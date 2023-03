Godzina dla Ziemi 2023: SANY podkreśla rozwój elektryfikacji i promowanie mapy drogowej dla energii wodorowej w celu budowania zielonej przyszłości

PEKIN, 27 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Miliony ludzi na całym świecie wyłączą światło podczas Godziny dla Ziemi dnia 25 marca, aby dołączyć do jednego z największych ruchów na rzecz ochrony środowiska. SANY Group („SANY"), producent sprzętu ciężkiego o wiodącej międzynarodowej pozycji, stawia czoła wyzwaniu globalnych zmian klimatycznych i angażuje się w ochronę planety poprzez przyspieszenie rozwoju elektryfikacji oraz promowanie mapy drogowej wykorzystania energii wodorowej.

Hydroden Fuel Cell Truck hydrogen refueling station

Kryzys klimatyczny stał się katalizatorem przejścia na czyste i nowe źródła energii na całym świecie. Chociaż pojazdy elektryczne wchodzą do powszechnego użytku, transformacja energetyczna jest nadal ograniczona szkodliwymi dla środowiska paliwami kopalnymi. Aby uwolnić się od tej zależności, SANY wytycza nowe szlaki prowadząc badania naukowe.

Ekologia i nie tylko: mapa drogowa wykorzystania energii wodorowej SANY w celu zasilania zielonej przyszłości

Firma SANY wyznaczyła sobie ambitny cel obejmujący zajęcie pozycji największego producenta zintegrowanych rozwiązań wodorowych w Chinach w okresie kolejnych pięciu lat i poprowadzenia globalnej transformacji branży, przy czym przystąpiono do budowy kompleksowego łańcucha sektora wodorowego, obejmującego ekologiczną produkcję, magazynowanie, transport i sprzęt do tankowania.

SANY Hydrogen, podmiot zależny grupy odpowiedzialny za energię wodorową, skoncentruje się na rozwoju podstawowych innowacji technologicznych i ukończeniu zamkniętego łańcucha dostaw dla całego ekosystemu branży, aby wesprzeć realizację chińskich „podwójnych celów emisyjnych" na lata 2030/2060.

W marcu spółka SANY Hydrogen podpisała umowę w sprawie współpracy strategicznej z Guangtai Hydrogen Energy na pierwszą stację tankowania wodoru w Szanghaju ze zbiornikami mieszczącymi 2000 kg paliwa, wykorzystując mocne strony firmy SANY do uzupełnienia systemu działalności logistycznej Guangtai Hydrogen Energy i spełnienia zapotrzebowania na energię wodorową.

Stacja planuje instalację trzech dystrybutorów wodoru o ciśnieniu 35MPa z podwójnym miernikiem, o przeciętnej prędkości tankowania wodoru na poziomie 2 kg/min. Po ukończeniu budowy, stacja wypełni zapotrzebowanie na tankowanie wodoru do 300 pojazdów logistycznych o różnej masie całkowitej i wesprze działania logistyczne firmy Guangtai Hydrogen Energy w zakresie transportu chłodniczego w regionie Delty Rzeki Jangcy.

Poziom zabezpieczeń przeciwwybuchowych stacji to IICT4, z doskonałymi środkami bezpieczeństwa obejmującymi automatyczną kontrolę procesu hydrogenacji, wykrywanie wycieków wodoru, alarmy i możliwość wyłączenia w celu zapewnienia bezproblemowej eksploatacji w środowisku charakteryzującym się zakresem temperatur od -20 do 55 stopni Celsjusza.

W 2020 r. firma SANY wyprodukowała pierwsze na świecie betonowozy i wywrotki wyposażone w wodorowe ogniwa paliwowe w „Fabryce Latarni" w Shaoyang, co stanowiło pierwszy krok grupy na drodze do „ery wodoru". W 2022 r. firma SANY założyła pierwszą zintegrowaną stację produkcji wodoru i hydrogenacji w prowincji Hunan i dostarczyła pierwszą partię pojazdów ciężarowych wyposażonych w wodorowe ogniwa paliwowe do miasta Yueyang.

Zelektryfikowana autostrada: wsparcie przyszłości drogowego transportu towarów

Pierwsza linia demonstracyjna zelektryfikowanej autostrady, zbudowana w ramach współpracy pomiędzy SANY, Instytutem Badawczym Elektrowozów CRRC Zhuzhou Electric i Uniwersytetem Tsinghua, została niedawno ukończona w Zhuzhou, w prowincji Hunan. Ten przełomowy projekt otwiera nowy kierunek rozwoju drogowego transportu towarów.

Firma SANY zaprojektowała, opracowała i wyprodukowała zarówno pojazdy, jak i podstawowe systemy, posiadając pełne prawa własności intelektualnej.

Ta linia demonstracyjna ma dwa pasy ruchu w obie strony, przy czym szerokość drogi wynosi 7 metrów, a także znajdują się na niej 53 słupy i podstacja do zasilania sieci o długości 1,8 km. Zelektryfikowana autostrada uwzględnia szeroki wachlarz warunków drogowych w celu przetestowania pracy pojazdów, w tym podjazdów oraz wyboistych i mokrych nawierzchni.

Dzięki nadziemnej sieci trakcyjnej podobnej do tej wykorzystywanej w transporcie kolejowym, zelektryfikowana autostrada jest bezpośrednio zasilana przez sieć umożliwiając ładowanie pojazdu podczas jazdy. W porównaniu z innymi elektrycznymi pojazdami ciężarowymi, które są wyposażone w akumulatory, nowy pojazd może zapobiegać skutkom niskich temperatur przy jednoczesnej poprawie wydajności energetycznej o 6 procent.

Podczas gdy Godzina dla Ziemi zwraca uwagę społeczeństwa na zmiany klimatyczne, SANY angażuje się w rozwiązywanie tych wyzwań poprzez konkretne działania i intensyfikację rozwoju oferty rozwiązań energii wodorowej w celu budowy zielonej przyszłości planety.

