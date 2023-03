MIR M atinge 200,000 jogadores simultâneos

Crescendo continuamente desde o seu lançamento com 44 servidores

SINGAPURA, 14 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Desde o seu lançamento global em 31 de janeiro, o mais recente jogo MMORPG da WEMADE, o "MIR M: Vanguard & Vagabond" tem demonstrado um aumento constante no número de jogadores, atingindo o marco de 200,000 jogadores simultâneos no jogo. O número de servidores do jogo também aumentou para acompanhar este aumento de jogadores. O MIR M começou com 14 servidores, e agora se expandiu para 44 servidores (26 na Ásia, 8 na América do Sul, 4 na América do Norte, 6 na Europa), e o MIR M agora está disponível em 170 países em 12 idiomas.

MIR M atinge 200,000 usuários simultâneos (PRNewsfoto/Wemade Co., Ltd)

Para atrair mais jogadores, a WEMADE vem adicionando continuamente mais conteúdo e vários sistemas. No dia 8 de março, o primeiro Hidden Valley Capture foi hospedado, um novo conteúdo de guerra onde os clãs competem para capturar o Hidden Valley, a fonte do recurso principal, o Aço Negro.

Para dar mais direitos aos jogadores, o sistema de governança foi adicionado ao Hidden Valley Capture. Os jogadores podem usar tokens de governança ganhos enquanto jogam MIR M para votar no servidor que hospedará o Hidden Valley Capture. O sistema de governança será adicionado a outros conteúdos, como o Party Dungeon e muito mais.

Além disso, assim que o sistema de pagamento do WEMIX$ for adicionado no futuro, os jogadores poderão usar o WEMIX$ ou outros tokens de jogo do WEMIX PLAY para comprar itens no MIR M, cuja economia no jogo está conectada estreitamente ao MIR4 Global por meio da economia entre jogos.

Sobre a WEMIX

A WEMIX está construindo um mega-ecossistema baseado em experiências, controlado por uma plataforma e orientado para serviços, para oferecer um amplo espectro de serviços intuitivos, convenientes e fáceis de usar na Web3, incluindo o WEMIX PLAY, a maior plataforma de jogos em blockchain do mundo. A WEMIX é uma subsidiária da Wemade, desenvolvedora e proprietária do "The Legend of Mir", um jogo de grande sucesso com mais de 500 milhões de usuários.

