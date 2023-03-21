CLEARBLUE MARKETS تعلن دخول ROYAL BANK OF CANADA كمستثمر من أصحاب الحصص الأقلية كجزءاً من سلسلة التمويل

يوفر التمويل الذي ترأسه RBC وبمشاركة المستثمر الحالي CRCM Ventures رأس المال اللازم لدعم نمو المنصة التكنولوجية لشركة ClearBlue Markets

تورونتو، 21 مارس 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ClearBlue Markets Holding (يُشار إليها في هذا البيان باسم "ClearBlue Markets")، وهي شركة عالمية رائدة في مجال سوق الكربون الدولي، عن جمعها 8 ملايين دولار كجزء من سلسلة تمويل من الفئة A قادها Royal Bank of Canada ("RBC"). سيعزز هذا الاستثمار من خبرة ClearBlue Markets في الأسواق المالية كما أنه يتوافق مع استراتيجية المناخ التي .وضعها RBC والتي تهدف للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري.

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تقدم شركة ClearBlue Markets خدماتها إلى مئات العملاء حول العالم، لمساعدتهم في تطوير استراتيجياتهم الخاصة بمتطلبات الامتثال واستيعاب تطلعاتهم التطوعية للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري من خلال خبرتها الاستشارية العالية وتمكين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. يوجد مقر الشركة في كندا كما يوجد مقرها الأوروبي في هولندا، وتقدم مجموعة من الخدمات منها تحليل السوق، وبناء القدرات، واستراتيجية الكربون، وتسهيل المعاملات. اليوم، تفتخر الشركة بضمها مجموعة عملاء رائعة تزيد عن 200 عميل تتضمن الشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات والشركات الممتازة، بما في ذلك CRH و Mercuria و JD Irving و Bain Capital Partnership Strategies و Mitsubishi و Energir و VARO Energy.

وتشكل الاستثمارات المدفوعة بالمساعي النبيلة، كالتي قام بها RBC أهمية جوهرية لشركة ClearBlue Markets مع توسعنا وازدياد نشاطنا التجاري. صرح نيكولاس جيرويد، الشريك المؤسس و الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، في شركة ClearBlue Markets، قالًا: وسَّع البنك وصولنا أبعد مما كنا سنصل إليه بمفردنا وساعد هذا عملائنا على النجاح في الأسواق البيئية. سيطلق هذا الاستثمار الاستراتيجي رأس المال لمضاعفة النشاط التكنولوجي ورؤية المزيد من العملاء يحققون مساعيهم في خفض الكربون بكفاءة ويحققون طموحاتهم المنشودة بتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية".

يدعم RBC بعض أفضل الشركات الابتكارية في كندا. وتسخر الشركة منصتها لدعم الشركات بجميع أحجامها ومراحلها، وتقدم الخبرة والشبكات ورأس المال للمساعدة في حل بعض أكبر التحديات التي تواجهها مجتمعاتنا واقتصاداتنا.

كما صرح باري لافر، العضو المنتدب، رئيس قطاع رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة في RBC، قائلًا: " يدرك بنك RBC أن تغير المناخ يمثل تحديًا عالميًا، ويمكن للشركات مثل شركة ClearBlue Markets أن تلعب دورًا مهمًا في معالجته بفعالية. تتماشى إضافة ClearBlue Markets ومنصة التكنولوجيا الخاصة بها إلى محفظتنا مع استراتيجية المناخ الخاصة ببنك RBC وستوفر بدورها لعملائنا وصولاً إضافيًا إلى الخدمات الاستشارية والتكنولوجيا اللازمة لدعم انتقالهم إلى مستقبل أكثر استدامة".

خصصت دولارات الاستثمار لتعزيز إمكانية استخدام منصة التكنولوجيا الحالية لـ ClearBlue Market والوظائف الموسعة لأدوات تمكين سوق الكربون التي تبني توقعات العرض والأسعار في ClearBlue Markets عبر أسواق الكربون والبيئة، والرؤى التنظيمية والسياساتية العميقة، والتعويض عن أعمال التطوير، وخبرة تيسير المعاملات. يحقق التمويل الجديد وبوجود الفريق الخبراء الخاص خارطة طريق سريعة لشركة ClearBlue Markets لمساعدة المزيد من العملاء في أماكن شتى.

