9 372 9 924 Kapitaliserad prospektering 3 294 3 519 5 897 6 531

1.Driftkostnader och totala underhållskostnader är icke-GAAP-mått på finansiella resultat som inte har någon standarddefinition enligt IFRS. Se "Icke-GAAP-mått" i slutet av detta pressmeddelande för ytterligare information. 2.omfattar utrustning som köpts för återvinning på en icke-verksam anläggning. 3.Totala underhållskostnader under innevarande år inkluderar avskrivningar på anrikningssanddammar, jämförelsesiffrorna för 2023 har uppdaterats därefter.

Costerfield guld-antimongruva, Victoria, Australien

Under det andra kvartalet 2024 producerade Costerfield 11 027 uns guld jämfört med 7 296 uns under det andra kvartalet 2023, en ökning med 51 % eller 3 731 uns. Ökningen i producerade uns var ett resultat av en ökning av den genomsnittliga utvunna guldhuvudgraden från 7,39 g/t under det andra kvartalet 2023 till 12,07 g/t under det andra kvartalet 2024. Costerfield-gruvan genererade 34,3 miljoner USD i intäkter och 23,5 miljoner USD i justerad EBITDA, vilket resulterade i nettointäkter på 12,3 miljoner USD.

Driftkostnaden per uns producerade guldekvivalenter minskade med 9% till 844 USD per uns under det andra kvartalet 2024 jämfört med 930 USD per uns under det andra kvartalet 2023, och den totala underhållskostnaden per uns producerade guldekvivalenter minskade med 10% till 1 142 USD per uns under det andra kvartalet 2024 jämfört med 1 268 USD under det andra kvartalet 2023, båda främst på grund av den ökade produktionen av guldekvivalenter som delvis kompenserades av ökade driftkostnader som uppstod främst på grund av ökade bearbetningskostnader med högre kostnader för avfall och vattenhantering i kombination såväl som ökade personalkostnader både i gruvan och bearbetningen under det andra kvartalet 2024, vilket berodde på bristande personal med rekryteringsutmaningar under det andra kvartalet 2023 och högre kostnader för gruvmaterial på grund av oplanerade utgifter för att förstärka produktionsområden under det andra kvartalet 2024.

Björkdals guldgruva, Skellefteå, Sverige

Under det andra kvartalet 2024 producerade Björkdal 12 599 uns guld jämfört med 10 397 uns under det andra kvartalet 2023, en ökning med 21 % eller 2 202 uns, främst på grund av ökningen på 12 % av de ton malm som bearbetades från 296 213 i det andra kvartalet 2023 till 331 450 i det andra kvartalet 2024. Björkdalsgruvan genererade 28,8 miljoner USD i intäkter och 14,3 miljoner USD i justerad EBITDA, vilket resulterade i nettointäkter på 5,0 miljoner USD.

Driftkostnaden per producerat uns för det andra kvartalet 2024 minskade med 12 % till 1 216 USD per uns jämfört med 1 389 USD för det andra kvartalet 2023 till följd av att den ökade guldproduktionen delvis uppvägs av ökade driftkostnader, främst på grund av högre genomströmning efter driftsättningen av investeringsprojektet för bearbetningsombyggnad under det första kvartalet 2024, vilket resulterade i ökad konsumtion av slipmedel och andra kvarnförbrukningsmaterial. Den totala underhållskostnaden per uns minskade med 21% till 1 553 USD per uns, jämfört med 1 978 USD under det andra kvartalet 2023, till följd av den ökade guldproduktionen i kombination med lägre underhållskapitalkostnader som delvis kompenserades av de ökade driftkostnaderna.

