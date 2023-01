Ross Energy och Fidelis New Energy bildar exklusivt partnerskap för lagring av koldioxid i Danmark

KÖPENHAMN, Danmark och HOUSTON, 27 januari 2023 /PRNewswire/ – Ross Energy ("Ross Energy") och Fidelis New Energy, LLC ("Fidelis"), har ingått ett exklusivt partnerskap för utveckling, konstruktion och drift av CO2-lagringsnätverk på land i Danmark och södra Sverige. Partnerskapet är uteslutande för utvärderingar under jord, karakterisering av reservoarer, testning och insamling av seismiska data samt utveckling av kollagringsfält inom områden av intresse.

Fidelis utvecklar Norne Carbon Storage Hub, ett CO2-lagringsnätverk på land i Danmark som använder landets attraktiva underjordiska egenskaper för nationell och internationell koldioxidlagring. Nätverket ska ge företag som släpper ut koldioxid möjlighet att få tillgång till kostnadseffektiva och säkra alternativ för minskade koldioxidutsläpp och kommer att hjälpa Danmark och andra länder att uppnå ambitiösa klimatmål för 2030 och 2050. Projektet planerar att börja injicera koldioxid i lagringsanläggningar på land senast 2026 och siktar på en injektion på 20 miljoner ton per år eller mer fram till 2030. Norne Carbon Storage Hub kommer att kunna ta emot koldioxid från lokala koldioxidkällor via rörledningar och internationella koldioxidkällor via fartygstransporter vid flera mottagningsanläggningar.

Fidelis valde Ross Energy som sin enda fullservicepartner för brunnshantering och underjordsutveckling för Fidelis nuvarande projekt för koldioxidlagring i Danmark samt ytterligare projekt utvecklade av Fidelis i Danmark och södra Sverige. Ross Energy valde Fidelis som sin exklusiva CCS-partner ("avskiljning och lagring av koldioxid") för framtida kollagringsprojekt i regionen. Partnerskapet etablerar en konsekvent projekthanterings- och utförandemodell för att på ett säkert sätt implementera och optimera lagring av koldioxid i Danmark.

"Ross Energy har konsekvent visat en branschledande teknisk kompetens när det gäller kollagring och en oöverträffad kunskap om vad som finns under jord i Danmark, som perfekt matchar Fidelis utvecklingsstrategi för Norne Carbon Storage Hub", säger Pete Hollis, Global Head of Carbon Management för Fidelis.

Ulrik Weuder, chef för Fidelis europeiska kontor, tillägger: "Våra team har en hög nivå av kulturell samordning och Fidelis-teamet är glada över att fortsätta partnerskapet när vi vidareutvecklar möjligheter i Danmark, södra Sverige och i resten av Europa."

Ross Energy har fått expertis från en mängd olika erfarenheter i Danmark, Norge, Tyskland, Sverige och Polen och är den enda oberoende underjordsexperten i Danmark med CCS-erfarenhet. Ross Energy och dess dotterbolag Ross Offshore A/S ("Ross Offshore") har fokuserat på att utveckla lösningar för den gröna övergången i över 15 år. Ross Offshore har lång erfarenhet av CCS-branschen som går tillbaka till 2008, då man tilldelades rollen som Owner's Engineers för Gassnova SF, som förvaltar de norska myndigheternas intressen i CCS.

"Ross Energy är hedrade över att ha möjlighet att arbeta med Fidelis för att utveckla säkra och kostnadseffektiva kollagringsanläggningar på land i Danmark och södra Sverige. Vi är imponerade av den kunskap om och erfarenhet av koldioxidhantering och koldioxidnegativ energi som Fidelis tar med sig från sina liknande projekt som pågår i Louisiana. Det engagemang och den professionalism vi upplever när vi arbetar med Fidelis-teamet är en inspiration för alla inom Ross Energy", säger Ole Nygaard, projektledare på Ross Energy.

Lars Andersen, CEO för Ross Energy, tillägger: "Att vara en del av den gröna övergången och uppfylla de ambitiösa danska klimatmålen har högsta prioritet för oss. Med partnerskapet med Fidelis är vi övertygade om att vi tillsammans kommer att bidra till den danska framgångssagan. Vi ser fram emot en långsiktig relation, som har en enorm potential att utvecklas ytterligare under de kommande åren."

Om Fidelis New Energy

Fidelis New Energy är ett energiövergångsbolag som driver på utfasning av fossila bränslen genom infrastrukturutveckling och investeringar i förnybara bränslen, produkter med låg eller negativ koldioxidintensitet, samt avskiljning och lagring av koldioxid genom en växande portfölj av patentskyddad och patentsökt teknik för att ta itu med utmaningar inom klimat- och energisäkerhet.

Fidelis drar nytta av sitt egenutvecklade ESG-centrerade RACER™-ramverk för att vägleda sitt marknadsval och sin projektdesign och -leverans genom samarbete mellan en mängd olika branschexperter. Fidelis tillämpar RACER™ för att förbättra sina projekts miljömässiga och finansiella resultat och för att förnya genom att integrera beprövad teknik.

Fidelis New Energy har sitt huvudkontor i Houston, Texas med kontor i Baton Rouge, Louisiana och Köpenhamn, Danmark. Mer information finns på www.fidelisnewenergy.com. Du kan även hålla dig uppdaterad via företagets LinkedIn-profil www.linkedin.com/company/fidelisnewenergy-llc/.

Om Ross Energy

Ross Energy är ett danskt företag inom skötsel och underhåll av brunnar med 30 års branscherfarenhet och en beprövad erfarenhet av att leverera framgångsrika projekt inom brunnskonstruktion. Ross Energy utnyttjar sin expertis och erfarenhet inom underjordisk geologi, logistik, brunnskonstruktion och borrövervakning över hela Danmark och norra Europa även inom det växande och viktiga området kollagring. Genom att dra nytta av expertis från olje- och gasindustrin och tillämpa den på riskreducerande och mogna geotermiska projekt och CCS-projekt, säkerställer Ross Energy säkra, exakta processer och ett bättre utnyttjande av resurser, vilket inte bara gynnar borrningsverksamheten, utan även den gröna övergången i vidare mening. Ross Energy har den djupa förståelse för kollagring och leverans av geotermiska brunnar som krävs för att tillhandahålla fullständig livscykelservice från projektstart via design och ingenjörsarbete till borrning och färdigställande av brunnar. Mer information finns på www.rossenergy.dk.

