Hora do Planeta 2023: SANY enfatiza o desenvolvimento da eletrificação, promovendo o roteiro do hidrogênio para a construção de um futuro verde

PEQUIM, 25 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Milhões de pessoas em todo o mundo se desligarão na Hora do Planeta em 25 de março para se juntar a um dos maiores movimentos mundiais de proteção ambiental. O SANY Group ("SANY"), fabricante líder mundial de maquinário pesado, está abordando os desafios climáticos globais e seu compromisso com o planeta por meio do avanço no desenvolvimento da eletrificação, por meio da promoção de um roteiro de utilização de energia de hidrogênio.

Caminhão com células de combustível a hidrogênio (PRNewsfoto/SANY Group) Posto de reabastecimento de hidrogênio (PRNewsfoto/SANY Group)

A crise climática catalisou a transição global para energia limpa e nova. Embora os veículos elétricos estejam se tornando populares, a transformação de energia ainda é limitada por combustíveis fósseis prejudiciais ao meio ambiente. Para se livrar dessa dependência, a SANY está trilhando novos caminhos por meio da pesquisa científica.

Verde e além: roteiro de hidrogênio da SANY para alimentar um futuro limpo

A SANY estabeleceu uma meta ambiciosa de se tornar a maior fornecedora de soluções integradas de hidrogênio da China em cinco anos e liderar a transformação da indústria global, e está estabelecendo uma cadeia abrangente da indústria de hidrogênio que abrange equipamentos verdes de produção, armazenamento, transporte e reabastecimento.

A subsidiária de energia de hidrogênio do grupo, a SANY Hydrogen, se concentrará em elevar a inovação tecnológica central e alcançar uma cadeia de suprimentos fechada em todo o ecossistema da indústria para apoiar as metas de "Dual Carbon" da China 2030/2060.

Em março, a SANY Hydrogen assinou um acordo de cooperação estratégica com a Guangtai Hydrogen Energy para a primeira estação de abastecimento de hidrogênio de 2.000 kg em Xangai, aproveitando os pontos fortes tecnológicos da SANY para suprir o layout de operação de veículos logísticos da Guangtai Hydrogen Energy e a demanda de energia de reabastecimento de hidrogênio.

A estação planeja instalar três unidades de dispensadores de hidrogênio de dupla medição de 35MPa, com uma velocidade média de reabastecimento de hidrogênio de 2kg/min. Após a conclusão, ela atenderá à demanda de reabastecimento de hidrogênio de 300 veículos logísticos de diferentes toneladas e apoiará as operações logísticas de cadeia fria da Guangtai Hydrogen Energy na região Delta do Rio Yangtzé.

A estação chegará à prova de explosão de nível IICT4, com excelentes medidas de segurança, incluindo o controle automático do processo de hidrogenação, detecção de vazamentos de hidrogênio, alarme e desligamento para garantir a operação livre de preocupações, especialmente em ambientes de temperatura de -20 a 55 graus Celsius.

Em 2020, a SANY implementou o primeiro caminhão betoneira e de lixo de células de combustível de hidrogênio do mundo, em sua fábrica Lighthouse em Shaoyang, marcando o primeiro passo do grupo na "era do hidrogênio". Em 2022, a SANY estabeleceu a primeira estação integrada de produção de hidrogênio e hidrogenação na província de Hunan e entregou o primeiro lote de caminhões pesados de células de combustível a hidrogênio para a cidade de Yueyang.

Rodovia eletrificada: ancorando o futuro do frete rodoviário de carga pesada

A primeira linha de demonstração de rodovia eletrificada da China, construída pela SANY, CRRC Zhuzhou Electric Locomotive Research Institute e Tsinghua University, foi recentemente concluída em Zhuzhou, província de Hunan. O projeto marco abre um novo caminho para o frete rodoviário de carga pesada.

A SANY projetou, desenvolveu e fabricou os veículos, bem como os sistemas centrais, detendo todos os direitos de propriedade intelectual.

A linha de demonstração é de duas vias e duas pistas, com estradas de 7 metros de largura, ela montou 53 pilares e uma subestação tipo caixa para suportar a rede de contato de 1.8 quilômetros. A rodovia eletrificada oferece uma ampla gama de cenários de condições de estrada para testar o desempenho dos veículos, incluindo rampas, estradas desgastadas, esburacadas e encharcadas.

Com uma rede de contato suspenso semelhante ao transporte ferroviário, a rodovia eletrificada é diretamente alimentada pela rede acima para realizar "carregamento durante a condução". Em comparação com caminhões pesados elétricos puros, que funcionam com baterias de energia, o novo veículo pode evitar efeitos de baixa temperatura, ao mesmo tempo em que aumenta a eficiência energética em 6 %.

À medida que a Hora da Terrar chama atenção para as mudanças climáticas, a SANY está empenhada em enfrentar esses desafios com ações concretas e impulsionar o desenvolvimento de seu portfólio de energia de hidrogênio para construir um futuro mais verde para o planeta.

