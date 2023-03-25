Час Земли 2023: компания SANY продвигает план развития водородных технологий

Час Земли 2023: компания SANY акцентирует внимание на электрификации, продвигая план развития водородных технологий для создания более экологичного будущего

ПЕКИН, 25 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- 25 марта миллионы людей по всему миру выключат свет в Час Земли, присоединяясь к одному из крупнейших в мире движений в поддержку окружающей среды. SANY Group (далее SANY), ведущий в мире производитель тяжелого машинного оборудования, решает глобальные климатические проблемы и выполняет свои обязательства перед планетой с помощью электрификации, продвигая план развития технологий с использованием водородной энергии.

Hydroden Fuel Cell Truck hydrogen refueling station

Климатический кризис стал катализатором глобального перехода к экологически чистым и новым источникам энергии. Несмотря на то, что электромобили становятся массовым явлением, энергетическая трансформация по-прежнему ограничивается использованием экологически небезопасного ископаемого топлива. Чтобы избавиться от этой зависимости, компания SANY прокладывает абсолютно новые пути посредством проведения научных исследований.

Экологическая безопасность и дальнейшие перспективы: план развития водородных технологий компании SANY для обеспечения экологически чистого будущего

Компания SANY поставила перед собой амбициозную цель — за пять лет стать крупнейшим в Китае поставщиком комплексных водородных систем и возглавить процесс глобальной трансформации этой отрасли. Компания создает комплексную цепочку водородной промышленности, включающую в себя экологически чистое оборудование для производства, хранения, транспортировки водорода, а также осуществления заправки.

Ее дочерняя компания, SANY Hydrogen, специализирующаяся на водородной энергетике, сосредоточится на развитии основных технологических инноваций и создании замкнутой цепи поставок в пределах всей экосистемы этой отрасли, поддерживая процесс достижения целей программы Китая «двойной углерод» до 2030/2060 годов.

В марте компания SANY Hydrogen подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией Guangtai Hydrogen Energy. Это сотрудничество направлено на создание первой водородной заправочной станции с емкостью 2000 кг в Шанхае с использованием технологических преимуществ компании SANY для обеспечения потребностей компании Guangtai Hydrogen Energy в таких областях как логистика и грузоперевозки, а также водородные заправочные станции.

На этой станции планируется установить три водородные заправочные колонки со сдвоенной системой измерения, поддержкой давления 35 МПа и средней скоростью заправки водородом на уровне 2 кг/мин. После завершения строительства эта станция будет удовлетворять потребности в заправке водородом 300 логистических транспортных средств различной грузоподъемности и поддерживать возможность осуществления логистических операций в рамках холодовой цепи поставок, осуществляемых компанией Guangtai Hydrogen Energy в регионе дельты реки Янцзы.

Степень взрывозащиты этой станции достигнет параметра IICT4, при этом будут обеспечены исключительные меры безопасности, в том числе автоматическое управление процессом гидрогенизации, систему обнаружения утечки водорода, а также систему сигнализации и аварийного отключения для обеспечения бесперебойной работы системы, особенно в рабочих средах с температурами от -20 до +55 градусов Цельсия.

В 2020 году компания SANY на своем заводе Lighthouse в г. Шаоян выпустила первый в мире автобетоносмеситель и самосвал на водородных топливных элементах, ознаменовавших первый шаг этой группы на пути к «эпохе водорода». В 2022 году компания SANY создала первую интегрированную станцию по производству водорода и гидрогенизации в провинции Хунань и поставила первую партию грузовых автомобилей большой грузоподъемности на водородных топливных элементах в город Юэян.

Электрифицированное шоссе: вклад в будущее большегрузных автомобильных перевозок

В г. Жучжоу (провинция Хунань, Китай) недавно было завершено создание первой в Китае демонстрационной линии электрифицированного шоссе, построенного совместно компанией SANY, Научно-исследовательским электровозостроительным институтом CRRC в Жучжоу и Университетом Цинхуа. Этот знаковый проект открывает новый путь для области большегрузных автомобильных перевозок.

Компания SANY спроектировала, разработала и произвела транспортные средства, а также различные основные системы, обладая всеми правами на интеллектуальную собственность.

Демонстрационная линия представляет собой двухполосную дорогу с двусторонним движением шириной 7 метров, на которой установлены 53 столба и одна подстанция коробочного типа для поддержки контактной сети протяженностью 1,8 км. На этой электрической автомагистрали предусмотрен широкий спектр вариантов состояния дороги, предназначенных для проверки эксплуатационных характеристик транспортных средств, включая пандусы, ухабистое и мокрое дорожное покрытие.

Благодаря навесной контактной сети, аналогичной используемым в системах железнодорожного транспорта, питание этой электрифицированной магистрали осуществляется непосредственно от расположенной прямо над ней электросети, что позволяет реализовать концепцию «зарядки во время движения». По сравнению с полностью электрическими грузовыми автомобилями большой грузоподъемности, работающими от аккумуляторных батарей, новое решение способно предотвращать воздействие низких температур, одновременно повышая уровень его энергоэффективности на 6%.

Инициатива «Час Земли» направлена на привлечение внимания к климатическим изменениям, и компания SANY поддерживает ее путем принятия конкретных мер и расширения своего ассортимента водородных энергетических систем, создавая более экологичное будущее для всей планеты.

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