MIR M atteint les 200 000 joueurs simultanés

En augmentation constante depuis le lancement avec 44 serveurs

Le Hidden Valley Capture, le système de gouvernance et d'autres contenus seront ajoutés

Le système de gouvernance sera intégré à d'autres systèmes avec le déploiement du système de paiement WEMIX$

SINGAPOUR, 15 mars 2023 /PRNewswire/ -- Depuis son lancement mondial le 31 janvier, le dernier MMORPG de WEMADE « MIR M : Vanguard and Vagabond » affiche une croissance constante du nombre de joueurs, atteignant la barre des 200 000 joueurs simultanés. Le nombre de serveurs de jeu a également augmenté pour suivre cette augmentation du nombre de joueurs. MIR M a commencé avec 14 serveurs et compte aujourd'hui 44 serveurs (26 en Asie, 8 en Amérique du Sud, 4 en Amérique du Nord, 6 en Europe), et MIR M est désormais disponible dans 170 pays en 12 langues.

Pour attirer davantage de joueurs, WEMADE n'a cessé d'ajouter davantage de contenu et divers systèmes. Le 8 mars, le premier Hidden Valley Capture a été présenté, un nouveau contenu de guerre où les clans rivalisent pour s'emparer d'une vallée cachée, gisement de la principale ressource, le Darksteel.

Afin d'offrir plus de droits aux joueurs, le système de gouvernance a été ajouté au Hidden Valley Capture. Les joueurs peuvent utiliser les jetons de gouvernance gagnés en jouant à MIR M pour voter pour le serveur qui hébergera le Hidden Valley Capture. Le système de gouvernance sera ajouté à d'autres contenus tels que Party Dungeon et plus encore.

En outre, une fois que le système de paiement WEMIX$ sera intégré, les joueurs pourront utiliser les WEMIX$ ou d'autres jetons de jeu de WEMIX PLAY pour acheter des articles dans MIR M, dont l'économie de jeu est étroitement liée à MIR4 Global grâce à l'économie inter-jeu.

À propos de WEMIX

WEMIX construit un méga-écosystème basé sur l'expérience, axé sur les plateformes et les services pour offrir un large éventail de services Web3 intuitifs, pratiques et faciles à utiliser, parmi lesquels WEMIX PLAY, la plus grande plateforme de jeu blockchain au monde. WEMIX est une filiale de Wemade, le développeur et propriétaire de l'IP « The Legend of Mir », un jeu à succès qui compte plus de 500 millions d'utilisateurs.

