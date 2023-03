Casio lança a série G-SHOCK Recrystallized em aço inoxidável endurecido em camadas profundas

Relógio comemorativo dos 40 anos da G-SHOCK

TÓQUIO, 15 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Casio Computer Co. Ltd. anunciou hoje o lançamento das mais recentes adições a sua série de produtos G-SHOCK Recrystallized resistentes a impacto e desenvolvidos para comemorar o 40º aniversário da marca G-SHOCK. O GMW-B5000PS e o GMW-B5000PG são ainda mais resistentes, empregando um processo de endurecimento de camadas profundas*1 no aço inoxidável.

*1 Esse processo cria uma camada dura por infusão de gás na superfície do aço, endurecendo o material em si, em vez de revesti-lo para endurecer o exterior.

Série G-SHOCK Recrystallized GMW-B5000PS, GMW-B5000PG e DW-5040PG

O GMW-B5000PS e o GMW-B5000PG baseiam-se no GMW-B5000D 100% de metal, que reproduz fielmente a forma icônica do primeiro G-SHOCK, o DW-5000C. Ambos os modelos comemorativos do aniversário de 40 anos empregam aço inoxidável extremamente rígido nos componentes externos, como o bisel e a pulseira.

Com esse último avanço na evolução contínua da G-SHOCK, que começou em 1983, a Casio desenvolveu um processo de endurecimento de camadas profundas especificamente para o aço inoxidável, conseguindo um material aproximadamente três vezes mais duro do que o aço inoxidável comum. A recristalização adiciona um elemento de design, com o tratamento a calor e recristalização do aço inoxidável para criar padrões cristalinos contra uma textura fosca, dando a robusta aparência de fragmentos finos de metal espalhados pela superfície. Cada componente apresenta um grão cristalino único, conferindo a cada relógio diferenças sutis de padrão, cor e brilho.

A Casio também anunciou hoje o lançamento do DW-5040PG, que apresenta um mostrador gravado com as palavras "PROJECT TEAM 'Tough'", o nome da equipe que trabalhou no desenvolvimento do primeiro G-SHOCK. Nessa reedição do projeto original do G-SHOCK, o processo de endurecimento de camadas profundas é aplicado à parte traseira da caixa, à fivela, ao anel da pulseira e a outros componentes metálicos. Plásticos de biomassa são usados no bisel e na pulseira.

Modelo Cor GMW-B5000PS Prata GMW-B5000PG Ouro DW-5040PG Preto

