Sunseeker Robotics LiDAR Mower S4 utsedd till CES Innovation Awards® 2026 Honoree

SHANGHAI, 10 november, 2025 /PRNewswire/ -- Sunseeker Robotics meddelar att företagets trådlösa LiDAR-gräsklippare S4 har utsetts till CES Innovation Awards® 2026 Honoree. S4 är den första gräsklipparen på tre år som tilldelas denna prestigefyllda utmärkelse. Programmet CES Innovation Awards® 2026 mottog ett rekordstort antal bidrag med över 3600. Tillkännagivandet kommer inför CES® 2026, världens ledande teknikmässa, som äger rum 6-9 januari i Las Vegas, Nevada.

CES Innovation Award Honoree 2026 -- Sunseeker S4

Det internationellt erkända CES Innovation Awards-programmet, som ägs och organiseras av Consumer Technology Association (CTA)®, är en årlig tävling som uppmärksammar enastående design och teknik i 36 kategorier av teknikprodukter. En elitpanel av branschexperter, inklusive representanter från media, designers och ingenjörer, har granskat årets bidrag.

Sunseeker S4 är en helt autonom, trådlös robotgräsklippare utvecklad för gräsmattor upp till 1 000 m². Den är utrustad med AllSense™ 3D Sensing System, som kombinerar en 360° LiDAR-sensor och en AI-kamera för kartläggning på centimeternivå och heltäckande hinderundvikning. Utformad för minimal installation eliminerar S4 behovet av begränsningskablar eller externa antenner tack vare sin "Drop to Go"-funktion, och stöder dual-map-minne för att hantera flera klippzoner. Avancerade algoritmer för ruttplanering optimerar klippningen och minskar tiden, medan kantföljningsläget säkerställer exakt trimning längs oregelbundna gränser. Det bakre dubbelhjulsdrivna systemet gör att S4 kan klättra i sluttningar på upp till 42 % (22°), och inbyggda regn- och lyftsensorer ökar säkerheten under olika väderförhållanden. Sunseeker S4 är byggd för att enkelt navigera i komplexa trädgårdar och kombinerar intelligent navigation, hög anpassningsförmåga och en smidig installationsprocess för att leverera precis, underhållssnål gräsvård.

"Vi är hedrade över att vår trådlösa gräsklippare Sunseeker S4 har utsetts till en CES Innovation Awards Honoree", sade Terry Ma, vd för Sunseeker Robotics. "Denna utmärkelse understryker vårt engagemang för att leverera innovativa och smarta lösningar som gör gräsklippning enklare och mer effektiv för våra kunder".

Om Sunseeker Robotics

Sunseeker grundades 2009 och är en global ledare inom intelligent gräsvård, som förenar tradition med banbrytande teknik för att leverera effektiva och användarvänliga lösningar. Företaget fick branschens erkännande för sina banbrytande trådlösa robotgräsklippare av första generationen (2019–2023) och satte nya standarder för automatiserad gräsklippning.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2816826/S4_CES_Innovation_Award_Honoree_2026.jpg