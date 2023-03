133ª Canton Fair será realizada presencialmente de 15 de abril a 5 de maio em 3 etapas

CANTÃO, China, 17 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A 133ª Canton Fair será realizada em Cantão, de 15 de abril a 5 de maio em 3 etapas. Ela continuará oferecendo serviços on-line 24 horas por dia, 7 dias por semana aos participantes.

Desde 2020, novos modelos foram introduzidos e a Canton Fair foi realizada online por 6 sessões consecutivas, o que contribuiu para manter as cadeias industriais e de suprimentos do comércio exterior da China e estabilizar os fundamentos do comércio exterior e investimento. Como a China otimizou e ajustou suas medidas de prevenção da COVID-19, as empresas chinesas e estrangeiras agora são elegíveis para participarem da Feira off-line. A partir da sessão da primavera deste ano, a Canton Fair retomará totalmente as atividades off-line.

De acordo com Shu Jueting, porta-voz do Ministry of Commerce, a 133ª Canton Fair alavancará seu local recém-construído – Área D pela primeira vez, expandindo a área de exposição de 1,18 milhões para um recorde de 1,5 milhões de metros quadrados. Serão montadas 54 seções de exposições especializadas, hospedando mais de 30.000 expositores no local, incluindo mais de 5.000 empresas de alta qualidade, como a fabricação de campeões únicos e empresas nacionais de alta tecnologia, etc. A qualidade dos expositores testemunhará uma melhoria constante. Enquanto isso, todos os expositores qualificados podem participar da Canton Fair on-line para que mais empresas possam aproveitar dos benefícios. Estima-se que o número de expositores participantes on-line ultrapassará 35.000, disse a Sra. Shu, em coletiva de imprensa ordinária do Ministério em 16 de março.

As campanhas de marketing foram intensificadas para que a próxima Canton Fair atraísse mais compradores nacionais e estrangeiros. Mais de 40 atividades de matchmaking "Trade Bridge" serão organizadas para apoiar as empresas a garantir pedidos e aumentar os mercados. Durante o 133ª Canton Fair, o segundo Fórum de Comércio Internacional de Pearl River, uma série de fóruns especializados e da indústria e cerca de 400 atividades de apoio à promoção comercial também serão realizadas para impulsionar o desenvolvimento integrado da Feira.

A Canton Fair é uma janela importante para a abertura da China e uma plataforma premium de comércio exterior, servindo como um canal crítico para as empresas Chinesas desenvolverem o mercado internacional. As sessões anteriores da Canton Fair atraíram Attention da comunidade empresarial global e de todas as esferas da vida.

Para obter mais informações sobre as últimas notícias sobre a 133ª Canton Fair, registre-se em https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16

