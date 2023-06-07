تطلق GWM مهرجانًا عالميًا للسيارات لترقية تجربة العملاء

باودينج، الصين, 7 يونيو 2023 /PRNewswire/ - أطلقت GWM مؤخرًا مهرجانًا عالميًا للسيارات في الأسواق الخارجية للاستفادة الكاملة من موقعها المهيمن في سيارات الطاقة الجديدة الذكية (NEVs) ورفع مستوى تجربة العملاء.

تعمل GWM على ترقية تشكيلة NEV الذكية من خلال إطلاق نماذج رئيسية مثل HAVAL H6 و HAVAL JOLION و GWM POER، والتي تتميز جميعها بتحديثات في أداء الطاقة والذكاء والسلامة. في مايو، شهدت GWM مبيعات 101020 سيارة جديدة مع زيادة سنوية بنسبة 26.18٪ ومبيعات خارجية تاريخية عالية بلغت 25131 وحدة تمثل 24.88٪ من الإجمالي.

GWM Holds a Global Car Festival to Upgrade Customer Experience

تمت ترقية عائلة GWM HAVAL H6 إلى الجيل الثالث. لتلبية احتياجات المستهلكين في الأسواق المختلفة لحماية البيئة والتكوين التكنولوجي، أطلقت GWM تباعًا HAVAL H6 HEV وHAVAL H6 PHEV. استنادًا إلى تقنية L.E.M.O.N. DHT، يمكن لكلا الطرازين تقديم أداء من الدرجة الأولى مع استهلاك منخفض للوقود.

تتميز عائلة H6 التي تمت ترقيتها بذكاء أكثر تقدمًا وأمانًا أعلى، وبالتالي تم منحها تصنيف أمان 5 نجوم من قبل برنامج تقييم السيارات الجديدة الأسترالي (A-NCAP). حازت قوة منتجات HAVAL H6 المتميزة على استحسان أكثر من 4 ملايين مستهلك حول العالم منذ إطلاقها.

تم تصميم HAVAL JOLION، وهو طراز آخر من GWM، للقيادة الحضرية ويتميز بتصميم ولون أكثر أناقة. علاوة على ذلك، تستند التكوينات التكنولوجية للنموذج على احتياجات المستهلكين العالميين. في العديد من الأسواق، حققت HAVAL JOLION نجاحًا كبيرًا مع المستهلكين الشباب الذين يقدرون شكلها الخارجي الأنيق، وقمرة القيادة المتطورة، والتكوين الذكي.

في جنوب إفريقيا، احتلت HAVAL JOLION المرتبة الأولى في مبيعات التجزئة لسيارات الدفع الرباعي الصغيرة في شهرها الأول. تم الاعتراف بهذا الطراز باعتباره "أفضل سيارة مستوردة جديدة للعام" في جوائز Accelerator للرابطة الوطنية لمصنعي السيارات في جنوب إفريقيا (NAAMSA) وتم ترشيحها لـ "جائزة Passenger Newcomer of the Year" إلى جانب Ferrari SF90، Toyota Starlet وKia Pegas.

GWM POER هي شاحنة بيك أب ذكية ممتازة أنتجتها GWM، وهي مصممة لدمج الأداء الفائق على الطرق الوعرة، وسعة التحميل الاستثنائية، والتكنولوجيا الذكية المتطورة. تم إطلاق طراز البيك أب في أستراليا وتشيلي والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وأسواق أخرى. من أجل تلبية الاحتياجات المختلفة للمستهلكين، تم تجهيز GWM POER بالعديد من وظائف مساعدة القيادة الذكية. يحتوي الطراز الذي تم إطلاقه في أستراليا على وظائف أمان ذكية، مثل المساعدة في الحفاظ على المسار (LKA) والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ (AEB). بفضل تكوين الأمان وقوة المنتج القوية، حصلت GWM POER أيضًا على تصنيف 5 نجوم للسلامة من قبل A-NCAP وفازت بلقب أفضل بيك آب للعام في تشيلي.

تهدف GWM إلى تسريع عملية تحويل NEVs وتزويد المستهلكين بمركبات NEV الذكية الأكثر تقدمًا لتلبية احتياجات الترقية الخاصة بها من خلال هذا الحدث.

في المستقبل، ستركز GWM على خطة عمل العلامة التجارية العالمية "ONE GWM"، والاستفادة من إطلاق NEVs الذكية لتعزيز تجربة المستهلك بشكل مستمر، وزيادة الانتشار، وتوفير تجارب تنقل شخصية عالية الجودة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

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