Lupin, Nunavut, Kanada

Omsorgs- och underhållskostnaderna vid Lupin-gruvan var mindre än 0,1 miljoner USD under det andra kvartalet 2024 och det andra kvartalet 2023. Återvinningskostnaderna vid Lupin uppgick till 0,5 miljoner USD under det andra kvartalet 2024 jämfört med 0,1 miljoner USD under det andra kvartalet 2023. Återvinningskostnaderna kommer att öka under det återstående året 2024 vid Lupin jämfört med 2023, men större delen av detta återvinningsarbete för att uppnå majoriteten av nedläggningsskyldigheterna förväntas ske under kalenderåret 2025. Lupin håller för närvarande på med den slutliga stängningen och återvinningsaktiviteter som delvis finansieras av progressiva säkerhetsminskningar som innehas av Crown Indigenous Relations and Northern Affairs Canada.

La Quebrada, Chile

Inget arbete utfördes på utvecklingsegendomen La Quebrada under det andra kvartalet 2024.

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett naturresursföretag baserat i Kanada med produktionstillgångar i Australien (Costerfield-gruvan) och Sverige (Björkdalsgruvan). Företaget fokuserar på att öka sin produktion och minska kostnaderna för att generera ett betydande positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att bedriva en säker och miljömässigt ansvarsfull verksamhet och samtidigt utveckla en hög nivå av engagemang i samhället och bland dess anställda.

Mandalays mål är att skapa värde för sina aktieägare genom lönsam drift och regionala prospekteringsprogram i både Costerfield- och Björkdalsgruvorna. För närvarande är företagets huvudmål att fortsätta bryta de högkvalitativa Youle- och Shepherd-ådrorna i Costerfield och att utöka mineralreserverna. I Björkdalsgruvan kommer företaget att sträva efter att öka produktionen från det östra utbyggnadsområdet och andra högkvalitativa områden under de kommande åren för att maximera vinstmarginalerna från gruvan.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller "framåtblickande uttalanden" i den mening som avses i tillämplig värdepapperslagstiftning, inklusive uttalanden om företagets förväntade resultat under 2024. Läsare uppmanas att inte förlita sig för mycket på framåtblickande uttalanden. De faktiska resultaten och utvecklingen kan skilja sig väsentligt från de som avses i dessa uttalanden, bland annat beroende på förändringar i råvarupriserna och allmänna marknads- och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista över de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och utveckling skiljer sig från de som förutses i de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande finns under rubriken "Riskfaktorer" i Mandalays årliga informationsformulär från den 31 mars 2024, varvid en kopia därav finns tillgängligt under Mandalays profil på www.sedar.com. Dessutom finns det ingen garanti för att eventuella resurser som upptäcks som ett resultat av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Även om Mandalay har försökt kartlägga viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från dem som beskrivs i framåtblickande uttalanden, kan det finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntade, uppskattade eller avsedda. Det finns ingen garanti för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från dem som förutses i sådana uttalanden. Följaktligen bör läsaren inte förlita sig på framåtblickande uttalanden i onödan.

Icke-GAAP-mått

Detta pressmeddelande kan innehålla referenser till justerad EBITDA, justerade nettointäkter, fritt kassaflöde, driftkostnad per producerat uns av guldekvivalenter och totala underhållskostnader som alla är icke-GAAP-mått och som därför inte har standardiserade betydelser enligt IFRS. Därför kan dessa mått möjligen inte vara jämförbara med liknande mått som presenteras av andra emittenter.

Ledningen använder justerad EBITDA och fritt kassaflöde som mått på operativa resultat för att underlätta bedömning av företagets förmåga att generera likviditet genom operativt kassaflöde, för att finansiera framtida behov av rörelsekapital och för att finansiera framtida kapitalutgifter, samt för att underlätta jämförelser av finansiella resultat från period till period på en konsekvent basis. Ledningen använder justerade nettointäkter för att underlätta förståelsen av företagets finansiella resultat före påverkan av engångsposter eller särskilda poster. Företaget anser att dessa mått är användbara för, och används av, investerare och andra användare av företagets finansiella rapporter för att utvärdera företagets operativa och kontanta resultat eftersom de möjliggör analys av dess finansiella resultat utan att ta hänsyn till särskilda, icke-kontanta och andra icke-kärnposter, vilka kan variera kraftigt från företag till företag och mellan period till period.

