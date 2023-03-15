MIR M تصل إلى 200000 لاعب متزامن

تتزايد بثبات منذ الإطلاق مع 44 خادمًا

سيتم إضافة Hidden Valley Capture ونظام الحوكمة والمزيد من المحتويات

سيتم إضافة نظام الحوكمة إلى الأنظمة الأخرى إلى جانب تنفيذ نظام الدفع WEMIX $

MIR M reaches 200,000 concurrent users

سنغافورة, 15 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- منذ الإطلاق العالمي في 31 يناير أحدث لعبة MMORPG من WEMADE وهي لعبة "MIR M: Vanguard and Vagabond" التي أظهرت زيادة ثابتة في أعداد اللاعبين، حيث وصلت إلى 200000 لاعب متزامن في اللعبة. كما زاد عدد خوادم الألعاب لمواكبة هذه الزيادة في عدد اللاعبين. بدأت MIR M بـ 14 خادمًا، والتي توسعت الآن إلى 44 خادمًا (26 في آسيا، و 8 في أمريكا الجنوبية، و 4 في أمريكا الشمالية، و 6 في أوروبا)، وMIR M متاح الآن في 170 دولة بـ 12 لغة.

لجذب المزيد من اللاعبين، قامت WEMADE بإضافة المزيد من المحتوى والأنظمة المختلفة بشكل مستمر. في 8 مارس، تم استضافة أول Hidden Valley Capture، وهو محتوى حرب جديد تتنافس فيه العشائر للاستيلاء على Hidden Valley، مصدر المورد الأساسي، Darksteel.

لإعطاء المزيد من الحقوق للاعبين، تمت إضافة نظام الحوكمة إلى Hidden Valley Capture. يمكن للاعبين استخدام رموز الحوكمة المكتسبة أثناء لعب MIR M للتصويت لصالح الخادم الذي سيستضيف Hidden Valley Capture. ستتم إضافة نظام الحوكمة إلى محتويات أخرى مثل Party Dungeon والمزيد.

بالإضافة إلى ذلك، بمجرد إضافة نظام الدفع WEMIX$ في المستقبل، يمكن للاعبين استخدام WEMIX$ أو رموز اللعبة الأخرى من WEMIX PLAY لشراء سلع في MIR M، التي يرتبط اقتصادها داخل اللعبة ارتباطًا وثيقًا بـ MIR4 Global من خلال الاقتصاد بين الألعاب.

نبذةة عن WEMIX

تعمل WEMIX على بناء نظام بيئي ضخم قائم على الخبرة ومدفوع بالمنصة وموجه نحو الخدمة لتقديم مجموعة واسعة من خدمات Web3 البديهية والمريحة وسهلة الاستخدام بما في ذلك WEMIX PLAY، أكبر منصة ألعاب blockchain في العالم. WEMIX. هي شركة تابعة لشركة Wemade، المطور والمالك لـ "The Legend of Mir" IP، وهي لعبة ناجحة للغاية تضم أكثر من 500 مليون مستخدم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2032272/MIR_M_reaches_200_000_concurrent_users.jpg

Wemade Co., Ltd SOURCE