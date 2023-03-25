ساعة الأرض 2023: تبرز شركة SANY تطوير الكهربة، وتعزز خارطة طريق الهيدروجين لبناء مستقبل أخضر صديق للبيئة

بكين، 25 مارس 2023 /PRNewswire/ - سيتوقف ملايين الأشخاص حول العالم لحضور ساعة الأرض في يوم 25 مارس للإنضمام إلى واحدة من أكبر الحركات في العالم لحماية البيئة. تحرص مجموعة SANY ("يُشار إليها لاحقًا بكلمة SANY")، الشركة العالمية الرائدة في مجال تصنيع الآلات الثقيلة، على مواجهة تحديات المناخ العالمي والوفاء بالتزامها تجاه كوكب الأرض من خلال تعزيز تطوير الكهرباء، من خلال الترويج لخارطة طريق لاستخدام طاقة الهيدروجين.

Hydroden Fuel Cell Truck hydrogen refueling station

حفزت أزمة المناخ التحول العالمي إلى طاقة نظيفة وجديدة. على الرغم من انتشار السيارات الكهربائية في وقتنا الحالي، إلا أن تحول الطاقة يظل مقيدًا بالوقود الأحفوري الضار للبيئة. حرصًا منها على التحرر من هذه التبعية، تمهد شركة SANY طرقًا جديدة من خلال البحث العلمي.

تقدم ما هو أكثر من الحلول صديقة البيئة خارطة طريق SANY لمستقبل قائم على الطاقة الهيدروجينية النظيفة

تحقيقًا لهذا الغرض وضعت شركة SANY هدفًا طموحًا لتضع نفسها على قمة مزودي حلول الهيدروجين المتكاملة في الصين في غضون خمس سنوات لتصبح قائدًا للتحول الصناعي العالمي، وهي تضع سلسلة صناعة هيدروجين شاملة تغطي الإنتاج صديق البيئة والتخزين والنقل ومعدات التزود بالوقود.

ستركز شركة الطاقة الهيدروجينية التابعة للمجموعة، SANY للطاقة الهيدروجينية، على رفع مستوى الابتكار التكنولوجي الأساسي وتحقيق سلسلة إمداد متكاملة تغطي جميع احتياجات القطاع الصناعي بأكمله دعمًا لأهداف خطة "الكربون المزدوج" الصينية في الفترة من 2060/2030.

في شهر مارس، وقعت شركة SANY هيدروجين اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة جوانجاتاي هيدروجين انيرجي المتخصصة في الطاقة الهيدروجية لبناء أول محطة للتزود بالوقود بالهيدروجين بسعة 2000 كجم في شنغهاي، مع الاستفادة من القوة التكنولوجية لشركة SANY القادرة على المساهمة في تخطيط عمليات النقل اللوجيستي لشركة جوانجاتي هيدروجين انيرجي والوفاء بسوق الطلب على التزود بالوقود عن طريق طاقة الهيدروجين.

تخطط المحطة لتركيب ثلاثة موزعات هيدروجين التي تقدم إمكانية الشحن المزدوج بقدرة 35 ميجا باسكال بمتوسط سرعة إعادة التزود بالوقود بالهيدروجين 2 كجم / دقيقة. عند اكتماله، سيلبي طلب التزود بالوقود بالهيدروجين لـ 300 مركبة لوجستية من حمولات مختلفة ودعم العمليات اللوجستية لسلسلة تبريد شركة جوانجتاي هيدروجين انيرجي في منطقة دلتا نهر يانغتسي.

على أن تكون المحطة مقاومة للانفجار بدرجة تصل إلى IICT4، مع تدابير أمان فائقة بما في ذلك التحكم التلقائي في عملية الهدرجة، والكشف عن تسرب الهيدروجين، والتنبيه والإغلاق لضمان التشغيل بلا قلق، خاصة في البيئات التي تتراوح درجة الحرارة فيها من -20 إلى 55 درجة مئوية.

في عام 2020، ابتكرت شركة SANY لأول مرة في العالم أول شاحنة خلط وأول شاحنة قلابة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين من مصنع لايتهاوس التابع لها في شاويانج، والتي اعتبرت أولى خطوات المجموعة التي عبرت بها إلى "عصر الهيدروجين". أما في عام 2022، بادرت شركة SANY ببناء أول محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين والهدرجة في مقاطعة هونان، وسلمت الدفعة الأولى من الشاحنات الثقيلة التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين إلى مدينة يويانج.

طريق سريع مكهرب: ترسيخ مستقبل الشحنات الثقيلة على الطرق السريعة

تم الانتهاء مؤخرًا من أول خط تجريبي للطرق السريعة المكهربة في الصين، والذي تم بناؤه بالاشتراك مع شركة SANY ومعهد سي ار ار سي زوزو لأبحاث القاطرات الكهربائية وجامعة تسينجوا، في تشوتشو بمقاطعة هونان. يفتح هذا المشروع المهم مسارًا جديدًا للشحن الثقيل على الطرق السريعة.

قامت SANY بتصميم وتطوير وتصنيع المركبات وكذلك وضعت الأنظمة الأساسية للتشغيل، وامتلاك حقوق الملكية الفكرية الكاملة.

كما عملت على بناء طريق ذو اتجاهين ومسارين بعرض طريق يبلغ 7 أمتار، وقد أقامت عليه 53 عمودًا ومحطة فرعية على شكل صندوق لدعم شبكة التلامس بطول 1.8 كيلومتر. يوفر الطريق السريع المتصل بالكهرباء مجموعة واسعة من سيناريوهات حالة الطريق لاختبار أداء السيارة، بما في ذلك الطرق المنحدرة والطرق الوعرة والزلقة والأراضي المبللة.

مع شبكة اتصال علوية تشبه آليات النقل بالسكك الحديدية، يتم تشغيل الطريق السريع المكهرب مباشرة بواسطة الشبكة العلوية لتتحقق بذلك إمكانية "الشحن أثناء القيادة". مقارنة بالشاحنات الثقيلة الكهربائية الخالصة التي تعمل ببطاريات الطاقة، يمكن للمركبة الجديدة أن تتجنب الآثار السلبية لدرجات الحرارة المنخفضة مع رفع كفاءة الطاقة بنسبة 6 في المائة.

نظرًا لأن ساعة الأرض تجذب الانتباه إلى تغير المناخ، فإن شركة SANY ملتزمة تمامًا بمعالجة تلك التحديات بإجراءات ملموسة ودفع تطوير محفظة الطاقة الهيدروجينية إلى الأمام لبناء مستقبل أكثر اخضرارًا للكوكب.

معلومات الاتصال:

Yolanda, [email protected]

الخط الساخن للمبيعات: ‎86-731-85835199+

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