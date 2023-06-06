Компания GWM проводит автомобильный фестиваль для улучшения потребительского опыта

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GWM

06 Jun, 2023, 18:00 ET

БАОДИН, Китай, 6 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Недавно компания GWM организовала международный автомобильный фестиваль на зарубежных рынках, чтобы в полной мере использовать свое доминирующее положение в области интеллектуальных транспортных средств на новых источниках энергии и улучшить потребительский опыт.

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GWM Holds a Global Car Festival to Upgrade Customer Experience
GWM Holds a Global Car Festival to Upgrade Customer Experience

Компания GWM модернизирует свой ассортимент интеллектуальных транспортных средств на новых источниках энергии за счет выпуска таких ключевых моделей, как HAVAL H6, HAVAL JOLION и GWM POER, которые оснащены усовершенствованными технологиями в области эксплуатационных качеств, интеллектуальности и безопасности. В мае GWM продала 101 020 новых автомобилей, что на 26,18% больше, чем в прошлом году, а исторический рекорд продаж за рубежом составил 25 131 единиц, что составляет 24,88% от общего объема продаж.

Семейство моделей HAVAL H6 от GWM было модернизировано до третьего поколения. Для удовлетворения потребностей потребителей на различных рынках в области защиты окружающей среды и технологической конфигурации компания GWM последовательно выпустила на рынки модели гибридного электромобиля HAVAL H6 HEV и гибридного электромобиля с подзарядкой от сети HAVAL H6 PHEV. Обе модели, работающие на базе технологии L.E.M.O.N. DHT, имеют первоклассные эксплуатационные качества при низком расходе топлива.

Усовершенствованное семейство моделей H6 отличается более продвинутым интеллектуальным функционалом и повышенной безопасностью, тем самым получив рейтинг безопасности 5 звезд по результатам Австралийской программы оценки новых автомобилей (A-NCAP). Выдающаяся прочность моделей HAVAL H6 завоевала расположение более 4 миллионов потребителей по всему миру с момента их появления на рынках.

HAVAL JOLION — ещё одна модель от GWM— предназначена для городского вождения и отличается более модным дизайном и цветом кузова. Кроме того, технологические конфигурации этой модели основаны на потребностях глобальных потребителей. Модель HAVAL JOLION пользуется успехом на различных рынках у молодых потребителей, которые высоко оценивают ее стильный внешний вид, изысканную кабину и интеллектуальную конфигурацию.

В Южно-Африканской Республике модель HAVAL JOLION в первый месяц появления на рынках заняла первое место по розничным продажам небольших внедорожников. Эта модель была признана «Лучшим импортным новым автомобилем года» на церемонии вручения наград Accelerator Awards Национальной ассоциации автопроизводителей Южной Африки (NAAMSA), а также была номинирована на премию «Пассажир-новичок года» наряду с автомобилями Ferrari SF90, Toyota Starlet и Kia Pegas.

GWM POER — это интеллектуальный пикап премиум-класса производства GWM, сочетающий в себе превосходные характеристики при езде по бездорожью, исключительную грузоподъемность и передовые интеллектуальные технологии. Данная модель пикапа представлена в Австралии, Чили, Саудовской Аравии, Южно-Африканской Республике и на других рынках. Для удовлетворения различных потребностей потребителей модель GWM POER оснащена различными интеллектуальными функциями помощи при вождении. Эта модель, выпущенная на рынке Австралии, обладает интеллектуальными функциями безопасности, такими как помощь в удержании автомобиля в полосе движения (LKA) и автоматическое экстренное торможение (AEB). Благодаря конфигурации системы безопасности и высоким преимуществам модели, GWM POER также получила рейтинг безопасности 5 звезд по результатам A-NCAP и завоевала титул «Лучший пикап года» в Чили.

Компания GWM ставит своей целью ускорить трансформацию транспортных средств на новых источниках энергии и предоставить потребителям более усовершенствованные интеллектуальные транспортные средства на новых источниках энергии для удовлетворения их потребностей в модернизации с помощью этого мероприятия.

В будущем компания GWM сосредоточит свое внимание на глобальном плане действий бренда «ONE GWM», выпуская на рынки интеллектуальные транспортные средства на новых источниках энергии для постоянного улучшения потребительского опыта, повышения популярности и обеспечения для потребителей во всем мире персонализированных возможностей перемещения с высоким качеством.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2094338/GWM_Holds_a_Global_Car_Festival_to_Upgrade_Customer_Experience.jpg

SOURCE GWM

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