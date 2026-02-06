Sunseeker Robotics är nu huvudpartner till IFK Göteborg

GOTEBORG, Sweden, 6 februari, 2026 /PRNewswire/ -- IFK Göteborg och Sunseeker Robotics har tecknat ett nytt avtal där Sunseeker blir huvudpartner till klubben.

– Vi vill växa i Sverige tillsammans med IFK Göteborg och vara en aktiv partner i och runt föreningen, säger Per Christiansson, Nordic Director hos Sunseeker.

Sunseeker Robotics är en global aktör inom smart och trådlös robotgräsklippning och befinner sig i en expansiv fas i Europa. Företaget har sedan tidigare samarbeten inom elitidrotten, bland annat med Bundesligaklubben Werder Bremen. Partnerskapet med IFK Göteborg blir en viktig del av Sunseekers satsning i Sverige och Norden. Från Sunseekers sida lyfts samsynen kring värderingar, laganda och IFK Göteborgs starka ställning i svensk fotboll som avgörande faktorer bakom partnerskapet.

När vi tittade på idrott och partnerskap i Sverige var det viktigt för oss att hitta en klubb som delar våra värderingar. I IFK Göteborg mötte vi samma syn på laganda, professionalism och långsiktighet. Det är en traditionsrik klubb med en stark supporterbas i hela Sverige, och det kändes rätt redan från de första mötena. För oss handlar ett partnerskap inte om kortsiktig exponering, utan om att bygga något tillsammans under en längre period, säger Torsten Bollweg ,CEO EMEA, Sunseeker. Samarbetet bygger på ambitionen att utvecklas tillsammans över tid. Sunseeker vill etablera sitt varumärke långsiktigt i Sverige, samtidigt som IFK Göteborg fortsätter sin resa framåt – både sportsligt och organisatoriskt.

– Vi är väldigt glada över att välkomna Sunseeker som ny partner till IFK Göteborg. Det är ett bolag som delar vår syn på kvalitet, långsiktighet och professionalism, och som vill bygga sitt varumärke tillsammans med klubben och våra supportrar, säger Simon Lunnevi, ansvarig säljare på IFK Göteborg.

Om Sunseeker Robotics

Sunseeker grundades 2009 och är en global ledare inom intelligent gräsvård, som förenar tradition med banbrytande teknik för att leverera effektiva och användarvänliga lösningar. Företaget fick branschens erkännande för sina banbrytande trådlösa robotgräsklippare av första generationen (2019–2023) och satte nya standarder för automatiserad gräsklippning.

Bild - https://mma.prnewswire.com/media/2888499/1.jpg

Bild - https://mma.prnewswire.com/media/2888500/2.jpg