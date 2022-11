Sungrow får BlombergNEF-utmärkelsen "100% diskonterbara" 2022

MÜNCHEN, Tyskland, 24 november, 2022 /PRNewswire/ -- BloombergNEF (BNEF) har publicerat resultaten från sin "2022 PV Module and Inverter Bankability Survey". Sungrow blev den enda leverantören av växelriktare som rankades som "100% bankable" i år och bibehåller sin status som det mest tillförlitliga varumärket inom växelriktare under fyra år i rad. Det visar att banker är mer benägna att bevilja lån mot säkerhet till solenergiprojekt som installerar Sungrow-växelriktare, vilket säkerställer fördelaktiga och hållbara fördelar för intressenterna.

BloombergNEF Inverter Bankability Survery Results 2022

BNEF har genomfört undersökningen "Inverter Bankability Survey" sedan 2019. Under dessa fyra år har Sungrow rankats först varje år och betygsatts med full pott (100 % poäng) tre gånger. Sungrow är det enda företaget som lyckats med detta. Dessutom rankades Sungrow högt med ett växande antal produktinstallationer i finansierade projekt.

BloombergNEF tittar i sin undersökning på 28 banker, fonder, solenergientreprenörer, oberoende kraftproducenter och tekniska rådgivare inom solenergiindustrin världen över. Rapporten tar hänsyn till tillverkarnas kapacitet inom området, ekonomiska status, lokal support och service, garantier och där tekniska funktioner är viktiga indikatorer. Rapporten är en viktig referens både för finansiella institutioner vid beviljande av kommersiella krediter och för utvecklare vid val av växelriktarmärke..

"Alla deltagare ansåg Sungrow bankable i år," sas det i undersökningen. "Sungrow fortsätter att ha en stark närvaro på den globala växelriktarmarknaden för lånefinansierade projekt."

Utmärkelsen beror på Sungrows fortsatta ansträngningar för att fullfölja sin vision "Clean power for all". Med tanke på att de har branschens största FoU-team, fortsätter företaget att erbjuda robusta PV-växelriktarlösningar för att maximera investerarnas avkastning. Ta till exempel Sungrows senaste flaggskeppsprodukt, den modulära växelriktaren, som resulterat i utveckling av nästa generations solcellsanläggningar. Den modulära designen kombinerar fördelarna med både sträng- och centralväxelriktare. Dessutom bidrar företagets SG350HX till innovationstrenden för 300+ kW strängväxelriktare, vilket optimerar LCOE (Levelized Cost of Energy) för projekt avsevärt.

"Vi är i topp på marknaden inom olika områden. Till exempel är Sungrow också leverantör no. 1 av växelriktare med 47 GW PV-växelriktarleveranser under 2021 enligt IHS Markit, som nu är en del av S&P. Som en hängiven och pålitlig banbrytare med en 25-åriga meritlista i branschen, är Sungrow redo att förse ett ökande antal projekt med pålitliga, problemfria och hållbara produkter samt tjänster, säger Jack Gu, Senior Vice President för Sungrow.

Om Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") är världens mest pålitliga växelriktarmärke med över 269 GW installerat över hela världen i juni 2022. Sungrow grundades 1997 av professor Cao Renxian och är ledande inom forskning och utveckling av växelriktare för solenergi för storskaliga, kommersiella och industriella applikationer samt för bostäder likväl som internationellt erkända, storskaliga flytande solcellsparker samt lösningar för självkörande bilar, laddsystem för elbilar och system för förnybar vätgasproduktion. Med en stark 25-årig meritlista inom PV-området driver Sungrows produkter över 150 länder över hela världen. Lär dig mer om Sungrow genom att besöka www.sungrowpower.com.

