التركيز على القيادة الذاتية البصرية بالكامل (ADN) والريادة المستمرة للعمليات القائمة على الخبرة في النطاق العريض المنزلي (HBB)

برشلونة، إسبانيا, 7 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) 2023 الذي عقد في إسبانيا، شارك فريق مجال الشبكة الضوئية NCE لشركة هواوي Huawei رؤيته ووجهات نظره حول اتجاه تطوير شبكة القيادة الذاتية البصرية بالكامل (ADN) وتطور عمليات النطاق العريض المنزلي (HBB).

مع الشبكات المستقلة (AN) كإجماع، تقود هواوي Huawei بنشاط تطوير الصناعة

ذكر وانغ جين بينغ، كبير مسؤولي التسويق في مجال الشبكة الضوئية NCE من هواوي Huawei، أنه من خلال الجهود المشتركة لـ TMF ومنظمات المعايير وشركات النقل وبائعي المعدات وبائعي OSS/BSS وشركاء الصناعة الآخرين، أصبحت الشبكات المستقلة (AN) الآن إجماعًا في الصناعة. حتى الآن، شاركت هواوي Huawei في أكثر من 36 مشروعًا معياريًا حول الشبكات المستقلة (AN) وقدمت أكثر من 300 اقتراح لمساعدة شركات النقل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ L3 في عام 2023 وL4 في عام 2025. في مجال الشبكة الضوئية النشطة ((AON، أطلقت هواوي Huawei حل القيادة الذاتية البصرية بالكامل (ADN) الشامل. مع iMaster NCE باعتباره جوهر الحل الذكي، يقود الحل تطور الشبكات المستقلة (AN) للشبكة الضوئية النشطة (AON) ويحسن أتمتة الشبكة والذكاء لدعم التطوير عالي الجودة.

حل تحديات الخدمة والحصول على أرباح من عمليات النطاق العريض المنزلي (HBB)

وفقًا لاستطلاعات الصناعة، فإن معظم المشتركين على استعداد لشراء الخدمات التي توفر تجربة أفضل، حتى لو كانت التكلفة أعلى بنسبة 16٪ أو أكثر. ومع ذلك، فإن الصعوبات الكبيرة في تطوير خدمات النطاق العريض المنزلي (HBB) للناقلين هي كما يلي:

تسويق غير دقيق : يجعل نقص بيانات تجربة المستخدم من الصعب الحصول على رؤى حول متطلبات المستخدم المختلفة وصياغة استراتيجيات تسويق مستهدفة.

مشاكل المشترك : وفقًا للإحصاءات، تم الإبلاغ عن أكثر من 90٪ من مشكلات التجارب من خلال شكاوى المستخدمين، كما قام 90٪ من المشتركين ذوي جودة التجربة الضعيفة بإلغاء تسجيل الحسابات دون الإبلاغ عن شكاوى.

الصعوبات في إدراك اختبار سرعة الواي-فاي Wi-Fi : وفقًا للمعايير الجديدة لتصنيف P3 ، تمثل سرعة الواي-فاي Wi-Fi ماقدره 70٪ من الترتيب. تفتقر معظم شركات الاتصالات حاليًا إلى طرق القياس الاستباقي لسرعات شبكة الواي-فاي Wi-Fi للمشتركين.

بناء قاعدة رقمية وتنفيذ العمليات الموجهة نحو تجربة المستخدم

قال ليو يان، نائب رئيس مجال الشبكة البصرية NCE لشركة هواوي Huawei، إن الجيل الجديد من حلول النطاق العريض الفائق من هواوي Huawei يمكن أن يساعد شركات الاتصالات في جوانب مختلفة.

تحديد دقيق للمشتركين المحتملين : يوفر النطاق العريض المتميز أكثر من 110 تسمية مستخدم بأبعاد متعددة مثل السلوك والخبرة والاختناق والشبكات، مما يساعد شركات النقل على تحديد متطلبات شبكة المشتركين المختلفة لتعزيز نجاح التسويق.

الاحتفاظ بالمشتركين من خلال إدارة الحلقة المغلقة الضعيفة لجودة تجربة المستخدم ( QoE ) : يُمكِّن النطاق العريض المتميز شركات النقل من تحديد أخطاء الشبكة وتصحيحها مقََدمًا بناءً على ترسيم حدود جودة تجربة المستخدم الضعيفة. وبهذه الطريقة، يمكن لشركات الاتصالات تقليل معدل التغيير من خلال توفير ضمان خدمة استباقي.

تحسين تصنيف P3 من خلال إدارة اختبار سرعة الواي-فاي Wi-Fi : يحلل النطاق العريض المتميز أكثر من 30 سببًا جذريًا لسرعات الشبكة دون المستوى ويوفر تصحيحًا مغلقًا لاختبارات السرعة، مما يساعد شركات النقل على تحسين تصنيفات P3 بشكل كبير.

قال فريق مجال الشبكة الضوئية NCE من هواوي Huawei أن النطاق العريض الفائق هو الأساس التقني لتنفيذ استراتيجية القيادة الذاتية البصرية (ADN) في مجال الوصول. وهي تعزز تطور خدمات النطاق العريض المنزلي (HBB) لشركات النقل من أجل عمليات موجهة للتجربة وتوفر تجربة مضمونة لمستخدمي النطاق العريض المنزلي (HBB).

