Com o ALL PLUS, a Accor reinventa seus cartões de assinatura do viajante frequente

PARIS, 14 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Após o lançamento bem-sucedido de seus cartões de assinatura inovadores na China e no Brasil, a Accor anuncia hoje a revitalização dos cartões de viajantes frequentes "ibis BUSINESS" e "BUSINESS PLUS" por meio da criação do ALL PLUS ibis e ALL PLUS Voyageur.

Cartão ALL PLUS Voyageur (CNW Group/Accor) Cartão ALL PLUS ibis (CNW Group/Accor)

Um verdadeiro acelerador do programa de fidelidade Accor Live Limitless, o ALL PLUS oferece tranquilidade aos viajantes frequentes a negócios e a lazer quando se trata de encontrar o melhor preço, desbloqueando a disponibilidade de quartos de última hora ou acelerando o status. Membros do ALL PLUS Voyageur se beneficiam de um desconto de 20% em 10 marcas de hotéis Luxury & Premium e 15% de desconto em 9 marcas Midscale & Economy. Com foco no segmento de economia, o cartão ALL PLUS ibis oferece um desconto de 15% na família de marcas: ibis, ibis Styles e ibis budget.

Como uma em cada três estadias de negócios é reservada com 2 a 7 dias de antecedência, o ALL PLUS inclui prioridade de reserva para desbloquear um quarto com até 2 dias antes da chegada, mesmo que o hotel esteja totalmente reservado. Com o espírito de oferecer o tratamento mais elevado aos nossos clientes, o ALL PLUS aproveita a riqueza de nosso programa de fidelidade, o ALL – Accor Live Limitless e sobe cada assinante de nível imediatamente para um mínimo de status Silver.

Por meio da atualização profunda de sua linha de produtos de assinatura para viajantes frequentes, a Accor visa conquistar uma maior participação no novo mercado "bleisure" (do inglês business+leisure), que combina atividades de negócios e lazer em um só lugar, reduzindo o tempo de reserva e estendendo a duração das estadias. Este produto também permite que o Grupo posicione os hotéis participantes como destinos para viagens de negócios e locais para "trabalhar de qualquer lugar".

"Por trás de nosso aclamado programa de fidelidade, o ALL — Accor Live Limitless, queríamos criar produtos de assinatura regional que ressoassem com o viajante de hoje. Esses cartões oferecem acesso às nossas melhores marcas de hospitalidade com o maior valor racional ao reservar noALL.com ou no aplicativo", disse Mehdi HEMICI, diretor de fidelidade e comércio eletrônico.

"Depois de 10 anos de existência, era hora dos cartões BUSINESS pagos abraçarem a bleisure e tendências crescentes de "trabalhar de qualquer lugar". Mais simples, mais forte e melhor integrado ao programa de fidelidade principal, o ALL PLUS oferece a empresas de todos os tamanhos, amigos, casais e famílias a melhor maneira de aproveitar 4.000 propriedades em 100 países", acrescentou Maxime GAREAU, Vice-Presidente Global de Assinaturas de Associados.

Os cartões da Ásia-Pacífico e India Accor Plus continuarão sua trajetória de crescimento e serão reformulados na marca ALL PLUS Family em 2024.

Para saber mais sobre o ALL PLUS visite nosso site aqui: ALL PLUS

SOBRE A ACCOR

A Accor é um grupo hoteleiro líder mundial que oferece experiências em mais de 110 países em 5.400 propriedades, 10.000 restaurantes e bares, comodidades de bem-estar ou espaços de trabalho flexíveis. O grupo possui um dos ecossistemas de hospitalidade mais diversificados do setor, abrangendo mais de 40 marcas de hotéis, de luxo a econômicos, além do Estilo de Vida com a Ennismore. A Accor está comprometida em agir positivamente no que diz respeito à ética e integridade nos negócios, turismo responsável, desenvolvimento sustentável, alcance da comunidade e diversidade e inclusão. Fundada em 1967, a Accor SA está sediada na França e listada publicamente no Euronext Paris (código ISIN: FR0000120404) e no OTC Market (Ticker: ACCYY) nos Estados Unidos. Para mais informações, acesse www.group.accor.com ou siga-nos no Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram e TikTok.

SOBRE O ALL – ACCOR LIVE LIMITLESS

O ALL – Accor Live Limitless é uma plataforma de reservas e um programa de fidelidade que aprimora a experiência Accor durante e além da estadia do hotel. Facilitando a conexão com hotéis Accor em mais de 40 marcas de hotéis em 110 países, a plataforma de reservas do ALL oferece uma escolha incomparável de estadias com o melhor preço, enquanto o programa de fidelidade oferece acesso a uma ampla variedade de recompensas, serviços e experiências, principalmente com mais de 90 parceiros estratégicos. O ALL ajuda os membros a viver suas paixões todos os dias com mais de 2.000 eventos mundiais, desde descobertas locais até os maiores eventos esportivos e musicais do ano e masterclasses com chefs. O ALL – Accor Live Limitless é o programa de fidelidade mais premiado pelos viajantes. Descubra o ALL em all.com

ALL

Contatos de relações com a mídia: Line Crieloue, Vice-Presidente de Comunicações Externas do Grupo, [email protected]; Mélanie Mahiette, Gerente de comunicações externas, [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2031574/Accor_With_ALL_PLUS__Accor_reinvents_its_frequent_traveler_subsc.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2031575/Accor_With_ALL_PLUS__Accor_reinvents_its_frequent_traveler_subsc.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2031576/Accor_With_ALL_PLUS__Accor_reinvents_its_frequent_traveler_subsc.jpg

FONTE Accor

SOURCE Accor