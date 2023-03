Se concentrer sur le réseau de conduite autonome (ADN) entièrement optique et être en avance en permanence sur les opérations de haut débit domestique axées sur l'expérience

BARCELONE, Espagne, 6 mars 2023 /PRNewswire/ -- Lors du Mobile World Congress (MWC) 2023 qui s'est tenu en Espagne, l'équipe du domaine des réseaux optiques de NCE de Huawei a partagé sa vision et ses réflexions sur la tendance du développement des réseaux de conduite autonomes entièrement optiques (ADN) et sur l'évolution des opérations de haut débit domestique.

Avec le réseau autonome comme consensus, Huawei mène activement le développement du secteur

Wang Jinping, directeur du marketing du domaine des réseaux optiques de NCE de Huawei, a mentionné que grâce aux efforts conjoints de TMF, des organismes de normalisation, des transporteurs, des fournisseurs d'équipement, des fournisseurs d'OSS/BSS et d'autres partenaires du secteur, les réseaux autonomes (RA) font désormais l'objet d'un consensus dans l'industrie. À ce jour, Huawei a participé à plus de 36 projets de normes sur les réseaux autonomes et a soumis plus de 300 propositions pour aider les opérateurs à atteindre les objectifs stratégiques de L3 en 2023 et L4 en 2025. Dans le domaine des réseaux entièrement optiques (AON), Huawei a lancé la solution ADN entièrement optique. Avec iMaster NCE comme noyau intelligent, la solution est à la tête de l'évolution des réseaux autonomes AON et améliore l'automatisation et l'intelligence des réseaux pour soutenir un développement de haute qualité.

Résoudre les problèmes de service et obtenir des dividendes des opérations de haut débit domestique

Selon les enquêtes du secteur, la plupart des abonnés sont prêts à acheter des services qui offrent une meilleure expérience, même si le coût est 16 % supérieur ou plus. Toutefois, les difficultés importantes dans le développement des services de haut débit domestique des opérateurs sont les suivantes :

Un marketing imprécis : en raison du manque de données sur l'expérience utilisateur, il est difficile d'obtenir des informations sur les exigences différenciées des utilisateurs et de formuler des stratégies marketing ciblées.

: en raison du manque de données sur l'expérience utilisateur, il est difficile d'obtenir des informations sur les exigences différenciées des utilisateurs et de formuler des stratégies marketing ciblées. Taux de désabonnement : selon les statistiques, plus de 90 % des problèmes liés à l'expérience ont été signalés par des plaintes d'utilisateurs, et 90 % des abonnés ayant eu une mauvaise qualité d'expérience se sont désabonnés sans signaler de plaintes.

: selon les statistiques, plus de 90 % des problèmes liés à l'expérience ont été signalés par des plaintes d'utilisateurs, et 90 % des abonnés ayant eu une mauvaise qualité d'expérience se sont désabonnés sans signaler de plaintes. Difficultés de perception des tests de vitesse du Wi-Fi : selon les nouvelles normes du classement P3, la vitesse Wi-Fi représente 70 % du classement. À l'heure actuelle, la plupart des transporteurs manquent de méthodes pour mesurer de façon proactive les vitesses du Wi-Fi des abonnés.

Établir une base numérique et mettre en œuvre des opérations axées sur l'expérience utilisateur

Liu Yan, vice-président du domaine des réseaux optiques de NCE de Huawei, a déclaré que la solution haut débit Premium de nouvelle génération de Huawei peut aider les opérateurs à différents égards.

Identification précise des abonnés potentiels : le haut débit Premium fournit plus de 110 étiquettes utilisateur dans de multiples dimensions telles que le comportement, l'expérience, le goulot d'étranglement et la mise en réseau. Cela permet aux opérateurs d'identifier les différents besoins réseau des abonnés afin de promouvoir le succès du marketing.

: le haut débit Premium fournit plus de 110 étiquettes utilisateur dans de multiples dimensions telles que le comportement, l'expérience, le goulot d'étranglement et la mise en réseau. Cela permet aux opérateurs d'identifier les différents besoins réseau des abonnés afin de promouvoir le succès du marketing. Fidélisation des abonnés grâce à une gestion en boucle fermée de la qualité d'expérience médiocre : le haut débit Premium permet aux opérateurs d'identifier et de corriger les défaillances du réseau à l'avance en se basant sur la délimitation de la qualité d'expérience médiocre. De cette façon, les opérateurs peuvent réduire le taux de désabonnement en offrant une assurance de service proactive.

: le haut débit Premium permet aux opérateurs d'identifier et de corriger les défaillances du réseau à l'avance en se basant sur la délimitation de la qualité d'expérience médiocre. De cette façon, les opérateurs peuvent réduire le taux de désabonnement en offrant une assurance de service proactive. Amélioration du classement P3 grâce à la gestion des tests de vitesse du Wi-Fi : le haut débit Premium analyse plus de 30 causes fondamentales de vitesses réseau inférieures aux normes et fournit une correction en boucle fermée des tests de vitesse, aidant les entreprises à améliorer considérablement leur classement P3.

L'équipe du domaine des réseaux optiques de NCE de Huawei a déclaré que le haut débit Premium est le cœur technique de la mise en œuvre de la stratégie ADN dans le domaine de l'accès. Il favorise l'évolution des services de haut débit domestique des opérateurs vers des opérations axées sur l'expérience et offre une expérience garantie aux utilisateurs de haut débit domestique.

SOURCE Huawei