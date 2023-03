133 Targi Kantońskie odbędą się od 15 kwietnia do 5 maja w 3 odsłonach

GUANGZHOU, Chiny, 20 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- 133. Targi Kantońskie odbędą się w Guangzhou od 15 kwietnia do 5 maja w 3 odsłonach. Uczestnicy nadal będą mogli korzystać z całodobowego serwisu internetowego.

Od 2020 roku wprowadzono nowe modele i Targi Kantońskie odbywały się drogą internetową przez sześć edycji z rzędu, co pomogło utrzymać płynne łańcuchy przemysłowe i dostawcze w handlu zagranicznym Chin oraz ustabilizować podstawy handlu zagranicznego i inwestycji. Ponieważ Chiny zoptymalizowały i dostosowały środki zapobiegawcze przeciwko COVID-19, chińskie i zagraniczne przedsiębiorstwa mogą już uczestniczyć w Targach na żywo. Począwszy od tegorocznej edycji wiosennej Targi Kantońskie w pełni wznowią działalność pozainternetową.

Według Shu Jueting, rzeczniczki Ministerstwa Handlu, 133. Targi Kantońskie po raz pierwszy wykorzystają nowo powstały obiekt - obszar D, zwiększając powierzchnię wystawienniczą z 1,18 mln do rekordowego 1,5 mln metrów kwadratowych. Powstaną 54 wyspecjalizowane sekcje wystawiennicze, które przyjmą na miejscu ponad 30 tys. wystawców, w tym ponad 5 tys. przedsiębiorstw najwyższej jakości, takich jak indywidualni pionierzy produkcji, krajowe przedsiębiorstwa high-tech itp. Jakość wystawców będzie się systematycznie poprawiać. Tymczasem wszyscy wystawcy zakwalifikowani do uczestnictwa w Targach Kantońskich mogą włączyć się do udziału online, aby jak najwięcej przedsiębiorstw mogło czerpać z tego korzyści. Szacuje się, że liczba wystawców uczestniczących w targach online przekroczy 35 tys., powiedziała pani Shu na cyklicznej konferencji prasowej Ministerstwa, zorganizowanej w dniu 16 marca.

Przed nadchodzącymi Targami Kantońskimi prowadzone są intensywne kampanie marketingowe, których celem jest przyciągnięcie większej liczby krajowych i zagranicznych nabywców. Zorganizowanych zostanie ponad 40 działań z zakresu nawiązywania kontaktów, tzw. „Most handlowy", aby pomóc przedsiębiorstwom w zabezpieczeniu zamówień i rozwoju rynków. Podczas 133. edycji Targów Kantońskich odbędzie się również drugie Międzynarodowe Forum Handlowe nad rzeką Perłową, seria forów branżowych i specjalistycznych oraz prawie 400 działań wspierających promocję handlu, aby stymulować zintegrowany rozwój Targów.

Targi Kantońskie to ważne okno na otwarcie Chin i najważniejsza platforma handlu zagranicznego, służąca jako krytyczny kanał rozwoju rynku międzynarodowego dla chińskich firm. Poprzednie sesje Targów Kantońskich cieszyły się ogromnym zainteresowaniem światowej społeczności biznesowej i wielu różnych środowisk.

Więcej informacji na temat najnowszych wiadomości dotyczących nadchodzących 133. Targów Kantońskich można uzyskać na stronie https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2035463/image_5003628_61191085.jpg

