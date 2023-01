Ross Energy ja Fidelis New Energy sopivat hiilidioksidin varastoinnin yksinoikeudellisesta kumppanuudesta Tanskassa

KÖÖPENHAMINA, Tanska ja HOUSTON, Yhdysvallat, 27. tammikuuta 2023 /PRNewswire/ -- Ross Energy ("Ross Energy") ja Fidelis New Energy, LLC ("Fidelis") ovat solmineet yksinoikeudellisen kumppanuuden hiilidioksidin varastointiverkostojen kehittämisestä, rakentamisesta ja käyttämisestä Tanskassa ja Etelä-Ruotsissa. Kumppanuus koskee yksinomaan maanpinnan arviointia, säiliöiden karakterisointia, testausta ja seismisiä mittauksia sekä hiilivarastointikenttien kehittämistä kiinnostavilla alueilla.

Fideliksen hanke Norne Carbon Storage Hub on hiilidioksidin varastointiverkosto Tanskassa, jossa hyödynnetään Tanskan maaperän sopivia ominaisuuksia hiilidioksidin kansallisessa ja kansainvälisessä varastoinnissa. Verkosto tarjoaa hiilidioksidipäästöjä aiheuttaville yrityksille mahdollisuuden käyttää kustannustehokkaita ja turvallisia hiilestä irtautumisen menetelmiä ja auttaa Tanskaa ja muita maita saavuttamaan vuosien 2030 ja 2050 kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Hankkeessa on tarkoitus aloittaa hiilidioksidin ruiskutus maan alla sijaitseviin varastointirakenteisiin vuoteen 2026 mennessä, ja tavoitteena on ruiskuttaa vuodessa vähintään 20 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuoteen 2030 mennessä. Norne Carbon Storage Hub pystyy vastaanottamaan hiilidioksidia paikallisista hiilidioksidilähteistä putkiston kautta ja kansainvälisistä hiilidioksidilähteistä laivakuljetuksella useissa vastaanottolaitoksissa.

Fidelis valitsi Ross Energyn täyden palvelun kaivojen hallinnan ja maanalaisen toiminnan kehityskumppanikseen Fideliksen nykyisiin hiilidioksidin varastointihankkeisiin Tanskassa sekä muihin yhtiön Tanskassa ja Etelä-Ruotsissa kehittämiin hankkeisiin. Ross Energy valitsi Fideliksen yksinoikeudelliseksi hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin (Carbon Capture and Storage, "CCS") kumppanikseen tulevissa hiilidioksidin varastointihankkeissa tällä alueella. Kumppanuus luo johdonmukaisen projektinhallinta- ja toteutusmallin hiilidioksidin varastoinnin turvalliseksi toteuttamiseksi ja optimoimiseksi Tanskassa.

"Ross Energy on johdonmukaisesti osoittanut alan johtavaa teknistä osaamista hiilidioksidin varastoinnin alalla ja vertaansa vailla olevaa tietämystä Tanskan maaperästä, mikä sopii täydellisesti yhteen Fideliksen Norne Carbon Storage Hubia koskevan kehitystyön lähestymistavan kanssa", sanoi Fideliksen hiilidioksidin hallinnan kansainvälinen johtaja Pete Hollis.

Ulrik Weuder, Fideliksen Euroopan toimintojen johtaja, lisäsi: "Tiimiemme kulttuurit ovat hyvin yhteneväiset, ja Fideliksen tiimi on innoissaan kumppanuuden jatkamisesta, kun työstämme edelleen mahdollisuuksia Tanskassa, Etelä-Ruotsissa ja muualla Euroopassa."

Ross Energy on hankkinut asiantuntemusta erilaisista projekteistaTanskassa, Norjassa, Saksassa, Ruotsissa ja Puolassa, ja se on Tanskan ainoa riippumaton maanalainen asiantuntija, jolla on kokemusta CCS-tekniikoista. Ross Energy ja sen tytäryhtiö Ross Offshore A/S ("Ross Offshore") ovat kehittäneet ratkaisuja vihreää siirtymää varten yli 15 vuoden ajan. Ross Offshore -yrityksellä on laajaa kokemusta CCS-toiminnasta jo vuodesta 2008 alkaen, jolloin se sai tehtäväkseen toimia vastuullisena insinööriyhtiönä Gassnova SF:ssä, joka hallinnoi Norjan viranomaisten etuja CCS-toiminnassa.