وأعلنت ClearBlue Markets لقاء رئيس مجلس إدارة شركتها مع السيد بيل موريس. وكان للسيد موريس بصفته الرئيس التنفيدي السابق في Accenure Canada دوراً بارزاً في تحويل الأعمال التجارية وتوسيعها. يعمل حاليًا مستشارًا لمنظمة الحفاظ على الطبيعة في كندا وعضواً في مجلس إدارة شركة Boreal Carbon Corporation. بالإضافة إلى ذلك، ستكون تجربة السيد موريس في كل من البيئة وأسواق الكربون مفيدة مع استمرار ClearBlue Markets في التوسع عالميًا.

صرح مايكل بيريندز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، في شركة ClearBlue Markets، قائلًا: "نعتقد أن طنًا واحدًا مخفضاً أو متجنباً أو معزولاً من غاز ثاني أكسيد الكربون يساهم في مكافحة تغير المناخ بطرق جوهرية وقابلة للقياس. وبمواصلة تلبية المتطلبات والاستثمارات من قبل الجهات البارزة، مثل RBC، سنتمكن من تعزيز الشفافية والثقة في الامتثال للمتطلبات وأسواق الكربون الطوعية في جميع أنحاء العالم من أجل تسعير وتخفيض الانبعاثات بكفاءة. ينتظر شركة ClearBlue Markets وقاعدة عملائها وسوق الكربون العالمي مستقبلٌ مشرق".

حازت ClearBlue Markets على العديد من الجوائز عن خدمات التطوير الاستشارية وتحليل السوق والتعويض بما في ذلك جائزة أسواق الكربون التطوعية للتمويل البيئي لعام 2022 لأفضل مستشار. للطلاع على المزيد من فرص الاستثمار في شركة ClearBlue Markets تفضلوا بزيارة www.clearbluemarkets.com.

نبذة عن شركة ClearBlue Markets

ClearBlue Markets هي شركة متخصصة في أسواق الكربون بتمكين التكنولوجيا وظيفتها تبسيط وخلق الثقة للشركات عند دخولها مجال الأسواق المالية البيئية لتحقيق الامتثال للكربون أو تلبية مساعيها للوصول لصافي الانبعاثات الصفري. من خلال الخبرة العملية العميقة لشركة ClearBlue ومجموعة المنتجات والحلول المتكاملة - بما في ذلك الامتثال للكربون وتطوير استراتيجية التعويض، وسياسة سوق الكربون وتقييم المخاطر، وتحليل الطلب والعرض والتنبؤ بالأسعار للتعويضات، وائتمانات الكربون وائتمانات الطاقة المتجددة، وتسهيل المعاملات، وتعويض التنمية - يحقق عملاؤنا بثقة خفض الكربون وصافي طموحاتهم الصفرية.

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نبذة عن RBC

Royal Bank of Canada هي مؤسسة مالية عالمية تدفعها المساعي النبيلة وتقودها المبادئ الهادفة لتقديم خدمات رائدة. يأتي نجاحنا بفضل ما يزيد عن 95,000 موظف يسخرون خيالهم ورؤاهم لإحياء رؤيتنا وقيمنا واستراتيجيتنا حتى نتمكن من مساعدة عملائنا على الازدهار وازدهار المجتمعات. بصفتنا أكبر بنك في كندا وواحد من أكبر البنوك في العالم، وبناءً على القيمة السوقية، لدينا نموذج أعمال متنوع يتبنى الابتكار وتقديم تجارب استثنائية لعملائنا البالغ عددهم 17 مليون في كندا والولايات المتحدة و 27 دولة أخرى. تعرف على المزيد من خلال rbc.com. نحن فخورون بدعم مجموعة واسعة من المبادرات المجتمعية من خلال التبرعات والاستثمارات المجتمعية وأنشطة تطوع الموظفين. اطلع على كيفية أداء ذلك من خلال rbc.com/community-social-impact.

للاستفسارات العامة: فيونا أوليفر جلاسفورد، [email protected]، (416) 986-3948؛ للاستفسارات الإعلامية: أليساندرا سيكا، Blue Door Agency، [email protected]، (647) 294-4657؛ أندرو بلوك، Royal Bank of Canada، [email protected]

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