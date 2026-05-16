United Imaging presenterar hela sin radioterapiportfölj på ESTRO 2026, med särskilt fokus på den CE-märkta uRT-linac 506c

STOCKHOLM, 16 maj 2026 /PRNewswire/ -- United Imaging, en global innovatör inom AI-baserad avancerad medicinsk avbildningsteknik och intelligenta hälso- och sjukvårdslösningar, presenterade sin omfattande portfölj av strålbehandlingsinnovationer på ESTRO 2026 och lyfte särskilt fram sitt CE-märkta system, uRT-linac 506c. Företagets första framträdande på ESTRO är ett tecken på en strategisk expansion på den europeiska marknaden för strålbehandling, som bygger på dess etablerade styrka inom medicinsk avbildning och förstärker dess engagemang för att främja cancervård globalt.

Framsteg i Europa med en enhetlig strålbehandlingsportfölj

United Imaging presenterade hela sin strålbehandlingsportfölj: multimodal simulering, AI-baserad konturering och planering, automatiserad QA och precisionsleverans. I stället för modulära enheter från tredjepart bygger ekosystemet på ett gemensamt dataspråk och kontrollramverk, vilket möjliggör en integrerad samverkan mellan avbildning, AI och intelligent hårdvara utvecklad helt i egen regi.

Premiär för den CE-märkta uRT-linac 506c

United Imaging lyfte särskilt fram sin CE-märkta produkt, uRT-linac 506c. Systemet har en CT-skanner av diagnostisk kvalitet som är integrerad med den linjära acceleratorn på en enda plattform, vilket möjliggör ett effektiviserat arbetsflöde från CT-bildvägledning till behandlingsleverans.

En viktig funktion hos uRT-linac 506c är inhämtning av högupplösta diagnostiska CT-bilder omedelbart före varje behandlingsfraktion, vilket gör det möjligt för kliniker att visualisera anatomiska och tumörförändringar samt utföra onlineadaptiv behandlingsplanering för att stödja individanpassad strålbehandling. Systemet innehåller också en helt digital arkitektur, ett rotationsintervall på upp till 544°, en dynamisk flerbladig höghastighetskollimator (MLC) med 120 blad, EPID-baserad snabb maskin- och patientspecifik QA och icke-koplanär behandling.

Möjliggör intelligent, automatiserad strålbehandling med inbyggd AI

I stället för att integrera AI som ett tillägg bygger United Imagings strålbehandlingssystem på en inbyggd AI-arkitektur, som effektivt kopplar samman avbildning, konturering, planering, QA och behandling i ett smart, slutet arbetsflöde. Baserat på denna grund introducerar det onlineadaptiva arbetsflödet uCT-ART och helhetslösningen "All In One" innovativa paradigm som ytterligare främjar precision och effektivitet inom radioterapi. Automatisk konturering på expertnivå täcker kroppens alla riskorgan och flertalet tumörområden på några sekunder, vilket minskar kontureringstiden med upp till 90 %, medan AI-baserad automatisk planering, GPU-accelererad Monte Carlo-dosberäkning och integrerad kvalitetssäkring effektiviserar hela behandlingsprocessen.

uCT-ART:s onlineadaptiva arbetsflöde möjliggör onlineadaptiv planering inom i genomsnitt 15 minuter. Med hjälp av diagnostisk CT-avbildning fångar det precist upp anatomiska förändringar vid varje behandlingstillfälle och, tillsammans med en effektiv motor för adaptiv planering, levererar det personlig och högprecis adaptiv behandling för varje patient, vilket sätter en ny standard för personlig radioterapi.

Samtidigt slutför "All-In-One"-arbetsflödet hela processen från simulering till behandling i "ett rum, en plattform", vilket förkortar behandlingen från dagar till minuter, avsevärt förbättrar den kliniska effektiviteten och gör det möjligt för patienter att få behandling i tid.

Den utökade portföljen stärker ytterligare United Imagings erbjudande inom hälso- och sjukvård och befäster företagets långsiktiga engagemang i Europa, med stöd av en omfattande operativ infrastruktur. Företagets regionala huvudkontor ligger i Rotterdam, kompletterat med ett lager nära Amsterdam-Schiphol-flygplatsen. Företaget driver också ett centrum för kundengagemang i Rotterdam, tillsammans med ett dedikerat showroom och ett internationellt utbildningscenter.