Casio lanza la serie G-SHOCK Recrystallized en acero inoxidable endurecido de capa profunda

40 aniversario del reloj G-SHOCK

TOKIO, 15 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. ha anunciado hoy el lanzamiento de las últimas incorporaciones a su serie de relojes resistentes a los golpes G-SHOCK Recrystallized, diseñados para celebrar el 40 aniversario de la marca G-SHOCK. Los modelos GMW-B5000PS y GMW-B5000PG son aún más resistentes gracias a un proceso de endurecimiento en profundidad*1 del acero inoxidable.

*1 Este proceso crea una capa dura mediante la infusión de gas en la superficie del acero, endureciendo el propio material en lugar de recubrirlo para endurecer el exterior.

G-SHOCK Recrystallized Series GMW-B5000PS, GMW-B5000PG and DW-5040PG

El GMW-B5000PS y el GMW-B5000PG se basan en el GMW-B5000D totalmente metálico, que reproduce fielmente la icónica forma del primer G-SHOCK, el DW-5000C. Ambos modelos del 40 aniversario emplean acero inoxidable extremadamente duro para los componentes exteriores como el bisel y la correa.

Con este último avance en la continua evolución del G-SHOCK que comenzó en 1983, Casio ha desarrollado un proceso de endurecimiento en capas profundas específico para el acero inoxidable, consiguiendo un material que es aproximadamente tres veces más duro que el acero inoxidable ordinario. La recristalización añade un elemento de diseño, con el acero inoxidable tratado térmicamente y recristalizado para crear patrones cristalinos contra una textura mate, dando la apariencia rugosa de finos fragmentos de metal esparcidos por la superficie. Cada componente individual presenta un grano cristalino único, ofreciendo sutiles diferencias en el patrón, el color y el brillo de cada reloj.

Casio también ha anunciado hoy el lanzamiento del DW-5040PG, que cuenta con una esfera grabada con las palabras "PROJECT TEAM 'Tough'", el nombre del equipo que trabajó para desarrollar el primer G-SHOCK. Para esta reedición del diseño original de G-SHOCK, se aplica el proceso de endurecimiento profundo al fondo de la caja, la hebilla, la trabilla y otros componentes metálicos. En el bisel y la correa se utilizan plásticos de biomasa.

Modelo Color GMW-B5000PS Plata GMW-B5000PG Oro DW-5040PG Negro

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2030442/IMAGE_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2030443/IMAGE_2.jpg

