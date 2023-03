CGTN: China visa desenvolvimento de alta qualidade em seu caminho para a modernização

PEQUIM, 6 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Em uma reunião com a imprensa na manhã de domingo, Shan Zenghai, deputado do 14º Congresso Nacional do Povo (NPC) e engenheiro-chefe do Grupo Maquinários de Construção Xuzhou, anunciou que sua empresa, uma gigante da construção do país, elevou guindastes a novas alturas agora.

Acima da obscuridade no setor de fabricação, o grupo agora dispõe de direitos de propriedade intelectual completos para todos os componentes-chave de seus guindastes todo terreno, injetando um novo impulso no desenvolvimento de alta qualidade da China, disse Shan.

Horas depois à tarde, o representante do NPC da delegação da província de Jiangsu, no leste da China, deu as boas-vindas a um importante colega adjunto – President Xi Jinping – às suas deliberações na primeira sessão do Grupo 14º NPC após a alta legislatura do país ter iniciado sua sessão anual em Pequim.

Durante a discussão em grupo, Xi destacou a importância de buscar o desenvolvimento de alta qualidade, chamando-o de "primeira e principal" tarefa no esforço de modernização da China.

Assuntos de qualidade

A China tem como objetivo alcançar um crescimento econômico mais rápido de cerca de 5% com melhor qualidade de desenvolvimento em 2023, à medida que a segunda maior economia do mundo reúne ritmo para construir um impulso de recuperação e avançar com seu impulso de modernização.

Como um dos motores que impulsionam o crescimento econômico da China, Jiangsu tornou-se pioneira nos esforços de modernização do país. Em 2022, o PIB de Jiangsu atingiu 12,28 trilhões de yuans ($1,77 trilhão), um aumento da 2,8 por cento em relação ao ano anterior, e sua produção econômica representou 10,2 por cento do total do país.

Durante as discussões de domingo, Xi afirmou o que Jiangsu alcançou, nos últimos cinco anos, e conclamou a continuar a liderar no caminho do desenvolvimento de alta qualidade.

Sua eleição em Jiangsu como vice-presidente 14º NPC tem sido amplamente interpretada como a grande importância que a alta liderança atribuiu ao caminho chinês para a modernização e ao estabelecimento de um novo padrão de desenvolvimento, uma prioridade que ele enfatizou durante uma visita de inspeção em 2020.

Naquela época, ele insistiu nos esforços para aplicar a nova filosofia de desenvolvimento e promover um novo padrão de desenvolvimento para promover o desenvolvimento econômico e social de alta qualidade e sustentável, não apenas na província, mas também no resto do país.

Na última década, a economia da China cresceu a passos largos, com uma economia mais verde e eficiente, possibilitada por um foco alterado para o desenvolvimento de alta qualidade. Por exemplo, o consumo de energia do país por 10.000 yuans de produto interno bruto em 2022 diminuiu 0,1% em relação 2021, enquanto as emissões de CO2 por 10.000 yuans do PIB caíram 0,8% ano a ano, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas.

Autossuficiência em ciência e tecnologia

Na busca de desenvolvimento de alta qualidade, a China também está dobrando a inovação tecnológica como um impulsionador principal do crescimento.

Já que em 2014 outra visita à província de Jiangsu, Xi destacou o papel da inovação no desenvolvimento econômico, dizendo que a China deve confiar na inovação para alcançar o desenvolvimento econômico contínuo e saudável.

O presidente pediu um estreita acoplamento entre a ciência, a tecnologia e a economia, bem como uma profunda integração entre a indústria, a universidade e a pesquisa, de modo a alcançar uma conexão contínua entre as indústrias, a ciência e a tecnologia.

Em 2022, a China gastou um recorde de 3,09 trilhões de yuans em pesquisa e desenvolvimento, um aumento da 10,4 por cento em relação ao ano anterior, que poderia ser creditado com os esforços acelerados do país para melhorar sua capacidade de inovação para mais avanços.

O país deve continuar a fazer esforços para construir centros de inovação em ciência industrial e tecnologia com influência global, disse Xi durante as deliberações.

Ele também enfatizou que o objetivo final de promover o desenvolvimento de alta qualidade é proporcionar felicidade e bem-estar às pessoas.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-05/Xi-attends-deliberation-of-Jiangsu-delegation-at-legislative-session-1hVrhJvVcDm/index.html

FONTE CGTN

SOURCE CGTN