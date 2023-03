MIR M rondt kaap van 200.000 gelijktijdige spelers

Gestage groei sinds lancering met 44 servers

Hidden Valley Capture, bestuurssysteem en meer inhoud zullen worden toegevoegd

Governance-systeem zal worden toegevoegd aan andere systemen, samen met de implementatie van het WEMIX$-betalingssysteem

SINGAPORE, 15 maart 2023 /PRNewswire/ -- Sinds de wereldwijde lancering op 31 januari is WEMADE's nieuwste MMORPG 'MIR M: Het spel "Vanguard and Vagabond" kende een gestage groei qua aantal spelers en bereikte de mijlpaal van 200.000 gelijktijdige spelers in het spel. Het aantal spelservers nam eveneens toe om dit groeiende aantal spelers bij te houden. MIR M begon met 14 servers, die nu zijn uitgebreid tot 44 servers (26 in Azië, 8 in Zuid-Amerika, 4 in Noord-Amerika, 6 in Europa), en MIR M is nu beschikbaar in 170 landen in 12 talen.

Om meer spelers aan te trekken, voegde WEMADE gestaag meer inhoud en verschillende systemen toe. Op 8 maart vond de eerste Hidden Valley Capture plaats. In deze nieuwe oorlogscontent strijden clans voor de verovering van Hidden Valley, de bron van de kerngrondstof Darksteel.

Om de spelers meer rechten te geven is het bestuurssysteem toegevoegd aan Hidden Valley Capture. Spelers kunnen de tijdens het spelen van MIR M verdiende governance tokens gebruiken om te stemmen voor de server waarop Hidden Valley Capture zal plaatsvinden. Het bestuurssysteem zal worden toegevoegd aan andere inhoud zoals Party Dungeon en meer.

Zodra het WEMIX$-betalingssysteem in de toekomst zal zijn toegevoegd, zullen spelers bovendien WEMIX$ of andere speltokens van WEMIX PLAY kunnen gebruiken om voorwerpen te kopen in MIR M, waarvan de in-game economie via de inter-game economie nauw verbonden is met MIR4 Global.

Over WEMIX

WEMIX bouwt aan een ervaringsgebaseerd, platformgestuurd en servicegericht mega-ecosysteem om een breed spectrum van intuïtieve, handige en gebruiksvriendelijke Web3-diensten aan te bieden, waaronder WEMIX PLAY, 's werelds grootste blockchain gaming platform. WEMIX is een dochteronderneming van Wemade, ontwikkelaar en eigenaar van "The Legend of Mir" IP, een uiterst succesvol spel met meer dan vijfhonderd miljoen gebruikers.

