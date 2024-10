Mandalay Resources rapporterar produktions- och kassabalansen för det tredje kvartalet 2024 och bekräftar produktionsriktlinjer

TORONTO, 14 Oktober, 2024 /PRNewswire/ -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "Företaget") (TSX: MND) (OTCQB: MNDJF) tillkännager produktionsresultat för tredje kvartalet, som framhävs av fortsatt kassaproduktion. Alla dollarbelopp i detta pressmeddelande avser amerikanska dollar om inget annat anges.

Höjdpunkter för tredje kvartalet:

Kassabalansen i slutet av kvartalet uppgick till 55 miljoner USD.

Konsoliderad guldekvivalenter producerade uppgick till 20 323 uns;

Konsoliderade guldekvivalenter sålda uppgick till 21 551 uns.

Utestående revolverande kreditfacilitet helt återbetald.

Frazer Bourchier, VD och koncernchef, kommenterade:

"Mandalays kombinerade verksamhet producerade 20 323 guldekvivalenta uns under tredje kvartalet 2024. Det tredje kvartalet var alltid planerat att vara det lägsta kvartalet för unsproduktion på året, och produktionen av guldekvivalenta uns förväntas återhämta sig under det fjärde kvartalet. Detta placerar Mandalay för att möta sin helårsproduktionsriktning på 90 000 till 100 000 guldekvivalenta uns.

Företaget fortsatte att upprätthålla sin starka balansräkning och avslutade kvartalet med 55 miljoner USD i kontanter. Detta inkluderar den fullständiga återbetalningen under kvartalet av 20 miljoner USD utestående under den revolverande kreditfaciliteten, vilket lämnar Mandalay med 35 miljoner USD i outnyttjad tillgänglighet under faciliteten."

Ryan Austerberry, COO, kommenterade:

"I Costerfield-gruvan producerade vi 10 697 guldekvivalenta uns under det tredje kvartalet 2024, jämförbart med samma period förra året. Men jämfört med föregående kvartal minskade produktionen främst på grund av både den förväntade påverkan av vår gruvcykel under det tredje kvartalet och gruvdrift av ytterligare lönsam malm vid Youles och Shepherds ytterkanaler som inte finns i reserv på grund av höjda metallpriser. Den genomsnittliga bearbetade kvaliteten var 8,1 g/t för guld och 1,3 % för antimon under kvartalet. Under det fjärde kvartalet förväntar vi oss att återvända till att fokusera på att utvinna högre kvalitetsområden i malmkropparna.

"I Björkdalsgruvan producerade vi 9 626 uns guld, vilket var något mindre än förväntat på grund av omväxlande väder som orsakade översvämningar i den östra zonen och därmed tillfälligt begränsade tillgången till detta område. Följaktligen var verksamheten tvungen att rotera till trapputgrävningsmaterial under jord av lägre kvalitet och även förlita sig på ytlager av allt lägre kvalitet för att maximera bearbetningsmaterial, vilket ledde till lägre än förväntad produktion. Under det sista kvartalet 2024 förväntas Björkdalsgruvan återgå till produktionsnivån som uppnåddes under det första halvåret."

Bourchier avslutade: "För att avsluta året fortsätter vårt primära fokus vara att leverera operativt kassaflöde och utveckla vår strategi för att bli en mellanliggande guldproducent".

Produktion för kvartalet som avslutades den 30 september 2024:

Företaget producerade totalt 17 844 uns guld och 252 ton antimon, vilket motsvarar totalt 20 323 guldekvivalenta uns, jämfört med 19 601 uns guld och 395 ton antimon under det tredje kvartalet 2023, vilket motsvarar totalt 22 032 guldekvivalenta uns.

Produktionen vid Björkdalsgruvan uppgick till 9 626 uns guld jämfört med 11 224 uns guld under det tredje kvartalet 2023.

Produktionen vid Costerfield-gruvan var 8 218 uns guld och 252 ton antimon jämfört med 8 377 uns guld och 395 ton antimon under det tredje kvartalet 2023.

Produktion för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2024:

Företaget producerade totalt 63 816 uns guld och 1 015 ton antimon, vilket motsvarar totalt 71 631 guldekvivalenta uns, jämfört med 53 631 uns guld och 1 456 ton antimon under de motsvarande första nio månaderna 2023, vilket motsvarar totalt 62 868 guldekvivalenta uns.

Produktionen vid Björkdalsgruvan bestod av 32 595 uns guld.

Produktionen vid Costerfield-gruvan bestod av 31 221 uns guld och 1 015 ton antimon.

Tabell 1 - Produktion under tredje kvartalet och nio månader för 2024 och 2023

Metall Källa Tre månader avslutade 30 september 2024 Tre månader avslutade 30 september, 2023 Nio månader avslutade 30 september 2024 Nio månader avslutade 30 september, 2023 Producerat guld (uns) Björkdalsgruvan 9 626 11 224 32 595 30 590

Costerfield-gruvan 8 218 8 377 31 221 23 041

Totalt 17 844 19 601 63 816 53 631 Producerat antimon (t) Costerfield-gruvan 252 395 1 015 1 456











Guld USD/uns

2 474 1 928



Antimon USD/t

24 338 11 865



Totala guldekv. (uns) (1) producerat Björkdalsgruvan 9 626 11 224 32 595 30 590 Costerfield-gruvan 10 697 10 808 39 036 32 278 Totalt 20 323 22 032 71 631 62 868 1. Kvartalsvis produktion, guldekvivalenta uns ("Guldekv. (uns)") beräknas genom att multiplicera de produktionskvantiteterna av guld ("Au") och antimon ("Sb") under perioden med respektive genomsnittliga marknadspriser för råvarorna under perioden, addera beloppen för att få ett "totalt innehållsvärde baserat på marknadspris" och sedan dividera det totala innehållsvärdet med det genomsnittliga marknadspriset för Au under perioden. Källan för Au-priset är www.lbma.org.uk och för Sb-priset är www.metalbulletin.com.

