Ross Energy og Fidelis New Energy danner eksklusivt partnerskab for CO2-opbevaring i Danmark

KØBENHAVN, Danmark og HOUSTON, 27. januar 2023 /PRNewswire/ -- Ross Energy ("Ross Energy") og Fidelis New Energy, LLC ("Fidelis"), har dannet et eksklusivt partnerskab i forbindelse med udviklingen, anlæggelsen og driften af onshore CO2-lagringsnetværk i Danmark og Sydsverige. Partnerskabet gælder udelukkende for underjordisk evaluering, beholderkarakterisering, testing og seismisk dataindsamling, og udvikling af CO2-lagringsfelter i interesseområderne.

Fidelis udvikler Norne Carbon Storage Hub, et onshore-netværk til CO2-lagring i Danmark, som gør brug af landet attraktive, underjordiske karakteristika til national og international CO2-lagring. Dette netværk vil give CO2-udledende virksomheder muligheden for at benytte sig af omkostningseffektive og sikre metoder til afkarbonisering, og vil hjælpe Danmark og andre lande med at nå deres ambitiøse klimamål for 2030 og 2050. Projektet planlægger at begynde med CO2-injicering i onshore-lagringsfaciliteter inden 2026, og har en målsætning på 20 mio. tons CO2 om året eller mere inden 2030. Norne Carbon Storage Hub vil kunne modtage CO2 fra lokale CO2-kilder gennem en pipeline, og international CO2-kilder vha. skibstransport på flere modtagelsesfaciliteter.

Fidelis har valgt Ross Energy som deres eneste partner for full-service håndtering af boring og underjordisk udvikling for Fidelis' nuværende CO2-lagringsprojekter, og også for yderligere projekter under udvikling af Fidelis i Danmark og Sydsverige. Ross Energy har valgt Fidelis som eksklusiv partner for deres kulstofopsamling og -lagring ("CSS") for fremtidige kulstoflagringsprojekter i dette område. Dette partnerskab opretter en konsekvent model til projektstyring og udførelse til sikker implementering og optimering af CO2-lagring i Danmark.

"Ross Energy har som leder i branchen udvist konsekvent teknisk kompetence i forbindelse med kulstoflagring, og et kendskab til den danske undergrund, som er uden lige. Dette stemmer perfekt overens med Fidelis' tilgang til Norne Carbon Storage Hub," sagde Pete Hollis, global administrerende direktør for CO2-håndtering for Fidelis.

Ulrik Weuder, administrerende direktør for Fidelis' europæiske kontor, tilføjede: "Vores teams er i høj grad på den samme kulturelle linje, og Fidelis' team glæder sig til at fortsætte partnerskabet i forbindelse med den videre udvikling af muligheder i Danmark, Sydsverige og i resten af Europa.

Ross Energy har opnået ekspertise fra forskellige oplevelser i Danmark, Norge, Tyskland, Sverige og Polen og er den eneste uafhængige subsurface-ekspert i Danmark med erfaring indenfor CSS. Ross Energy og dets affilierede selskab Ross Offshore A/S ("Ross Offshore") har fokuseret på udviklingsløsninger til den grønne omstilling i over 15 år. Ross Offshore har bred erfaring indenfor CSS-branchen, helt tilbage til 2008, hvor rollen som Owner's Engineers blev tildelt Ross Offshore for Gassnova SF, som administrerer de norske myndigheders interesse i CSS.

"Det er en ære for Ross Energy at få muligheden for at arbejde sammen med Fidelis om udviklingen at sikre og omkostningseffektive kulstofflagringsfaciliteter onshore i Danmark og Sydsverige. Vi er imponerede af den viden og erfaring med kulstofhåndtering og kulstofnegativ energi, som Fidelis tager med fra lignende projekter, som er undervejs i Louisiana. Det engagement og den professionalisme, vi oplever ved samarbejdet med Fidelis-teamet, er inspirerende for alle hos Ross Energy, sagde Ole Nygaard, projektdirektør, Ross Energy.

Lars Andersen, administrerende direktør, Ross Energy, tilføjede, "Det er en af vores største prioriteter at være en del af den grønne omstilling og de ambitiøse, danske klimamål. Gennem partnerskabet med Fidelis er vi sikre på, at vi sammen kan bidrage til den danske succes. Vi glæder os til et langvarigt forhold med potentiale for videreudvikling i de næste mange år.

Om Fidelis New Energy

Fidelis New Energy er en energiomstillingsvirksomhed, som er førende indenfor dekarbonisation gennem udvikling af infrastruktur og investeringer i bæredygtigt brændstof, produkter med lav eller negativ kulstofintensitet, og kulstofopsamling og -lagring gennem en voksende portefølje af proprietære og patentanmeldte teknologier til at håndtere udfordringer indenfor klima- og energisikkerhed.

Fidelis bruger deres proprietære, ESG-centrerede RACER™-standarder som vejledning til deres markedsudvalg, projektdesign og -levering ved hjælp af samarbejde med forskellige eksperter i branchen. Fidelis anvender RACER™ for at forbedre den miljømæssige og økonomiske ydeevne for deres projekter, og til at innovere ved hjælp af integration af gennemprøvede teknologier.

Fidelis New Energy har hovedkvarter i Houston, Texas med kontorer i Baton Rouge, Louisiana og København, Danmark. For flere oplysninger, se www.fidelisnewenergy.com og hold dig opdateret ved hjælp af deres LinkedIn-profil www.linkedin.com/company/fidelisnewenergy-llc/.

Om Ross Energy

Ross Energy er en dansk, full-service boreledelsesvirksomhed med 30 års brancheerfaring og veldokumenterede resultater for levering af brøndboringsprojekter. Ross Energy bruger deres ekspertise og erfaring med underjordisk geologi, logistik, brøndboringsteknologi og -overvågning i Danmark og Nordeuropa, og også i den vigtige, voksende sektor for kulstoflagring. Ross Energy anvender deres ekspertise fra olie- og gasbranchen til risikoreduktion, og modne, geotermiske og CSS-projekter til at sørge for sikre, præcise processer og en bedre udnyttelse af ressourcer, som ikke blot er til gavn for boredrift, men også den grønne omstilling generelt. Ross Energy har den indgående viden om kulstoflagring og geotermisk boring, som er nødvendig for at yde fuld service gennem hele projektets levetid, fra dets begyndelse over design og teknologi til brøndens boring og fuldførelse. Besøg www.rossenergy.dk for yderligere oplysninger .

Kontakt:

Fidelis New Energy, LLC

109 N. Post Oak, Suite 140

Houston, TX 77024

832-551-3300

Fidelisinfra.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1773484/FIDELIS_NEW_color_Logo.jpg