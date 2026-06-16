Global Wellness Day phối hợp cùng Logitech tổ chức sự kiện "90' Wellness Interactive Talkshow" mang tinh thần #JoyMagenta

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 16 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Nhằm thúc đẩy thói quen sống khỏe trong nhịp sống đô thị, tổ chức phi lợi nhuận Global Wellness Day tại Việt Nam đã phối hợp cùng Logitech tổ chức buổi talkshow tương tác đặc biệt "90' Wellness Interactive" vào thứ Sáu, ngày 29/5 tại Thảo Điền (TP.HCM).

Tinh thần thể thao và 4 trụ cột của Niềm vui sống khỏe (#JoyMagenta)

Ông Henri Hubert, Đại sứ Global Wellness Day tại Việt Nam và là người đồng chủ trì sự kiện cùng Logitech, đã nhấn mạnh mối liên kết sâu sắc giữa tinh thần đồng đội, cộng đồng và sức khỏe cá nhân.

Lấy cảm hứng từ 90 phút tiêu chuẩn của một trận bóng đá, Logitech đã tạo ra cảm hứng để chuyển hóa năng lượng tập thể thành động lực sống khỏe qua các hoạt động: yoga định hướng, thử thách với trái bóng và thảo luận mở tại hội thảo.

Ông cũng chia sẻ thêm: "Hướng tới cột mốc kỷ niệm 15 năm của tổ chức phi lợi nhuận Global Wellness Day, năm nay nhiều quốc gia sẽ cùng tổ chức vào ngày 13 tháng 6 sắp tới với chủ đề #JoyMagenta. Nhằm khuyến khích mọi người nhìn nhận niềm vui không phải như một cảm xúc thoáng qua, mà là một thói quen cần thực hành chủ động mỗi ngày qua bốn trụ cột cốt lõi: Niềm vui trong lòng Biết ơn, qua sự Kết nối, trong Chuyển động, và qua sự Sáng tạo."

Đại diện Logitech đồng tình và nhận định sức khỏe lâu dài đến từ những hành động nhỏ nhưng nhất quán. Đây cũng là triết lý được thương hiệu duy trì xuyên suốt chiến dịch "Friday Wellness" tại Việt Nam.

Sáng kiến nội dung của Logitech được ghi nhận cấp khu vực

Sáng kiến nội dung "Friday Wellness" của Logitech Việt Nam nhận được ủng hộ bởi Global Wellness Day từ những ngày đầu, đã vận hành thành công qua 5 quý liên tiếp, kết hợp linh hoạt giữa kênh truyền thông mạng xã hội và các sự kiện trực tiếp (offline) cùng các đối tác, như hợp tác cùng MaMaPop, tổ chức chạy địa hình tại Núi Dinh cùng MUDE Sports; chương trình "Chạy cùng Mẹ" tại Sala cùng vận động viên Lương Thị Lợi; tài trợ thông điệp "Reconnect Magenta" của Global Wellness Day năm 2025, gần đây là buổi đi bộ chụp ảnh "Humans in the Morning" kết hợp với cộng đồng tham gia chia sẻ ảnh qua kênh Fanpage.

Chương trình này gần đây đã thu hút sự chú ý của giới chuyên môn, "Friday Wellness" của Logitech đã hai lần lọt vào danh sách đề cử chung kết (finalist) tại các giải thưởng uy tín mang tầm châu Á - Thái Bình Dương là PR Awards và Content Marketing Awards.

"Kết quả này là một sự ghi nhận rõ ràng ở quy mô khu vực dành cho những hoạt động thực tế tại Việt Nam từ một thương hiệu có trách nhiệm và luôn quan tâm đến sức khỏe của cộng đồng", ông Henri Hubert, đại sứ tại Việt Nam của Global Wellness Day, ghi nhận.

SOURCE Logitech