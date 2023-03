COMO PARTE DE SU FINANCIACIÓN DE LA SERIE A, CLEARBLUE MARKETS ANUNCIA A ROYAL BANK OF CANADA COMO INVERSIONISTA MINORITARIO

La financiación liderada por RBC con la participación del inversionista actual CRCM Ventures ofrece capital para ayudar a apoyar el crecimiento de la plataforma tecnológica de ClearBlue Market

TORONTO, 21 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- ClearBlue Markets Holding ("ClearBlue Markets"), una empresa líder a nivel mundial en mercados de carbono, anunció que ha recaudado USD 8 millones como parte de su financiación de la serie A liderada por Royal Bank of Canada ("RBC"). La inversión ampliará la experiencia de ClearBlue Markets en los mercados financieros y está alineada con la estrategia climática de RBC de apoyar a sus clientes en su transición a cero emisiones netas.

ClearBlue Markets company logo

ClearBlue Markets ofrece servicios de mercados de carbono a cientos de clientes de todo el mundo, ayudándolos a optimizar sus estrategias en relación con los requisitos de cumplimiento y sus ambiciones voluntarias de cero emisiones netas a través de su profunda experiencia en asesoría y de su tecnología impulsada por IA. La empresa, con sede en Canadá y una oficina europea en Países Bajos, ofrece una gama de servicios, entre los que se incluyen análisis de mercado, fortalecimiento de capacidades, estrategia para el carbono y agilización de transacciones. En la actualidad, cuenta con una impresionante cartera de más de 200 clientes conformada por empresas locales, multinacionales y de primer nivel, entre las que se incluyen CRH, Mercuria, JD Irving, Bain Capital Partnership Strategies, Mitsubishi, Energir y VARO Energy.

"Las inversiones impulsadas por objetivos, como la de RBC, son fundamentales para ClearBlue Markets a medida que nos expandimos. Amplían nuestro alcance y escala más allá de lo que podríamos hacer solos y esto ayuda a nuestros clientes a tener éxito en los mercados ambientales", afirmó Nicolas Girod, cofundador y director de Tecnología de ClearBlue Markets. "Esta inversión estratégica generará capital para duplicar la tecnología y logrará que un mayor número de clientes logren con confianza su reducción de carbono y sus ambiciones de cero emisiones netas".

RBC apoya a algunas de las empresas más innovadoras de Canadá. Aprovechando su plataforma para apoyar a empresas de todos los tamaños y etapas, ofrece experiencia, redes y capital para ayudar a resolver algunos de los mayores desafíos que enfrentan nuestras comunidades y economías.

"RBC reconoce que el cambio climático es un desafío global, y empresas como ClearBlue Markets pueden desempeñar un papel importante para abordarlo de manera eficaz", afirmó Barrie Laver, director general y director de Capital de Riesgo y Capital Privado de RBC. "Agregar a ClearBlue Markets y su plataforma tecnológica a nuestra cartera se alinea con la estrategia climática de RBC y, a su vez, ofrecerá a nuestros clientes acceso adicional a los servicios de asesoría y la tecnología que necesitan para apoyar su transición hacia un futuro más sostenible".

Los dólares de inversión se destinan a dar mejor uso a la plataforma tecnológica actual de ClearBlue Market y a ampliar la funcionalidad de las herramientas de habilitación del mercado de carbono que impulsan las perspectivas de oferta-demanda y precios de ClearBlue Markets en los mercados de carbono y medioambiente, conocimientos profundos de normativas y políticas, trabajo de desarrollo de compensaciones y experiencia en agilización de transacciones. La nueva financiación, combinada con su equipo interno de expertos, ha dado lugar a una hoja de ruta acelerada que permitirá que ClearBlue Markets ayude a más clientes en más lugares.

ClearBlue Markets además anunció el nombramiento del Sr. Bill Morris en su junta directiva. Como el ex director ejecutivo de Accenture Canada, el Sr. Morris posee una trayectoria indiscutible en la expansión y transformación de empresas. Actualmente se desempeña como asesor de The Nature Conservancy of Canada y forma parte de la junta directiva de Boreal Carbon Corporation. Además, la experiencia del Sr. Morris tanto en los mercados de medioambiente como en los de carbono será fundamental a medida que ClearBlue Markets siga expandiéndose a nivel mundial.

"Creemos que cada tonelada de dióxido de carbono que se reduce, evita o secuestra contribuye a la lucha contra el cambio climático de maneras significativas y cuantificables", afirmó Michael Berends, cofundador y director ejecutivo de ClearBlue Markets. "La alineación continua y las inversiones de actores clave, como RBC, impulsarán la transparencia y la confianza en el cumplimiento y en los mercados voluntarios de carbono de todo el mundo para lograr fijaciones de precios y reducciones de emisiones más eficaces. El futuro es brillante para ClearBlue Markets, su base de clientes y el mercado global del carbono".

ClearBlue Markets ha recibido múltiples premios por sus servicios de asesoría, análisis de mercado y desarrollo de compensaciones, incluido el codiciado premio Environmental Finance Voluntary Carbon Markets Award for Best Advisor 2022. Para obtener más información sobre oportunidades de inversión con ClearBlue Markets, visite www.clearbluemarkets.com.

Acerca de ClearBlue Markets

ClearBlue Markets es una empresa de mercados de carbono impulsada por la tecnología que simplifica y crea confianza para las empresas cuando acceden a mercados financieros ambientales para cumplir con los objetivos de cumplimiento de carbono o de cero emisiones netas. Gracias a la profunda experiencia práctica de ClearBlue y el conjunto integrado de productos y soluciones, que incluyen el desarrollo de estrategias de compensación y cumplimiento de carbono, las evaluaciones de riesgos y políticas del mercado de carbono, el análisis de la oferta y la demanda, y la previsión de precios para compensaciones, créditos de carbono y créditos de energías renovables, facilitación de transacciones y desarrollo de compensaciones, nuestros clientes logran con confianza su reducción de carbono y sus ambiciones de cero emisiones netas.

LinkedIn

Twitter

Acerca de RBC

Royal Bank of Canada es una institución financiera global con un enfoque impulsado por objetivos y orientado por principios para ofrecer un desempeño líder. Nuestro éxito proviene de más de 95.000 empleados que aprovechan su imaginación y conocimientos para hacer realidad nuestra visión, valores y estrategia a fin de que nuestros clientes se desarrollen y nuestras comunidades prosperen. Al ser el banco más grande de Canadá y uno de los más grandes del mundo, con base en la capitalización del mercado, tenemos un modelo comercial diversificado con un enfoque en la innovación y en ofrecer experiencias excepcionales a nuestros 17 millones de clientes en Canadá, los Estados Unidos y otros 27 países. Obtenga más información en rbc.com. Nos enorgullece apoyar una amplia gama de iniciativas de la comunidad a través de donaciones, inversiones comunitarias y actividades de voluntariado para empleados. Descubra cómo lo hacemos en rbc.com/community-social-impact.

Para obtener más información: Consultas generales: Fiona Oliver-Glasford, [email protected], (416) 986-3948; Consultas de los medios: Alessandra Seca, Blue Door Agency, [email protected], (647) 294-4657; Andrew Block, Royal Bank of Canada, [email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2034715/ClearBlue_Markets_CLEARBLUE_MARKETS_ANNOUNCES_ROYAL_BANK_OF_CANA.jpg

FUENTE ClearBlue Markets

SOURCE ClearBlue Markets