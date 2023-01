Ross Energy et Fidelis New Energy forment un partenariat exclusif pour le stockage du CO2 au Danemark

COPENHAGEN, Danemark et HOUSTON, 27 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Ross Energy (« Ross Energy ») et Fidelis New Energy, LLC (« Fidelis ») ont conclu un partenariat exclusif pour le développement, la construction et l'exploitation de réseaux de stockage souterrain du CO2 au Danemark et dans le sud de la Suède. Ce partenariat concerne exclusivement les évaluations du sous-sol, la caractérisation des réservoirs, les essais et l'acquisition sismique, ainsi que le développement du stockage du carbone dans les zones d'intérêt.

Fidelis développe actuellement le « Norne Carbon Storage Hub », un réseau de stockage souterrain du CO2 au Danemark, en utilisant les caractéristiques du sous-sol de ce pays pour le stockage national et international du CO2. Ce réseau offrira aux entreprises émettrices de CO2 la possibilité d'accéder à des options de décarbonation rentables et sûres, et aidera le Danemark et d'autres pays à atteindre leurs objectifs climatiques ambitieux pour 2030 et 2050. Le projet prévoit de commencer à injecter du CO2 dans des structures de stockage souterraines d'ici 2026 et vise l'injection de 20 millions de tonnes de CO2 par an, voire plus, d'ici 2030. Le Norne Carbon Storage Hub sera capable de recevoir du CO2 provenant de sources locales par pipeline. Le CO2 produit par des sources internationales arrivera par transport maritime dans plusieurs installations de réception.

Fidelis a choisi Ross Energy en tant que partenaire unique pour la gestion complète des puits et le développement du sous-sol pour ses projets actuels de stockage du CO2 au Danemark, ainsi que pour d'autres projets développés au Danemark et dans le sud de la Suède. Ross Energy a choisi Fidelis comme partenaire exclusif pour le captage et le stockage du carbone (« CCS ») pour les futurs projets de stockage du carbone dans cette région. Ce partenariat établit un modèle cohérent de gestion et d'exécution de projet pour mettre en œuvre et optimiser le stockage du CO2 au Danemark en toute sécurité.

« Ross Energy a toujours fait preuve d'une compétence technique de pointe en matière de stockage du carbone ainsi que d'une connaissance inégalée du sous-sol danois, ce qui correspond parfaitement à l'approche de Fidelis en matière de développement du Norne Carbon Storage Hub », a déclaré Pete Hollis, responsable mondial de la gestion du carbone chez Fidelis.

Ulrik Weuder, le responsable de la branche européenne de Fidelis, a ajouté : « Nos équipes possèdent un haut niveau d'alignement culturel, et l'équipe de Fidelis est enthousiaste à l'idée de poursuivre ce partenariat tandis que nous développons davantage les opportunités au Danemark, dans le sud de la Suède et dans le reste de l'Europe. »

Ross Energy a bâti son expertise à partir d'expériences variées au Danemark, en Norvège, en Allemagne, en Suède et en Pologne. Il s'agit du seul expert indépendant en structures souterraines au Danemark possédant une expérience en matière de CCS. Ross Energy et sa société affiliée Ross Offshore A/S (« Ross Offshore ») se concentrent depuis plus de 15 ans sur le développement de solutions pour la transition écologique. Ross Offshore possède une vaste expérience dans le secteur du CCS qui remonte à l'année 2008, lorsqu'elle s'est vu confier le rôle d'ingénieur du propriétaire pour Gassnova SF, la société qui gère les intérêts des autorités norvégiennes dans le CCS.

« Ross Energy est honorée d'avoir l'opportunité de travailler avec Fidelis pour développer des installations de stockage souterrain du carbone rentables, sûres et compétitives au Danemark et dans le sud de la Suède. Nous sommes impressionnés par l'ampleur des connaissances et de l'expérience de Fidelis en matière de gestion du carbone et d'énergie neutre en carbone, acquises dans le cadre de projets similaires encore en cours en Louisiane. Le dévouement et le professionnalisme dont l'équipe de Fidelis fait preuve lorsque nous travaillons avec eux est une source d'inspiration pour tous les membres de Ross Energy », a déclaré Ole Nygaard, chef de projet chez Ross Energy.

Lars Andersen, le PDG de Ross Energy, a ajouté que « Faire partie de la transition verte et atteindre les objectifs climatiques ambitieux du Danemark est une priorité absolue pour nous. Grâce à ce partenariat avec Fidelis, nous sommes convaincus que nous contribuerons ensemble à la réussite danoise. Nous nous réjouissons de cette relation à long terme, qui présente un potentiel de développement énorme dans les années à venir. »

À propos de Fidelis New Energy

Fidelis New Energy est une entreprise de transition énergétique qui favorise la décarbonation grâce au développement d'infrastructures et à des investissements dans les carburants renouvelables, dans les produits à intensité carbonique faible ou négative, ainsi que dans le captage et le stockage du carbone. L'entreprise s'appuie sur un portefeuille croissant de technologies propriétaires et en attente de brevet afin de relever les défis liés au climat et à la sécurité énergétique.

Fidelis s'appuie sur son cadre ESG-centrique breveté RACER™ pour guider sa sélection de marché et la conception et la livraison de projets grâce à la collaboration au sein d'un ensemble diversifié d'experts du secteur. Fidelis utilise RACER™ pour améliorer les performances environnementales et financières de ses projets et innover en intégrant des technologies éprouvées.

Fidelis New Energy a son siège social à Houston, au Texas, et possède des bureaux à Baton Rouge, en Louisiane, et à Copenhague, au Danemark. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.fidelisnewenergy.com et restez informé des dernières nouvelles grâce au profil LinkedIn www.linkedin.com/company/fidelisnewenergy-llc/.

À propos de Ross Energy

Ross Energy est une société danoise offrant des services complets de gestion de puits et du sous-sol. Elle possède 30 ans d'expérience dans le secteur et a fait ses preuves dans la réalisation de projets d'ingénierie des puits. Ross Energy met à profit son expertise et son expérience en matière de géologie souterraine, de logistique, d'ingénierie des puits et de supervision des forages au Danemark et en Europe du Nord, y compris dans le domaine important et en pleine expansion du stockage du carbone. En s'appuyant sur son expertise de l'industrie pétrolière et gazière et en l'appliquant à la réduction des risques et à la maturation des projets géothermiques et de CCS, Ross Energy garantit des processus sûrs et précis et une meilleure utilisation des ressources, qui bénéficie non seulement aux opérations de forage mais aussi à la transition écologique au sens large. Ross Energy possède une connaissance approfondie du stockage du carbone et de l'exploitation des puits géothermiques, ce qui lui permet d'offrir un service avec cycle de vie complet, depuis l'origine du projet jusqu'au forage et à la finalisation des puits, en passant par la conception et l'ingénierie. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.rossenergy.dk.

