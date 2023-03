مع ALL PLUS، تعيد Accor ابتكار بطاقات اشتراك المسافر الدائمة

باريس، 14 مارس/آذار 2023 /PRNewswire/ -- بعد الإطلاق الناجح لبطاقات الاشتراك الرائدة في الصين والبرازيل، أعلنت شركة Accor اليوم عن إعادة تنشيط بطاقات ibis BUSINESS وBUSINESS PLUS للمسافرين الدائمين من خلال إنشاء ALL PLUS ibis وALL PLUS Voyageur.

ALL PLUS Logo ALL PLUS Voyageur card ALL PLUS ibis card

يُعد ALL PLUS مسرعًا حقيقيًا لبرنامج الولاء Accor Live Limitless، ويوفر راحة البال للمسافرين من رجال الأعمال والسياح بشكل متكرر عندما يتعلق الأمر بالعثور على أفضل الأسعار، أو البحث عن الغرف المتوفرة في اللحظة الأخيرة أو بشكل عاجل. يستفيد أعضاء ALL PLUS Voyageur من خصم 20٪ عبر 10 علامات تجارية فندقية فاخرة ومتميزة وخصم 15٪ في 9 علامات تجارية متوسطة الحجم واقتصادية. مع التركيز على القطاع الاقتصادي، تقدم بطاقة ALL PLUS ibis خصمًا بنسبة 15٪ في العلامات التجارية لعائلة ibisوهي: ibis وibis Styles وibis budget.

نظرًا لأنه يتم حجز إقامة واحدة من كل ثلاث إقامات عمل مسبقًا من يومين إلى 7 أيام، فإن ALL PLUS تتضمن أولوية الحجز لفتح غرفة حتى يومين قبل الوصول، حتى إذا كان الفندق محجوزًا بالكامل. انطلاقاً من روح تقديم أفضل معاملة لعملائنا، تستفيد ALL PLUS من ثراء برنامج الولاء الخاص بنا، ALL - Accor Live Limitless، وترقية كل مشترك على الفور إلى الحد الأدنى من الحالة الفضية.

من خلال التحديث العميق لخط إنتاجها للاشتراك المتكرر للمسافرين، تهدف Accor إلى اكتساب المزيد من الحصة السوقية في سوق الترفيه الجديد الذي يجمع بين الأنشطة التجارية والترفيهية تحت سقف واحد، وتقصير مهلة الحجز وإطالة مدة الإقامات. يمكّن هذا المنتج المجموعة أيضًا من وضع الفنادق المشاركة في موقع يذهبون إليه لرحلات العمل ومواقع "العمل من أي مكان".

"بعيدًا عن برنامج الولاء المشهود في مجالنا، ALL - Accor Live Limitless، أردنا تصميم منتجات اشتراك إقليمي سيكون لها صدى لدى مسافر اليوم. توفر هذه البطاقات الوصول إلى أفضل العلامات التجارية للضيافة بأعلى قيمة منطقية عند الحجز على ALL.com أو على التطبيق." كما قال مهدي حميسي، كبير مسؤولي الولاء والتجارة الإلكترونية.

"بعد 10 سنوات من التواجد، حان الوقت لبطاقات الأعمال المدفوعة لتبني اتجاهات الترفيه والعمل من أي مكان المتزايدة. أبسط وأقوى وأفضل جزء لا يتجزأ من برنامج الولاء الأساسي، يوفر ALL PLUS للشركات من جميع الأحجام والأصدقاء والأزواج والعائلات أفضل طريقة للاستمتاع بـ 4000 عقار في 100 دولة." أضاف ماكسيم جارو، نائب الرئيس للاشتراك في العضوية العالمية.

ستستمر بطاقات Accor Plus لآسيا والمحيط الهادئ والهند في مسار نموها وسيتم تغيير علامتها التجارية لتصبح ضمن عائلة ALL PLUS في عام 2024.

لمعرفة المزيد حول ALL PLUS، قم بزيارة موقعنا على الإنترنت هنا: ALL PLUS

نبذة عن مجموعة ACCOR

تعتبر Accor مجموعة ضيافة عالمية رائدة تقدم تجارب عبر أكثر من 110 دولة في 5400 عقار أو 10000 مكان للطعام والمشروبات أو مرافق صحية أو أماكن عمل مرنة. تمتلك المجموعة واحدة من أكثر أنظمة الضيافة تنوعًا في الصناعة، وتضم أكثر من 40 علامة تجارية فندقية من الفخمة إلى الاقتصادية، بالإضافة إلى Lifestyle with Ennismore. تلتزم Accor باتخاذ إجراءات إيجابية فيما يتعلق بأخلاقيات العمل والنزاهة، والسياحة المسؤولة، والتنمية المستدامة، والتواصل مع المجتمع، والتنوع والشمول. تأسست مجموعة Accor في عام 1967، وهي مدرجة في بورصة يورونكست باريس (رمز التداول في البورصة: FR0000120404) وسوق التداول خارج البورصة (OTC) بالولايات المتحدة الأمريكية (رمز التداول: ACCYY). للمزيد من المعلومات قم بزيارة group.accor.com ، أو تابع أكور على تويتر ، فيسبوك ، لينكد إن ، إنستغرام و تيكتوك .

حول ALL – ACCOR LIVE LIMITLESS

ALL - Accor Live Limitless هي عبارة عن منصة حجز وبرنامج ولاء يعزز تجربة Accor أثناء الإقامة الفندقية وبعدها. لتسهيل الاتصال السلس بفنادق Accor عبر أكثر من 40 علامة تجارية فندقية في 110 دولة، توفر منصة الحجز من ALL خيارًا لا مثيل له للإقامات بأفضل الأسعار، بينما يوفر برنامج الولاء الوصول إلى مجموعة متنوعة من المكافآت والخدمات والتجارب، لا سيما مع أكثر من 90 من الشركاء الاستراتيجيين. تساعد ALL الأعضاء على عيش شغفهم كل يوم مع أكثر من 2000 حدث عالمي، من الاكتشافات المحلية إلى أكبر الأحداث الرياضية والموسيقية لهذا العام وفصول الطهاة المحترفين. ALL - Accor Live Limitless هو برنامج الولاء الأكثر تصنيفا من قبل المسافرين. اكتشف ALL على all.com

اتصالات العلاقات الإعلامية: لاين كريلو، نائبة الرئيس للاتصالات الخارجية للمجموعة، [email protected]؛ ميلاني ماهييت، مديرة الاتصالات الخارجية، [email protected]

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2031499/Accor_With_ALL_PLUS_%C2%A0Accor%C2%A0reinvents_its_frequent_traveler_subsc.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2031498/Accor_With_ALL_PLUS_%C2%A0Accor%C2%A0reinvents_its_frequent_traveler_subsc.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2031500/Accor_With_ALL_PLUS_%C2%A0Accor%C2%A0reinvents_its_frequent_traveler_subsc.jpg

