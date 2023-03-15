Casio تطلق سلسلة G-Shock Recrystallized في طبقة مُصلبة عميقة من الفولاذ المقاوم للصدأ

ساعة الاحتفال بالذكرى السنوية الأربعين لـ G-SHOCK

طوكيو, 15 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- شركة Casio Computer Co.، Ltd. أعلنت اليوم عن إطلاق أحدث الإضافات لسلسلة G-SHOCK Recrystallized المضادة للصدمات والمصممة للاحتفال بالذكرى السنوية الأربعين لعلامة G-SHOCK التجارية. تم صُنع GMW-B5000PS وGMW-B5000PG لتكون أكثر صرامة، وذلك عن طريق عملية تصلب للطبقة العميقة*1 في الفولاذ المقاوم للصدأ.

*1 تخلق هذه العملية طبقة صلبة عن طريق ضخ الغاز في سطح الفولاذ، مما يؤدي إلى تصلب المادة نفسها بدلًا من طلاءها ليتصلب السطح الخارجي.

G-SHOCK Recrystallized Series GMW-B5000PS, GMW-B5000PG and DW-5040PG

تعتمد GMW-B5000PS وGMW-B5000PG على GMW-B5000D المعدنية بالكامل، فهم يستنسخوا بدقة الشكل الأيقوني لأول ساعة G-Shock، وهي DW-5000C. كلا طرازي الذكرى السنوية الأربعين يستخدمان الفولاذ المقاوم للصدأ الصلب للغاية للمكونات الخارجية مثل الإطار والسوار.

مع هذا التقدم الأخير في تطور G-SHOCK المستمر الذي بدأ في عام 1983، طورت CASIO عملية تصلب للطبقة العميقة خصيصًا للفولاذ المقاوم للصدأ، وبذلك توصلت لمادة أصعب بثلاث مرات تقريبًا من الفولاذ المقاوم للصدأ العادي. إعادة التبلور تضيف عنصر التصميم، مع الفولاذ المقاوم للصدأ المعالج حراريًا والمعاد بلورته لإنشاء أنماط بلورية مقابل نسيج مطفي، مما يعطي المظهر القوي للشظايا المعدنية الدقيقة المنتشرة عبر السطح. يتميز كل مكون فردي بحبوب بلورية فريدة من نوعها، مما يوفر اختلافات دقيقة في النمط واللون واللمعان لكل ساعة.

كما أعلنت Casio اليوم عن إطلاق DW-5040PG، والتي تتميز بميناء محفور عليها عبارة "PROJECT TEAM 'Tough,'"، اسم الفريق الذي عمل على تطوير أول G-SHOCK لإعادة إصدار تصميم G-SHOCK الأصلي، يتم تطبيق عملية تصلب للطبقة العميقة على ظهر العلبة، والإبزيم، وحلقة السوار، والمكونات المعدنية الأخرى. يتم استخدام بلاستيك Biomass في موضع زجاجة الساعة والسوار.

الموديل اللون GMW-B5000PS اللون الفضي GMW-B5000PG اللون الذهبي DW-5040PG اللون الأسود

علامة كلمة بلوتوث ®Bluetooth وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.، وأي استخدام لهذه العلامات من قِبَل شركة Casio Computer Co.، Ltd يتم بموجب ترخيص.

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CASIO COMPUTER CO., LTD. SOURCE