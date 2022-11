BloombergNEF attribue à Sungrow une note de rentabilité de 100 % en 2022

MUNICH, Allemagne, 24 novembre 2022 /PRNewswire/ -- BloombergNEF (BNEF) a publié les résultats de son enquête 2022 sur la viabilité financière des modules photovoltaïques et onduleurs. Sungrow est le seul fournisseur d'onduleurs avec une viabilité financière de 100 % cette année et conserve son titre de marque d'onduleur la plus bancable pour la quatrième année consécutive. Cela prouve que les banques sont plus susceptibles d'accorder des prêts à terme sans recours aux projets solaires utilisant des onduleurs Sungrow, ce qui est de bon augure pour les parties prenantes.

BloombergNEF Inverter Bankability Survery Results 2022

BNEF publie son enquête sur la viabilité financière des onduleurs depuis 2019. Au cours de ces quatre années, Sungrow est arrivé premier chaque année et a obtenu à trois reprises le score de 100 % et c'est la seule entreprise avec un tel palmarès. Sungrow a en outre obtenu de bons scores avec les installations de produits cumulés dans des projets financés.

BloombergNEF évalue les acteurs de l'industrie photovoltaïque en couvrant 28 banques, fonds, sociétés d'ingénierie solaire, producteurs d'électricité indépendants et conseillers techniques à travers le monde. En utilisant comme principaux indicateurs la capacité des fabricants dans le domaine, leur santé financière, leurs assistance et services locaux, leurs garanties ainsi que leurs caractéristiques techniques, son rapport constitue une référence incontournable pour les institutions financières qui accordent des crédits commerciaux et pour les concepteurs avant de choisir leur marque d'onduleur.

« Tous les participants ont considéré que Sungrow était bancable cette année, indique l'étude. Sungrow est toujours fortement présent sur le marché mondial des onduleurs pour les projets financés par des emprunts. »

Cette distinction s'appuie sur les efforts continus de Sungrow pour remplir sa mission « Clean Power for All » qui vise à offrir une énergie propre à tous. Avec la plus grande équipe de R&D du secteur, Sungrow continue d'offrir des solutions d'onduleurs photovoltaïques robustes pour maximiser le retour sur investissement de ses investisseurs. Son dernier produit phare notamment, l'onduleur modulaire est à la tête des avancées en matière de centrale solaire de nouvelle génération. Sa conception modulaire combine les avantages des onduleurs string et centraux. En outre, le SG350HX de Sungrow ouvre la voie de la tendance innovante en matière d'onduleurs string de plus de 300 kW en optimisant significativement le LCOE des projets.

« Nous dominons le marché dans bien des domaines. Sungrow est par exemple aussi le premier fournisseur d'onduleurs avec la livraison de 47 GW d'onduleurs photovoltaïques en 2021 d'après IHS Markit qui fait désormais partie de S&P. En tant que précurseur sérieux et spécialisé avec 25 ans d'ancienneté dans le secteur, Sungrow est armé pour offrir à un nombre croissant de projets des produits et services durables, fiables et que l'on peut utiliser l'esprit tranquille », a commenté Jack Gu, le Vice-Président Senior de Sungrow.

À propos de Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. (« Sungrow ») est la marque d'onduleurs la plus bancable au monde avec plus de 269 GW de puissance totale installée dans le monde entier en juin 2022. Fondée en 1997 par le professeur d'université Cao Renxian, Sungrow est un leader dans la recherche et le développement d'onduleurs solaires avec la plus grande équipe de R&D dédiée de l'industrie et un large portefeuille de produits offrant des solutions d'onduleurs photovoltaïques et des systèmes de stockage d'énergie pour les applications à grande échelle, commerciales et industrielles et résidentielles, ainsi que des solutions internationalement reconnues de centrales photovoltaïques flottantes, de conduite de NEV, de recharge de VE et de production d'hydrogène. Avec 25 ans d'expérience dans le domaine du photovoltaïque, les produits Sungrow alimentent des installations dans plus de 150 pays. Pour en savoir plus sur Sungrow, consultez : www.sungrowpower.com.

