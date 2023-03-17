С 15 апреля по 5 мая в офлайн-формате в 3 этапа пройдет 133-я Кантонская ярмарка

ГУАНЧЖОУ, Китай, 18 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- С 15 апреля по 5 мая в Гуанчжоу в 3 этапа будет проведена 133 -яя Кантонская ярмарка. Участникам все так же будет обеспечено круглосуточное онлайн-обслуживание.

Начиная с 2020 года были введены новые модели, и Кантонская ярмарка проводилась в онлайн-фомате в течение 6 сессий подряд, что способствовало поддержанию бесперебойного функционирования промышленных и логистических цепочек внешней торговли Китая и стабилизации основ внешней торговли и инвестиций. Поскольку Китай оптимизировал и скорректировал свои профилактические меры касательно COVID-19, китайские и зарубежные предприятия теперь имеют право участвовать в ярмарке в традиционном формате. Начиная с весенней сессии этого года, Кантонская ярмарка полностью возобновит офлайн-мероприятия.

По словам пресс-секретаря Министерства коммерции Шу Цзюэтин, на 133 -ей Кантонской ярмарке впервые будет использована недавно построенная площадка — зона D — благодаря которой выставочная площадь расширится с 1,18 млн до рекордных 1,5 млн квадратных метров. Будут открыты 54 специализированные выставочные секции, на которых разместятся более 30 000 экспонентов, в том числе более 5 000 высококачественных предприятий, таких как ведущие производственные и национальные высокотехнологичные предприятия и т.д. Качество экспонентов будет неуклонно улучшаться. Между тем, все подходящие экспоненты могут участвовать в Кантонской ярмарке в онлайн-формате, что позволит большему числу компаний воспользоваться преимуществами. «По оценкам, число экспонентов, принимающих участие в онлайн-формате, превысит 35 000», — заявила г-жа Шу на очередной пресс-конференции Министерства 16 марта.

С целью привлечения большего числа отечественных и зарубежных покупателей для предстоящей Кантонской ярмарки были запущены маркетинговые кампании. Будет организовано более 40 мероприятий по подбору партнеров под названием «Торговый мост» с целью помощи предприятиям в поиске заказов и расширении рынков сбыта. Во время 133 -й Кантонской ярмарки также будут проведены второй Международный торговый форум «Жемчужная река», серия отраслевых и специализированных форумов и почти 400 вспомогательных мероприятий по развитию торговли в целях стимулирования комплексного развития ярмарки.

Кантонская ярмарка является важным окном для открытости Китая и первоклассной платформой внешней торговли, которая служит одним из важнейших каналов для развития международного рынка. Предыдущие сессии Кантонской ярмарки привлекли широкое внимание со стороны мирового делового сообщества и всех слоев общества.

Для получения более подробной информации о предстоящей 133 -й Кантонской ярмарке зарегистрируйтесь на сайте https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2035463/image_5003628_61191085.jpg

SOURCE Canton Fair