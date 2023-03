CLEARBLUE MARKETS ANNONCE LA BANQUE ROYALE DU CANADA COMME INVESTISSEUR MINORITAIRE DANS LE CADRE DU FINANCEMENT DE SÉRIE A

Un financement dirigé par la RBC avec la participation d'un investisseur existant, CRCM Ventures, fournit des capitaux pour soutenir la croissance de la plateforme technologique de ClearBlue Markets

TORONTO, 21 mars 2023 /PRNewswire/ -- ClearBlue Markets Holding (« ClearBlue Markets »), une entreprise de premier plan sur les marchés mondiaux du carbone, a annoncé qu'elle a recueilli 8 millions de dollars dans le cadre de son financement de série A dirigé par la Banque Royale du Canada (« RBC »). L'investissement permettra d'approfondir l'expérience de ClearBlue Markets dans les marchés financiers et s'harmonise avec la stratégie climatique de la RBC qui consiste à soutenir ses clients dans la transition vers le net zéro.

ClearBlue Markets company logo

ClearBlue Markets offre des services de marché du carbone à des centaines de clients dans le monde entier, ce qui les aide à optimiser leurs stratégies en matière d'exigences de conformité et d'ambitions volontaires nettes zéro grâce à sa vaste expertise en matière de conseils et à sa technologie axée sur l'IA. L'entreprise a son siège social au Canada et un bureau européen aux Pays-Bas, et offre une gamme de services, y compris l'analyse du marché, le renforcement des capacités, la stratégie sur le carbone et la facilitation des transactions. Aujourd'hui, elle dispose d'un impressionnant portefeuille de clients de plus de 200 entreprises locales, multinationales et de premier ordre, dont CRH, Mercuria, JD Irving, Bain Capital Partnership Strategies, Mitsubishi, Energir et VARO Energy.

« Les investissements ciblés, comme celui de la RBC, sont essentiels à l'expansion de ClearBlue Markets. Ils étendent notre portée et notre envergure au-delà de ce que nous pouvons faire seuls, ce qui aide nos clients à réussir sur les marchés environnementaux, a déclaré Nicolas Girod, cofondateur et chef de la technologie de ClearBlue Markets. Cet investissement stratégique débloquera des capitaux pour doubler la mise sur la technologie et permettra à un plus grand nombre de clients d'atteindre leurs objectifs en matière de réduction des émissions de carbone et de zéro émission. »

La RBC appuie certaines des entreprises les plus novatrices du Canada. En tirant parti de sa plateforme pour appuyer les entreprises de toutes tailles et à tous les stades de développement, elle offre de l'expérience, des réseaux et du capital pour aider à résoudre certains des plus grands défis auxquels nos collectivités et nos économies font face.

« La RBC reconnaît que le changement climatique est un défi mondial et que des entreprises comme ClearBlue Markets peuvent jouer un rôle important pour le relever efficacement, affirme Barrie Laver, directeur général, chef, Capital de risque et capital-investissement, RBC. L'ajout de ClearBlue Markets et de sa plateforme technologique à notre portefeuille s'harmonise avec la stratégie climatique de RBC et donnera à nos clients un accès supplémentaire aux services de consultation et à la technologie nécessaires pour soutenir leur transition vers un avenir plus durable. »

Les fonds investis sont destinés à améliorer la convivialité de la plateforme technologique existante de ClearBlue Markets et à étendre les fonctionnalités des outils d'activation du marché du carbone qui s'appuient sur les perspectives de ClearBlue Markets en matière d'offre, de demande et de prix sur les marchés du carbone et de l'environnement, sur ses connaissances approfondies en matière de réglementation et de politique, sur son travail de développement des compensations et sur son expertise en matière de facilitation des transactions. Le nouveau financement, combiné à son équipe interne d'experts, s'est traduit par une feuille de route accélérée pour ClearBlue Markets afin d'aider plus de clients dans plus d'endroits.

ClearBlue Markets a également annoncé la nomination de M. Bill Morris à son conseil d'administration. En tant qu'ancien chef de la direction d'Accenture Canada, M. Morris a un bilan indéniable en matière d'expansion et de transformation des entreprises. Il est actuellement conseiller auprès de Conservation de la nature Canada et siège au conseil d'administration de la Boreal Carbon Corporation. De plus, l'expérience de M. Morris sur les marchés de l'environnement et du carbone sera déterminante au moment où ClearBlue Markets continue de prendre de l'expansion à l'échelle mondiale.

« Nous croyons qu'une tonne de dioxyde de carbone réduite, évitée ou piégée contribue de façon significative et mesurable à la lutte contre les changements climatiques, a déclaré Michael Berends, cofondateur et chef de la direction, ClearBlue Markets. L'harmonisation continue et les investissements des principaux intervenants, comme la RBC, favoriseront la transparence et la confiance dans la conformité et les marchés volontaires du carbone à l'échelle mondiale pour une tarification et une réduction des émissions plus efficaces. L'avenir est prometteur pour ClearBlue Markets, sa clientèle et le marché mondial du carbone. »

ClearBlue Markets a reçu de nombreux prix pour ses services de consultation, d'analyse de marché et de développement compensatoire, y compris le prestigieux prix 2022 du meilleur conseiller « Environmental Finance Voluntary Carbon Markets Award ». Pour en savoir plus sur les possibilités d'investissement avec ClearBlue Markets, consultez le site www.clearbluemarkets.com.

ClearBlue Markets est une entreprise technologique spécialisée dans les marchés du carbone, qui simplifie et renforce la confiance des entreprises lorsqu'elles accèdent aux marchés financiers de l'environnement pour atteindre leurs objectifs en matière de conformité au carbone ou d'émissions nettes zéro. Grâce à l'expertise pratique approfondie de ClearBlue et à son ensemble intégré de produits et de solutions - notamment l'élaboration de stratégies de conformité et de compensation des émissions de carbone, l'évaluation des politiques et des risques du marché du carbone, l'analyse de l'offre et de la demande et la prévision des prix pour les compensations, les crédits carbone et les crédits d'énergie renouvelable, la facilitation des transactions et le développement des compensations - nos clients réalisent en toute confiance leurs ambitions en matière de réduction des émissions de carbone et de zéro émission.

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale dont l'approche axée sur les principes et les objectifs s'appuie sur la production d'un rendement de pointe. Notre succès est attribuable aux plus de 95 000 employés qui mettent à profit leur imagination et leurs idées pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions aider nos clients à prospérer et nos collectivités à s'épanouir. À titre de plus grande banque du Canada et de l'une des plus importantes dans le monde, en raison de sa capitalisation boursière, nous avons un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et offrant des expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, consultez le site rbc.com. Nous sommes fiers d'appuyer une vaste gamme d'initiatives communautaires grâce à des dons, des investissements communautaires et des activités de bénévolat des employés. Découvrez comment sur rbc.com/community-social-impact.

