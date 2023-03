CGTN: na drodze do modernizacji Chiny dążą do osiągnięcia wysokiej jakości rozwoju

PEKIN, 6 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Podczas spotkania prasowego, jakie odbyło się w niedzielny poranek, Shan Zenghai, deputowany na 14. Narodowy Kongres Ludowy (NKL) (ang. National People's Congress, NPC), główny inżynier Grupy Xuzhou Construction Machinery, ogłosił, że jego spółka, gigant budowlany kraju, wznosi swoje żurawie na wyższy poziom.

Jak powiedział Shan, pomimo niestabilnej sytuacji sektora produkcji Grupa zdołała uzyskać pełne prawa własności intelektualnej do wszystkich najważniejszych komponentów żurawi terenowych, jakimi dysponuje, a tym samym nadać nowy rozmach wysokiej jakości rozwojowi Chin.

Kilka godzin później, po południu, deputowany na NKL ze wschodnio-chińskiej prowincji Jiangsu, powitał – na debacie pierwszej sesji 14. NKL, jaka odbyła się po dorocznej sesji czołowych decydentów w Pekinie – kolegę deputowanego, prezydenta Xi Jinpinga.

Podczas debaty grupowej Xi podkreślił wagę podejmowania działań na rzecz wysokiej jakości rozwoju i określił je „podstawowym i najważniejszym" zadaniem Chin na drodze ku modernizacji.

Jakość ma znaczenie

Chiny, druga co do wielkości gospodarka świata, nabierająca tempa w procesie odbudowy i zmierzająca ku modernizacji, w 2023 r. zamierza osiągnąć wyższy wzrost gospodarczy na poziomie około 5 procent.

Prowincja Jiangsu, jedna z sił napędowych wzrostu gospodarczego Chin, przoduje w dążeniu do modernizacji. W 2022 r. PKB prowincji Jiangsu osiągnął wartość 12,28 biliona juanów (1,77 biliona USD), o 2,8 procent więcej niż w roku ubiegłym, a jej wynik gospodarczy stanowił 10,2 procent wyniku krajowego.

Podczas niedzielnych debat Xi przedstawił osiągnięcia prowincji Jiangsu z ostatnich pięciu lat i wezwał prowincję do dalszego przewodzenia na drodze do wysokiej jakości rozwoju.

Uzyskany przez niego w prowincji Jiangsu mandat deputowanego na 14. NKL komentowano szeroko jako potwierdzenie wagi, jaką czołowi przywódcy przykładają do modernizacji oraz opracowania nowego wzorca rozwoju, priorytetu, który wyznaczył podczas wizyty gospodarskiej w 2020 r.

W owym czasie wzywał do pilnego podjęcia działań na rzecz wdrożenia nowej filozofii i propagowania nowego wzorca zaawansowanego wysokiej jakości zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, nie tylko w prowincji, ale też pozostałej części kraju.

W ostatnim dziesięcioleciu gospodarka chińska odnotowała skokowy wzrost, a dzięki koncentracji na wysokiej jakości rozwoju, stała się bardziej przyjazna dla środowiska i efektywna. Na przykład według danych Krajowego Urzędu Statystycznego (ang. National Bureau of Statistics) w 2022 r. krajowe zużycie energii w przeliczeniu na 10 000 juanów PKB, spadło o 0,1 procent w porównaniu do 2021 r., natomiast emisja CO 2 , w przeliczeniu na 10 000 juanów PKB, spadła o 0,8 procent rok do roku.

Samowystarczalność w dziedzinie nauki i technologii

Dążąc do wysokiej jakości rozwoju, Chiny podwajają również innowacje technologiczne, stanowiące najważniejszy czynnik sprzyjający wzrostowi.

Już w 2014 r. podczas wizyty w prowincji Jiangsu Xi zwrócił uwagę na rolę innowacji w rozwoju gospodarczym i stwierdził, że jeśli Chiny chcą osiągnąć trwały i zdrowy rozwój gospodarczy, muszą polegać na innowacjach.

Prezydent wezwał do zbliżenia nauki, technologii i gospodarki, a także rozszerzenia integracji między przemysłem i środowiskiem naukowo-badawczym, co zapewni współdziałanie przemysłu, nauki i technologii.

W 2022 r. Chiny przeznaczyły na działalność badawczo-rozwojową rekordową kwotę 3,09 biliona juanów, o 10,4 procent więcej rok do roku, którą wykorzystano na rozszerzenie zdolności innowacyjnych kraju umożliwiających dokonanie większej liczby przełomowych osiągnięć.

Kraj powinien dalej podejmować działania prowadzące do budowy ośrodków innowacji przemysłowych oraz naukowo-technologicznych o zasięgu światowym, powiedział Xi podczas debaty.

Zwrócił też uwagę, że nadrzędny cel promowania wysokiej jakości rozwoju ma uszczęśliwić obywateli i poprawić ich dobrostan.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-05/Xi-attends-deliberation-of-Jiangsu-delegation-at-legislative-session-1hVrhJvVcDm/index.html

SOURCE CGTN