"On kunnia saada työskennellä Fideliksen kanssa turvallisten ja kustannuksiltaan kilpailukykyisten hiilivarastojen kehittämiseksi Tanskassa ja Etelä-Ruotsissa. Olemme vaikuttuneita Fideliksen tietämyksestä ja kokemuksesta hiilidioksidipäästöjen hallinnasta ja hiilinegatiivisesta energiantuotannosta, jota se on hankkinut Louisianassa käynnissä olevista vastaavista hankkeista. Sitoutuminen ja ammattitaito, jota koemme työskennellessämme Fideliksen tiimin kanssa, on inspiraatio kaikille Ross Energyn työntekijöille", sanoi Ross Energyn projektipäällikkö Ole Nygaard.

Ross Energyn toimitusjohtaja Lars Andersen lisäsi: "Vihreään siirtymään osallistuminen ja Tanskan kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttaminen on meille ensisijaisen tärkeää. Fideliksen kanssa solmitun kumppanuuden ansiosta olemme varmoja siitä, että voimme yhdessä edistää tätä tanskalaista menestystarinaa. Odotamme innolla pitkäaikaista yhteistyösuhdetta, jossa meillä on valtavat mahdollisuudet kehittyä edelleen tulevina vuosina."

Tietoa Fidelis New Energy -yhtiöstä

Fidelis New Energy on energiamurroksessa toimiva yritys, joka edistää hiilidioksidipäästöjen vähentämistä kehittämällä infrastruktuuria ja investoimalla uusiutuviin polttoaineisiin, vähähiilisiin tai negatiivisia hiilidioksidipäästöjä aiheuttaviin tuotteisiin sekä hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin kasvavalla valikoimallaan omia ja patenttia odottavia teknologioita, joilla vastataan ilmasto- ja energiaturvallisuushaasteisiin.

Fidelis käyttää omaa ESG-keskeistä RACER™-viitekehystään markkinavalintojen sekä hankesuunnittelun ja -toteutuksen ohjaamiseen yhteistyössä monien alan asiantuntijoiden kanssa. Fidelis soveltaa RACER™-järjestelmää parantaakseen hankkeidensa ympäristönsuojelullista ja taloudellista suorituskykyä ja innovoidakseen hyödyntäen hyväksi havaittuja teknologioita.

Fidelis New Energyn pääkonttori sijaitsee Houstonissa, Texasissa, ja sillä on toimistot Baton Rougessa, Louisianassa ja Kööpenhaminassa, Tanskassa. Lisätietoja löydät osoitteesta www.fidelisnewenergy.com ja ajan tasalla pysyt seuraamalla yhtiön Linkedin-profiilia: www.linkedin.com/company/fidelisnewenergy-llc/ .

Tietoa Ross Energy -yhtiöstä

Ross Energy on tanskalainen täyden palvelun kaivonrakennukseen ja maanalaiseen toimintaan erikoistunut yhtiö, jolla on 30 vuoden kokemus alalta ja joka on todistetusti toteuttanut monia kaivonrakennushankkeita menestyksekkäästi. Ross Energy hyödyntää asiantuntemustaan ja kokemustaan maanalaisesta geologiasta, logistiikasta, kaivojen suunnittelusta ja porausten valvonnasta Tanskassa ja Pohjois-Euroopassa myös kasvavalla ja tärkeällä hiilidioksidin varastoinnin alalla. Hyödyntämällä öljy- ja kaasuteollisuudesta hankkimaansa asiantuntemusta ja soveltamalla sitä geotermisten projektien sekä hiilidioksidin talteenotto- ja varastointihankkeiden suunnitteluun ja riskien vähentämiseen, Ross Energy varmistaa turvalliset ja tarkat prosessit sekä resurssien paremman hyödyntämisen, mikä hyödyttää paitsi porausoperaatioita myös vihreää siirtymää laajemmin. Ross Energyllä on syvällinen ymmärrys hiilidioksidin varastoinnista ja geotermisten kaivojen toimittamisesta, jota tarvitaan täydellisen elinkaaripalvelun tarjoamiseksi alkuvaiheen suunnittelun kautta kaivojen poraukseen ja valmistumiseen. Lisätietoja löydät osoitteesta www.rossenergy.dk.

