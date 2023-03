CLEARBLUE MARKETS ANUNCIA ROYAL BANK OF CANADA COMO INVESTIDOR MINORITÁRIO COMO PARTE DO FINANCIAMENTO DA SÉRIE A

Financiamento liderado pelo RBC com participação do investidor existente CRCM Ventures oferece capital para ajudar a apoiar o crescimento da plataforma de tecnologia da ClearBlue Market

TORONTO, 21 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A ClearBlue Markets Holding ("ClearBlue Markets"), uma empresa líder global em mercados de carbono, anunciou que arrecadou $8 milhões como parte de seu financiamento de Série A liderado pelo Royal Bank of Canada ("RBC"). O investimento aprofundará a experiência da ClearBlue Markets nos mercados financeiros e está alinhado com a estratégia climática do RBC de apoiar seus clientes na transição para o carbono zero líquido.

A ClearBlue Markets fornece serviços de mercados de carbono para centenas de clientes em todo o mundo, ajudando-os a otimizar suas estratégias para requisitos de conformidade e ambições líquidas zero voluntárias por meio de sua profunda experiência em consultoria e tecnologia habilitada por IA. A empresa está sediada no Canadá com um escritório europeu nos Países Baixos e oferece uma variedade de serviços, incluindo análise de mercado, capacitação, estratégia de carbono e facilitação de transações. Atualmente, conta com um portfólio impressionante de mais de 200 clientes que abrange empresas locais, multinacionais e de primeira linha, incluindo CRH, Mercuria, JD Irving, Bain Capital Partnership Strategies, Mitsubishi, Energir e VARO Energy.

"Os investimentos movidos por propósitos, como o do RBC, são essenciais para a ClearBlue Markets à medida que expandimos. Eles estendem nosso alcance e escala além do que poderíamos fazer sozinhos e isto ajuda nossos clientes a ter sucesso nos mercados ambientais", disse Nicolas Girod, cofundador e diretor de tecnologia da,ClearBlue Markets. "Este investimento estratégico desbloqueará capital para dobrar a tecnologia e ver mais clientes alcançarem com confiança sua redução de carbono e ambições de zero emissão de carbono".

A RBC apoia algumas das empresas mais inovadoras do Canadá. Aproveitando sua plataforma para apoiar empresas de todos os tamanhos e estágios, ela oferece experiência, redes e capital para ajudar a resolver alguns dos maiores desafios que nossas comunidades e economias enfrentam.

"O RBC reconhece que as mudanças climáticas são um desafio global, e empresas como a ClearBlue Markets podem desempenhar um papel importante no enfrentamento de forma eficaz", disse Barrie Laver, diretor geral e diretor da Venture Capital & Private Equity, RBC. "Adicionar a ClearBlue Markets e sua plataforma de tecnologia ao nosso portfólio está alinhado com a estratégia climática da RBC e, por sua vez, oferecerá aos nossos clientes acesso adicional aos serviços de consultoria e tecnologia necessários para apoiar sua transição para um futuro mais sustentável".

Os dólares de investimento são destinados à maior usabilidade da plataforma de tecnologia existente da ClearBlue Market e à funcionalidade expandida de ferramentas de capacitação do mercado de carbono que aumentam as perspectivas de oferta e preços da ClearBlue Markets em todos os mercados de carbono e ambientais, profundas percepções regulatórias e políticas, trabalho de desenvolvimento de compensação e experiência em facilitação de transações. O novo financiamento, combinado com sua equipe interna de especialistas, significou um roteiro acelerado para a ClearBlue Markets ajudar mais clientes em mais lugares.

A ClearBlue Markets também anunciou a indicação de Bill Morris para o seu Conselho de Administração. Como ex-CEO da Accenture Canada, Morris tem um histórico inegável de escalonamento e transformação de negócios. Atualmente atua como consultor da Nature Conservancy do Canadá e faz parte do Conselho de Administração da Boreal Carbon Corporation. Além disso, a experiência de Morris nos mercados ambiental e de carbono será fundamental à medida que a ClearBlue Markets continuar a expandir globalmente.

"Acreditamos que uma tonelada de dióxido de carbono reduzido, evitado ou sequestrado contribui para a luta contra as mudanças climáticas de uma forma significativa e mensurável", disse Michael Berends, cofundador e CEO da ClearBlue Markets. "O alinhamento contínuo e os investimentos de importantes participantes, como o RBC, impulsionarão a transparência e a confiança na conformidade e nos mercados voluntários de carbono em todo o mundo para termos preços e reduções de emissões mais eficazes. O futuro é brilhante para a ClearBlue Markets, sua base de clientes e para o mercado global de carbono".

A ClearBlue Markets recebeu vários prêmios por seus serviços de consultoria, análise de mercado e desenvolvimento de compensações, incluindo o cobiçado Prêmio Environmental Finance Voluntary Carbon Markets 2022 de Melhor Consultora. Para saber mais sobre oportunidades de investimento com a ClearBlue Markets, acesse www.clearbluemarkets.com.

Sobre a ClearBlue Markets

A ClearBlue Markets é uma empresa de mercados de Carbono que simplifica e cria confiança para as empresas quando elas acessam mercados financeiros ambientais para cumprir com as metas de conformidade de carbono ou de net zero. Por meio da profunda experiência prática da ClearBlue e do conjunto integrado de produtos e soluções — incluindo conformidade de carbono e desenvolvimento de estratégias de compensação , política de mercado de carbono e avaliações de risco, análise de oferta e demanda e previsão de preços para compensações, créditos de carbono e créditos de energia renovável, facilitação de transações e desenvolvimento de compensações — nossos clientes podem atingir com confiança sua redução de carbono e suas ambições de alcançar o zero líquido.

Sobre o RBC

O Royal Bank do Canadá é uma instituição financeira global com uma abordagem orientada por princípios e objetivos para oferecer um desempenho líder. Nosso sucesso vem dos mais de 95 mil funcionários que utilizam suas imaginações e conhecimentos para dar vida à nossa visão, valores e estratégia para que possamos ajudar nossos clientes a crescer e as comunidades a prosperar. Como o maior banco do Canadá e um dos maiores do mundo, com base na capitalização de mercado, temos um modelo de negócios diversificado com foco em inovação e oferecemos experiências excepcionais a nossos 17 milhões de clientes no Canadá, nos EUA e em 27 outros países. Saiba mais em rbc.com. Temos orgulho de apoiar uma ampla gama de iniciativas comunitárias por meio de doações, investimentos comunitários e atividades de voluntariado para funcionários. Veja como em rbc.com/community-social-impact.

Para informações adicionais: Consultas gerais: Fiona Oliver-Glasford, [email protected], (416) 986-3948; Consultas da mídia: Alessandra Seca, Blue Door Agency, [email protected], (647) 294-4657; Andrew Block, Royal Bank of Canadá, [email protected]

