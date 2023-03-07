شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): تستهدف الصين تنمية عالية الجودة في طريقها إلى التحديث

بكين, 7 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- أعلن شان تسنغهاي، نائب المؤتمر الوطني الرابع عشر لنواب الشعب (NPC) وكبير المهندسين في مجموعة Xuzhou Construction Machinery، خلال لقائه مع الصحافة صباح الأحد، أن شركته، عملاق البناء في البلاد، قد قامت بترقية الرافعات الآن نحو آفاق جديدة .

وقال شان إن المجموعة التي تجاوزت الغموض في قطاع التصنيع، تفتخر الآن بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لجميع المكونات الرئيسية لرافعاتها متعددة التضاريس، مما يضخ زخمًا جديدًا في التنمية عالية الجودة في الصين.

بعد ساعات من بعد ظهر اليوم، رحب نائب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني من وفد مقاطعة جيانغسو بشرق الصين بنائب زميل مهم - الرئيس شي جين بينغ - في مداولاتهم في الدورة الأولى للمجلس الوطني لنواب الشعب الرابع عشر بعد أن بدأت أعلى هيئة تشريعية في البلاد دورتها السنوية في بكين.

خلال المناقشة الجماعية، شدد شي على أهمية متابعة التنمية عالية الجودة، واصفا إياها بالمهمة "الأولى والأهم" في مسعى الصين للتحديث.

الجودة مهمة

تهدف الصين إلى تحقيق نمو اقتصادي أسرع بنحو 5 في المائة مع تحسين جودة التنمية في عام 2023، حيث يستجمع ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتيرة لبناء زخم الانتعاش والمضي قدمًا في حملة التحديث.

كأحد المحركات الدافعة للنمو الاقتصادي الصيني، أصبحت جيانغسو رائدة في جهود التحديث في البلاد. في عام 2022، وصل إجمالي الناتج المحلي لجيانغسو إلى 12.28 تريليون يوان (1.77 تريليون دولار)، بزيادة قدرها 2.8٪ عن العام السابق، وشكل ناتجها الاقتصادي 10.2٪ من إجمالي البلاد.

خلال مناقشات يوم الأحد، أكد شي ما حققته جيانغسو على مدى السنوات الخمس الماضية، ودعاها إلى مواصلة القيادة على طريق التنمية عالية الجودة.

تم تفسير انتخابه في جيانغسو كنائب للمجلس الوطني الرابع عشر على نطاق واسع على أنه الأهمية الكبيرة التي تعلقها القيادة العليا على المسار الصيني للتحديث، وعلى إنشاء نمط تطوير جديد، وهي أولوية كان قد شدد عليها خلال جولة تفتيش 2020.

في ذلك الوقت، حث على الجهود المبذولة لتطبيق فلسفة التنمية الجديدة وتعزيز نمط إنمائي جديد للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية عالية الجودة والمستدامة، ليس فقط في المقاطعة ولكن أيضًا في بقية البلاد.

على مدى العقد الماضي، نما الاقتصاد الصيني على قدم وساق، مع اقتصاد أكثر اخضرارًا وكفاءة تم تمكينه من خلال تحويل التركيز إلى التنمية عالية الجودة. على سبيل المثال، انخفض استهلاك الطاقة في البلاد لكل 10000 يوان من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 بنسبة 0,1 في المائة عن 2021، بينما انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل 10000 يوان من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,8 في المائة على أساس سنوي، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء.

الاعتماد على الذات في العلوم والتكنولوجيا

تضاعف الصين أيضًا الابتكار التكنولوجي كمحرك أساسي للنمو، في سعيها لتحقيق تنمية عالية الجودة.

في وقت مبكر من عام 2014، في جولة أخرى بمقاطعة جيانغسو، سلط شي الضوء على دور الابتكار في التنمية الاقتصادية، قائلا إن الصين يجب أن تعتمد على الابتكار لتحقيق تنمية اقتصادية مستمرة وصحية.

ودعا الرئيس إلى اقتران وثيق بين العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد، بالإضافة إلى التكامل العميق بين الصناعة والجامعة والبحث من أجل تحقيق اتصال سلس بين الصناعات والعلوم والتكنولوجيا.

في عام 2022، أنفقت الصين مبلغًا قياسيًا قدره 3.09 تريليون يوان على البحث والتطوير، بزيادة قدرها 10.4 في المائة على أساس سنوي يمكن أن تُعزى إلى جهود الدولة المتسارعة لتعزيز قدرتها على الابتكار لتحقيق المزيد من الاختراقات.

قال شي خلال المداولات إنه يتعين على البلاد أن تواصل بذل الجهود لبناء مراكز ابتكار للعلوم الصناعية والتكنولوجيا ذات تأثير عالمي.

كما أكد أن الهدف النهائي لتعزيز التنمية عالية الجودة هو تحقيق السعادة والرفاهية للناس.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-05/Xi-attends-deliberation-of-Jiangsu-delegation-at-legislative-session-1hVrhJvVcDm/index.html

CGTN SOURCE