Företaget definierar justerad EBITDA som intäkter från gruvdrift, nettointäkter efter administrationskostnader, och före räntor, skatter, icke-kontanta avgifter/(intäkter), koncerninterna avgifter och finansieringskostnader. Företaget definierar justerade nettointäkter som nettointäkter före särskilda poster. Särskilda poster är intäkts- och kostnadsposter som presenteras separat på grund av sin karaktär och i vissa fall på grund av de förväntat sällsynta händelser som ger upphov till dem. En avstämning mellan justerad EBITDA och justerade nettoresultat, å ena sidan, och koncernens nettoresultat, å andra sidan, ingår i MD&A.

Företaget definierar fritt kassaflöde som ett mått på företagets förmåga att generera och hantera likviditet. Det beräknas med utgångspunkt från nettokassaflödet från den löpande verksamheten (enligt IFRS) och genom att sedan subtrahera investeringar och leasingbetalningar. Se avsnittet "Icke-GAAP-mått" i MD&A för en avstämning mellan fritt kassaflöde och nettokassaflöden från driftsaktiviteter.

För Costerfield-gruvan beräknas producerade uns guldekvivalenter genom att addera producerade uns guld och producerade ton antimon gånger det genomsnittliga antimonpriset under perioden dividerat med det genomsnittliga guldpriset under perioden. Den totala driftkostnaden förknippad med produktionen av dessa producerade ekvivalenta uns under perioden divideras sedan med producerade uns guldekvivalenter för att ge driftkostnaden per producerat ekvivalent uns. Driftkostnaden exkluderar royaltykostnader. De totala underhållskostnaderna för området inkluderar totala driftkostnader, underhållskapital för gruvdrift, royaltykostnader, ackumulering av återvinningsförsörjning och amortering av anrikningsdammar. Underhållskapital återspeglar kapitalet som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande nivå av verksamhet. Anläggningens totala underhållskostnad per uns guldekvivalenter under en period är lika med den totala underhållskostnaden dividerat med producerade uns guldekvivalenter under perioden.

För Björkdalsgruvan divideras sedan den totala driftkostnaden för produktionen av uns av guld producerade under perioden med producerade uns av guld som producerats för att ge driftkostnaden per producerat uns av guld. Driftkostnaden exkluderar royaltykostnader. De totala underhållskostnaderna för området inkluderar totala driftkostnader, underhållskapital för gruvdrift, royaltykostnader, ackumulering av återvinningsförsörjning och amortering av anrikningsdammar. Underhållskapital återspeglar kapitalet som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande nivå av verksamhet. Anläggningens totala underhållskostnad per uns guldekvivalenter under en period är lika med den totala underhållskostnaden dividerat med producerade uns guldekvivalenter under perioden.

För företaget som helhet beräknas driftkostnaden per uns guldekvivalenter genom att summera producerade uns guldekvivalenter av varje anläggning och sedan dividera summan med summan av kontanta driftkostnader på anläggningarna. Koncernens driftkostnad exkluderar royaltykostnader och allmänna och administrativa kostnader på företagsnivå. Denna definition uppdaterades under det tredje kvartalet 2020 för att utesluta allmänna och administrativa företagskostnader för att bättre anpassa sig till industristandarden. Den totala underhållskostnaden per uns guldekvivalenter under perioden är lika med summan av driftkostnaderna i samband med produktionen av uns guldekvivalenter vid alla anläggningar under perioden plus företagets allmänna omkostnader under perioden plus underhållskapital för gruvdrift, royaltykostnader, ackumulering av återvinningsförsörjning och amortering av anrikningsdammar, dividerat med det totala antalet producerade uns guldekvivalenter under perioden. En avstämning mellan försäljningskostnader och driftkostnader, och även driftkostnader och totala underhållskostnader ingår i MD&A.

