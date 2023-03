Casio lance la série G-SHOCK Recrystallized en acier inoxydable trempé à couche profonde

Produit du 40e anniversaire de G-SHOCK

TOKYO, 14 mars 2023 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie des dernières nouveautés de sa série de montres G-SHOCK Recrystallized résistantes aux chocs, conçues pour célébrer le 40e anniversaire de la marque G-SHOCK. Les modèles GMW-B5000PS et GMW-B5000PG sont encore plus résistantes, grâce à un processus de durcissement en couche profonde*1 de l'acier inoxydable.

*1 Ce processus crée une couche dure en insufflant du gaz à la surface de l'acier, durcissant ainsi le matériau lui-même plutôt que de le recouvrir pour durcir l'extérieur.

G-SHOCK Recrystallized Series GMW-B5000PS, GMW-B5000PG and DW-5040PG

Les modèles GMW-B5000PS et GMW-B5000PG sont fondés sur le modèle GMW-B5000D entièrement métallique, qui reproduit fidèlement la forme emblématique de la toute première montre G-SHOCK, la DW-5000C. Les composants extérieurs de ces deux modèles du 40e anniversaire, tels que la lunette et le bracelet, sont en acier inoxydable extrêmement dur.

Avec cette dernière avancée dans l'évolution continue de la G-SHOCK qui a débuté en 1983, Casio a développé un processus de durcissement en couche profonde spécifique à l'acier inoxydable, permettant d'obtenir un matériau environ trois fois plus dur que l'acier inoxydable ordinaire. La recristallisation apporte un nouvel élément de design, l'acier inoxydable étant traité thermiquement et recristallisé pour créer des motifs cristallins sur une texture mate, ce qui crée une apparence de fragments de métal éparpillés sur la surface. Chaque composant individuel présente un aspect cristallin unique, apportant des différences subtiles dans le motif, la couleur et le lustre de chaque pièce.

Casio a également annoncé aujourd'hui la sortie de la montre DW-5040PG, dont le cadran est gravé des mots « PROJECT TEAM 'Tough' », le nom de l'équipe qui a mis au point la toute première G-SHOCK. Pour cette nouvelle édition du design original de la G-SHOCK, le processus de durcissement en couche profonde est appliqué au fond du boîtier, à la boucle, au bracelet et à d'autres composants métalliques. Des plastiques issus de la biomasse sont utilisés pour la lunette et le bracelet.

Modèle Couleur GMW-B5000PS Argent GMW-B5000PG Or DW-5040PG Noir

