شركة Huawei تعلن عن إطلاق جهاز MatePad Pro جديد بمستوى احترافي، مع شاشة ثورية وتطبيق GoPaint محدَّث

برشلونة، إسبانيا، 17 سبتمبر، 2024 /PRNewswire/ -- تستعد شركة Huawei لإطلاق سلسلة جديدة من أجهزة MatePad Pro اللوحية خلال حدث الإطلاق المرتقب إقامته خلال شهر سبتمبر الجاري في مدينة برشلونة الإسبانية. تجمع هذه الأجهزة بين قوة الابتكار الملهم وروح الإبداع الفني، حيث من المتوقع أن تقدم الشركة ترقية استثنائية لشاشات هذه الأجهزة، بالإضافة إلى تحديث ثوري لتطبيق GoPaint. إلى جانب ذلك، سيشهد حفل الإطلاق تحديثًا للوحة المفاتيح HUAWEI Glide Keyboard، التي قد تتضمن تصميمًا مبتكرًا لتخزين القلم الرقمي، مع اتصال سلس والمزيد من الخصائص والمزايا الإضافية.

The new MatePad Pro with the upgraded HUAWEI Glide Keyboard GoPaint App The new Display with huge improvement

وفي تقرير حديث صدر عن وكالة البيانات Canalys حول صادرات الأجهزة اللوحية إلى دول العالم للربع الثاني من عام 2024، كشفت البيانات أن صادرات الأجهزة اللوحية من Huawei شهدت نموًّا سنويًّا مذهلًا بنسبة تصل إلى 51%. وقد بلغ إجمالي حجم الصادرات من تلك الأجهزة 2.5 مليون جهاز، وهو ما ساهم في احتلال الشركة للمرتبة الثالثة بين جميع العلامات التجارية للأجهزة اللوحية.

الشاشة الثورية: وضوح فائق مع تحسينات هائلة

تكمن أبرز مميزات جهاز HUAWEI MatePad Pro المرتقب في شاشته الجديدة PaperMatte ، التي تم التلميح إليها مؤخرًا. هذا التحديث المحتمل قد يعني تحسينات كبيرة في شاشة الجهاز اللوحي، وهو ما سيجعلها أكثر وضوحًا وحدةً.

شاشة مثل هذه ستكون مفيدة لمجموعة واسعة من المهام، بدءًا من المشاريع الإنتاجية التي تركز على العمل ووصولًا إلى الإبداعات الفنية. وسواء أكان ذلك في جلسة رسم رقمي في الهواء الطلق أم في التنقل أثناء رحلة عمل، فهذه الشاشة ستظل ساطعة ومرئية بوضوح في مختلف ظروف الإضاءة، وهو ما يسمح للمستخدمين بإتمام أعمالهم المهنية أو الإبداعية بسهولة.

وقد تعزِّز الشاشة الجديدة أيضًا تجربة الكتابة على الشاشة وكأنها على الورق، وهو ما يجعل الكتابة اليدوية أكثر سلاسةً، وستصبح المهام الكتابية أو الرسومات الرقمية أكثر دقةً وسهولةً، حيث سيتمكن المستخدمون من الكتابة أو الرسم بمرونة ودقة متناهيتَين.

أحدث أدوات تطبيق GoPaint: من رسومات الفرشاة الاحترافية الواقعية إلى اللوحات المعقدة

هذه المرة، سيضيف تطبيق GoPaint تحديثات جديدة تهدف إلى تسهيل عملية الإبداع أكثر من أي وقت مضى، فيمكن للمستخدمين التمتع بمجموعة واسعة متنوعة من أدوات الفرشاة الاحترافية التي تحاكي تقنيات الرسم الواقعي وأساليب الفن المختلفة.

من خلال معاينة الفرشاة الخاصة الجديدة في التطبيق، يبدو أن النقر بقلم HUAWEI M-Pencil ينتج تأثير تلطيخ الحبر على الشاشة، وهو ما يشير إلى تقديم تفاعلات جديدة فريدة مع القلم. هذا التحديث يجعله مناسبًا لجميع الفئات العمرية، من الأطفال إلى المحترفين المتمرسين، إن تطبيق GoPaint يفتح أمام العقول المبدعة فرصًا جديدة لاستكشاف قدراتهم الفنية باستخدام أدوات قوية وسهلة الاستخدام.

وقد تمت الإشادة بتطبيق GoPaint كإضافة منعشة في مجال الإبداع الرقمي، حيث يوفر أداة احترافية للرسم تلبي احتياجات المبدعين من جميع المستويات. ومنذ إطلاق التطبيق، جذب مجموعة واسعة من المواهب وحظي بتقدير كبير من النقاد. ونتيجةً لذلك، قام الفنانون وهواة الرسم في جميع أنحاء دول آسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية، والعديد من البلدان والمناطق الأخرى حول العالم بإنشاء ومشاركة إبداعات فريدة وعالية الجودة باستخدام تطبيق GoPaint.

إطلاق جهاز MatePad Pro اللوحي الجديد يُعَدّ إشارة واضحة على استمرار جهود شركة Huawei في دعم المجال الإبداعي، فمن خلال تقديم منتجاتها اللوحية وميزاتها في برامج الرسم، تسعى Huawei إلى إلهام المزيد من المواهب الإبداعية حول العالم.

ما الذي نتطلع إليه في حفل إطلاق HUAWEI للمنتجات المبتكرة لعام 2024

أعلنت Huawei أيضًا أنها ستكشف النقاب عن جهاز MatePad جديد إلى جانب MatePad Pro. حتى الآن، أظهرت معاينات الجهاز اللوحي MatePad الجديد تصميمًا مبتكرًا مع لمسة لامعة بألوان اللؤلؤ الراقية، وتصميم أنيق، وألوان ذات تشبع منخفض – وهي ميزات عصرية قد تجذب المستخدمين الأصغر سنًّا.

ترقَّبوا الإعلانات القادمة من فعالية Huawei لإطلاق المنتجات المبتكرة التي ستُقام في مدينة برشلونة في 19 سبتمبر.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2505887/HUAWEI_Innovative_Product_Launch.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2505888/GoPaint_App.jpg