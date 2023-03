CGTN : la Chine cible un développement de haute qualité sur la voie de la modernisation

PÉKIN, 6 mars 2023 /PRNewswire/ -- Lors d'une rencontre avec la presse dimanche matin, Shan Zenghai, député à la 14e Assemblée nationale populaire (ANP) et ingénieur en chef du Xuzhou Construction Machinery Group, a annoncé que son entreprise, un géant national de la construction, avait désormais porté ses grues à de nouveaux sommets.

Sorti de l'anonymat dans le secteur de la fabrication, le groupe peut désormais se targuer de posséder des droits de propriété intellectuelle exclusifs sur tous les composants clés de ses grues tout-terrain, ce qui donne un nouvel élan au développement de haute qualité de la Chine, a déclaré M. Shan.

Quelques heures plus tard dans l'après-midi, le député de l'APN de la délégation de la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, a accueilli un collègue député important - le président Xi Jinping - pour leurs délibérations lors de la première session de la 14e APN, après que l'organe législatif suprême de la nation a entamé sa session annuelle à Pékin.

Au cours des débats, Xi Jinping a souligné l'importance de la poursuite d'un développement de grande qualité, qu'il a qualifié de tâche « primordiale » dans l'effort de modernisation de la Chine.

La qualité compte

La Chine vise une croissance économique plus rapide, de l'ordre de 5 %, avec une meilleure qualité de développement en 2023, alors que la deuxième économie mondiale accélère sa reprise et poursuit ses efforts de modernisation.

Le Jiangsu, qui est l'un des moteurs de la croissance économique de la Chine, est devenu l'un des principaux acteurs de la modernisation du pays. En 2022, le PIB de la province du Jiangsu a atteint 12 280 milliards de yuans (1 770 milliards de dollars), soit une augmentation de 2,8 % par rapport à l'année précédente, et sa production économique a représenté 10,2 % de la production totale du pays.

Au cours des discussions de dimanche, Xi a présenté les réalisations de la province du Jiangsu au cours des cinq dernières années et l'a invitée à poursuivre sur la voie d'un développement de qualité.

Son élection dans le Jiangsu en tant que député à la 14e APN a été largement interprétée comme une preuve de la grande importance que les hauts dirigeants accordent à l'approche chinoise de la modernisation et à l'établissement d'un nouveau modèle de développement, une priorité qu'il avait soulignée lors d'une visite d'inspection en 2020.

À l'époque, il avait exhorté les autorités à faire des efforts pour appliquer la nouvelle philosophie de développement et favoriser un nouveau modèle de développement afin de promouvoir un développement économique et social durable et de qualité, non seulement dans la province, mais aussi dans le reste du pays.

Au cours de la dernière décennie, l'économie chinoise a connu une croissance fulgurante, caractérisée par une économie plus verte et plus efficace, grâce à une réorientation vers un développement de qualité. Par exemple, la consommation d'énergie du pays pour 10 000 yuans de produit intérieur brut en 2022 a diminué de 0,1 % par rapport à 2021, tandis que les émissions de CO2 pour 10 000 yuans de PIB ont baissé de 0,8 % par rapport à l'année précédente, selon le Bureau national des statistiques.

Autonomie en matière de science et de technologie

Dans sa quête d'un développement de qualité, la Chine redouble également d'efforts pour faire de l'innovation technologique le principal moteur de la croissance.

Dès 2014, lors d'une autre visite dans la province du Jiangsu, Xi a souligné le rôle de l'innovation dans le développement économique, affirmant que la Chine doit s'appuyer sur l'innovation pour parvenir à un développement économique continu et sain.

Le président a exhorté à créer un couplage étroit entre la science et la technologie et l'économie, ainsi qu'une intégration profonde entre l'industrie, l'université et la recherche, afin de parvenir à une connexion transparente entre les industries et les sciences et technologies.

En 2022, la Chine a consacré un montant record de 3 900 milliards de yuans à la recherche et au développement, soit une augmentation de 10,4 % par rapport à l'année précédente, qui pourrait être attribuée aux efforts accélérés déployés par le pays pour renforcer sa capacité d'innovation afin de réaliser davantage de percées.

Le pays devra poursuivre ses efforts visant à construire des centres industriels d'innovation scientifique et technologique ayant une influence mondiale, a déclaré M. Xi au cours des débats.

Il a également souligné que l'objectif ultime de la promotion d'un développement de haute qualité est de procurer bonheur et bien-être à la population.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-05/Xi-attends-deliberation-of-Jiangsu-delegation-at-legislative-session-1hVrhJvVcDm/index.html

SOURCE CGTN