Omsättning för kvartalet som avslutades den 30 september 2024:

Företaget sålde totalt 19 111 uns guld och 248 ton antimon, vilket motsvarar totalt 21 551 guldekvivalenta uns, jämfört med 18 106 uns guld och 400 ton antimon under det tredje kvartalet 2023, vilket motsvarar totalt 20 568 guldekvivalenta uns.

Björkdalsdgruvan sålde 10 790 uns guld jämfört med 10 751 uns guld under det tredje kvartalet 2023.

Costerfield-gruvan sålde 8 321 uns guld och 248 ton antimon jämfört med 7 355 uns guld och 400 ton antimon under det tredje kvartalet 2023.

Omsättning för de nio månader som avslutades den 30 september 2024:

Företaget sålde totalt 65 729 uns guld och 1 009 ton antimon, vilket motsvarar totalt 73 587 guldekvivalenta uns, jämfört med 53 326 uns guld och 1 455 ton antimon under de första nio månaderna 2023, vilket motsvarar totalt 62 566 guldekvivalenta uns.

Björkdalsgruvan sålde 33 871 uns guld.

Costerfield-gruvan sålde 31 858 uns guld och 1 009 ton antimon.

Tabell 2 - Omsättning under det tredje kvartalet och nio månader för 2024 och 2023

Metall Källa Tre månader avslutade 30 september 2024 Tre månader avslutade 30 september, 2023 Nio månader avslutade 30 september 2024 Nio månader avslutade 30 september 2023 Sålt guld (uns) Björkdalsgruvan 10 790 10 751 33 871 30 211

Costerfield-gruvan 8 321 7 355 31 858 23 115

Totalt 19 111 18 106 65 729 53 326 Sålt antimon (t) Costerfield-gruvan 248 400 1 009 1 455











Guld USD/uns

2 474 1 928



Antimon USD/t

24 338 11 865



Totala guldekv. (uns)1 Sålt Björkdalsgruvan 10 790 10 751 33 871 30 211 Costerfield-gruvan 10 761 9 817 39 716 32 355 Totalt 21 551 20 568 73 587 62 566 1. Kvartalsvis guldekv. (uns) som sålts beräknas genom att multiplicera försäljningskvantiteterna av Au och Sb under perioden med respektive genomsnittliga marknadspris för råvarorna under perioden, addera beloppen för att få ett "totalt innehållsvärde baserat på marknadspris" och sedan dividera det totala innehållsvärdet med det genomsnittliga marknadspriset för Au under perioden. Källan för Au-priset är www.lbma.org.uk och Sb-priset är www.metalbulletin.com.

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett naturresursföretag baserat i Kanada med produktionstillgångar i Australien (Costerfield-gruvan) och Sverige (Björkdalsgruvan). Företaget fokuserar på att öka sin produktion och minska kostnaderna för att generera ett betydande positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att bedriva en säker och miljömässigt ansvarsfull verksamhet och samtidigt utveckla en hög nivå av engagemang i samhället och bland dess anställda.

Mandalays mål är att skapa värde för sina aktieägare genom lönsam drift och fortsatta regionala prospekteringsprogram i både Costerfield- och Björkdalsgruvorna. För närvarande är företagets huvudmål att fortsätta bryta den högkvalitativa Youle-ådran i Costerfield, att öka produktionen i de djupare Shepherd-ådrorna, som båda kommer att fortsätta att leverera högkvalitativ malm till bearbetningsanläggningen, och att utöka mineralreserverna. I Björkdalsgruvan kommer företaget att sträva efter att under kommande år producera i Aurora-zonen och andra högkvalitativa områden under de kommande åren för att maximera vinstmarginalerna från gruvan.

Framåtblickande uttalanden:

Detta pressmeddelande innehåller "framåtblickande uttalanden" i den mening som avses i tillämplig värdepapperslagstiftning, inklusive uttalanden om företagets förväntade produktion av guld och antimon under räkenskapsåret 2024. Läsare uppmanas att inte förlita sig för mycket på framåtblickande uttalanden. De faktiska resultaten och utvecklingen kan skilja sig väsentligt från de som avses i dessa uttalanden, bland annat beroende på förändringar i råvarupriserna och allmänna marknads- och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista över de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och utveckling skiljer sig från de som förutses i de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande finns under rubriken "Riskfaktorer" i Mandalays årliga informationsformulär från den 28 mars 2024, som finns tillgängligt på Mandalays profil på www.sedar.com. Dessutom finns det ingen garanti för att eventuella resurser som upptäcks som ett resultat av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Även om Mandalay har försökt kartlägga viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från dem som beskrivs i framåtblickande uttalanden, kan det finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntade, uppskattade eller avsedda. Det finns ingen garanti för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från dem som förutses i sådana uttalanden. Följaktligen bör läsaren inte förlita sig på framåtblickande uttalanden i onödan.

För ytterligare information: Frazer Bourchier, VD och koncernchef; Edison Nguyen, direktör, Företagsvärderingar och IR; Kontakt: 647.258.9722

