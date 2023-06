A GWM realiza um Festival de Carros Global (Global Car Festival) para aprimorar a experiência do cliente

BAODING, China, 6 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Recentemente, a GWM iniciou um Festival de Carros Global nos mercados estrangeiros para fazer uso total de sua posição dominante em veículos inteligentes de novas energias (NEVs, na sigla em inglês) e aprimorar a experiência do cliente.

GWM realiza festival global de carros para melhorar a experiência do cliente (PRNewsfoto/GWM)

A GWM está atualizando sua linha inteligente de NEV ao lançar modelos-chave como o HAVAL H6, HAVAL JOLION e POER da GWM, que são apresentados com atualizações em desempenho de energia, inteligência e segurança. Em maio, a GWM registrou vendas de 101.020 carros novos com um aumento de 26,18% em relação ao ano anterior e um recorde histórico de vendas internacional de 25.131 unidades, representando 24,88% do total.

A família HAVAL H6 da GWM foi atualizada para a terceira geração. Para atender às necessidades dos consumidores em diferentes mercados de proteção ambiental e configuração tecnológica, a GWM lançou sucessivamente o HAVAL H6 HEV e o HAVAL H6 PHEV. Com base na tecnologia L.E.M.O.N. DHT, ambos os modelos podem oferecer desempenho de alto nível com baixo consumo de combustível.

A família H6 atualizada apresenta inteligência mais avançada e maior segurança, recebendo assim a classificação de 5 estrelas de segurança pela Australasian New Car Assessment Program (A-NCAP). A excelente força do produto HAVAL H6 conquistou a preferência de mais de 4 milhões de consumidores em todo o mundo desde seu lançamento.

O HAVAL JOLION, outro modelo da GWM, é personalizado para a condução urbana e apresenta um design mais moderno e opções de cores para a carroceria. Além disso, as configurações tecnológicas do modelo se baseiam nas necessidades dos consumidores globais. Em vários mercados, o HAVAL JOLION é um sucesso com jovens consumidores que apreciam seu exterior elegante, cabine sofisticada e configuração inteligente.

Na África do Sul, o HAVAL JOLION ficou em primeiro lugar em vendas de varejo de pequenos SUVs em seu primeiro mês. O modelo foi reconhecido como o "Top Imported Newcomer Car of the Year" no Accelerator Awards da Associação Nacional de Fabricantes de Automóveis da África do Sul (NAAMSA, na sigla em inglês) e indicado para o "Passenger Newcomer of the Year Award", juntamente com a Ferrari SF90, Toyota Starlet e Kia Pegas.

O POER da GWM é uma caminhonete inteligente premium produzida pela GWM, projetada para integrar desempenho off-road superior, capacidade de carga excepcional e tecnologia inteligente de ponta. O modelo de caminhonetes foi lançado na Austrália, Chile, Arábia Saudita, África do Sul e outros mercados. Para atender às diferentes necessidades dos consumidores, o POER da GWM está equipado com várias funções inteligentes de assistência à condução. O modelo lançado na Austrália tem funções de segurança inteligentes, como assistência de manutenção de pista (LKA, na sigla em inglês) e frenagem automática de emergência (AEB, na sigla em inglês). Com sua configuração de segurança e fortes qualidades de produto, o POER da GWM também recebeu a classificação de segurança de 5 estrelas pela A-NCAP e ganhou o título de Melhor Caminhonete do Ano no Chile.

A GWM tem como objetivo acelerar a transformação de NEVs e oferecer aos consumidores NEVs inteligentes mais avançados para atender às suas necessidades de atualização por meio deste evento.

No futuro, a GWM se concentrará no plano global de ação da marca "ONE GWM", aproveitando o lançamento de NEVs inteligentes para melhorar a experiência do consumidor continuamente, aumentar a popularidade e oferecer experiências de mobilidade personalizadas e de alta qualidade para consumidores em todo o mundo.

FONTE GWM

