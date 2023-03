Accor reinventa sus tarjetas de suscripción de viajeros frecuentes con ALL PLUS

PARÍS, 14 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Tras el exitoso lanzamiento de sus innovadoras tarjetas de suscripción en China y Brasil, Accor anunció la reactivación de las tarjetas de viajeros frecuentes ibis BUSINESS y BUSINESS PLUS mediante la creación de ALL PLUS ibis y ALL PLUS Voyageur.

ALL PLUS, un verdadero acelerador del programa de fidelización Accor Live Limitless, brinda a los viajeros frecuentes (de negocios y de placer) tranquilidad a la hora de encontrar el mejor precio, desbloquear la disponibilidad de habitaciones en el último minuto o acelerar el estatus. Los miembros de ALL PLUS Voyageur se beneficiarán de un 20% de descuento en diez marcas de hoteles de lujo y prémium y un 15% de descuento en nueve marcas de escala media y económica. La tarjeta ALL PLUS ibis se centra en el segmento económico y ofrece un 15% de descuento en las marcas de la familia ibis: ibis, ibis Styles y ibis budget.

Dado que una de cada tres estadías de negocios se reserva con dos a siete días de antelación, ALL PLUS incluye la prioridad de reservación para desbloquear una habitación hasta dos días antes de la llegada, incluso si el hotel está completamente reservado. En este espíritu de brindar el trato más elevado a nuestros clientes, ALL PLUS aprovecha la riqueza de nuestro programa de fidelización, ALL – Accor Live Limitless y asciende inmediatamente a cada suscriptor al estatus mínimo Silver.

A través de la profunda actualización de su línea de productos de suscripción para viajeros frecuentes, Accor tiene como objetivo ganar una mayor participación de mercado en el nuevo mercado bleisure, al combinar actividades comerciales y de ocio bajo un mismo techo, acortar el tiempo de espera de las reservaciones y ampliar la duración de las estadías. Este producto también permite al Grupo posicionar los hoteles participantes como destinos para viajes de negocios y lugares de "trabajo desde cualquier lugar".

"A partir de nuestro aclamado programa de fidelización de la industria, ALL – Accor Live Limitless, queríamos crear productos de suscripción regionales que tuvieran eco entre los viajeros de hoy en día. Estas tarjetas brindan acceso a nuestras mejores marcas de hostelería al valor racional más elevado cuando se reserva en ALL.com o en la aplicación" dijo Mehdi HEMICI, director de Fidelización y Comercio Electrónico.

"Después de diez años de existencia, era hora de que las tarjetas BUSINESS pagadas adoptaran las crecientes tendencias de bleisure y el "trabajo desde cualquier lugar". Más simple, fuerte y mejor integrada con el principal programa de fidelización, ALL PLUS ofrece a empresas de todos los tamaños, amigos, parejas y familias la mejor manera de disfrutar de 4.000 propiedades en 100 países", agregó Maxime GAREAU, vicepresidente de Suscripción de Membresía Mundial.

Las tarjetas Accor Plus de Asia-Pacífico e India continuarán su trayectoria de crecimiento y pasarán a formar parte de la familia ALL PLUS en 2024.

SOBRE ACCOR

Accor es un grupo hotelero líder a nivel mundial que ofrece experiencias en más de 110 países a través de 5.400 propiedades, 10.000 establecimientos de comidas y bebidas, instalaciones de bienestar o espacios de trabajo flexibles. El Grupo cuenta con uno de los ecosistemas hoteleros más diversos de la industria, que abarca más de 40 marcas hoteleras, desde lujosas hasta económicas, así como Lifestyle con Ennismore. Accor se compromete a adoptar medidas positivas en términos de ética e integridad empresarial, turismo responsable, desarrollo sustentable, alcance a la comunidad y diversidad e inclusión. Accor SA, fundada en 1967, tiene su sede en Francia y cotiza en Euronext Paris (código ISIN: FR0000120404) y en el OTC Market (código bursátil: ACCYY) en los Estados Unidos. Visite www.group.accor.com para obtener más información o síganos en Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram y TikTok.

SOBRE ALL – ACCOR LIVE LIMITLESS

ALL – Accor Live Limitless es una plataforma de reservas y un programa de fidelización que mejora la experiencia de Accor durante y después de la estadía en el hotel. Al facilitar una conexión perfecta con los hoteles Accor a través de más de 40 marcas hoteleras en 110 países, la plataforma de reservaciones de ALL ofrece inigualables opciones de estadías al mejor precio, mientras que el programa de fidelización brinda acceso a una amplia variedad de recompensas, servicios y experiencias, especialmente con más de 90 socios estratégicos. ALL ayuda a los miembros a vivir sus pasiones todos los días con más de 2.000 eventos en todo el mundo, desde descubrimientos locales, los eventos deportivos y musicales más importantes del año hasta clases magistrales de chefs. ALL – Accor Live Limitless es el programa de fidelización más premiado por los viajeros. Obtenga más información sobre ALL en all.com

ALL

Información de contactos para los medios: Line Crieloue, vicepresidenta de Comunicaciones Externas del Grupo, [email protected]; Mélanie Mahiette, directora de Comunicaciones Externas, [email protected]

