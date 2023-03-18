معرض كانتون الـ 133 يقام في مكانه على أرض الواقع في الفترة من 15 أبريل إلى 5 مايو في 3 مراحل

غوانغجو، الصين، 18 مارس/آذار 2023 /PRNewswire/ -- من المقرر أن يقام معرض كانتون الـ 133 في غوانغجو في الفترة من 15 أبريل/نيسان إلى 5 مايو/أيار في 3 مراحل. سيستمر المعرض في تقديم الخدمة عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمشاركين.

منذ عام 2020، تم تقديم نماذج جديدة وإقامة معرض كانتون عبر الإنترنت على مدى 6 دورات متتالية، مما ساهم في الحفاظ على سلاسل التصنيع والتوريد السلسة للتجارة الخارجية للصين واستقرار أساسيات التجارة الخارجية والاستثمار. نظرًا لأن الصين قامت بتحسين وتعديل إجراءات الوقاية من مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، فإن الشركات الصينية والأجنبية مؤهلة الآن للمشاركة في المعرض حضوريًا على أرض الواقع. وبدءًا من دورة الربيع هذا العام، سيستأنف معرض كانتون الأنشطة التي تقام على أرض الواقع (غير المتصلة بالإنترنت) بالكامل.

وفقًا للمتحدثة باسم وزارة التجارة، شو جويتنج، فإن معرض كانتون الـ 133 سيستفيد من مكانه المبني حديثًا - المنطقة د لأول مرة، مما يوسع مساحة العرض من 1.18 مليون إلى 1.5 مليون متر مربع وهو رقم قياسي. وسيتم إنشاء 54 قسمًا متخصصًا للمعارض، يستضيف أكثر من 30000 عارض في الموقع، بما في ذلك أكثر من 5000 شركة عالية الجودة مثل كبرى شركات التصنيع الرائدة المتفردة والشركات الوطنية العاملة في مجال التقنية المتقدمة، وما إلى ذلك. وستشهد جودة العارضين تحسنًا مطردًا. وفي الوقت نفسه، يمكن لجميع العارضين المؤهلين المشاركة في معرض كانتون عبر الإنترنت حتى تتمكن المزيد من الشركات من الاستمتاع بالمزايا. ومن المقدر أن يتجاوز عدد العارضين المشاركين عبر الإنترنت 35000 عارض، بحسب ما جاء في تصريح السيدة شو، في مؤتمر صحفي دوري للوزارة يوم 16 مارس.

تم تكثيف الحملات التسويقية لمعرض كانتون القادم لجذب المزيد من المشترين المحليين والأجانب. وسيتم تنظيم أكثر من 40 نشاط توفيق ضمن «جسر التجارة» لدعم الطلبات الآمنة للشركات وتنمية الأسواق. وخلال معرض كانتون الـ 133، سيُعقد أيضًا منتدى بيرل ريفر الدولي للتجارة وسلسلة من المنتديات الصناعية والمتخصصة وما يقرب من 400 نشاط داعم لترويج التجارة من أجل دفع التنمية المتكاملة للمعرض.

يُعد معرض كانتون نافذة مهمة لانفتاح الصين ومنصة متميزة للتجارة الخارجية، حيث يعمل كقناة مهمة للشركات الصينية لتطوير السوق الدولية. وحازت الدورات السابقة لمعرض كانتون اهتمامًا واسعًا من مجتمع الأعمال العالمي وجميع المجالات والتخصصات.

لمزيد من المعلومات حول آخر الأخبار المتعلقة بمعرض كانتون الـ 133 القادم، يرجى التسجيل في https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16

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