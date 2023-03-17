SAFe® 6.0 ومنصة SAFe® Studio: تغيير الطريقة التي تحقق بها الشركات سرعة ومرونة الأعمال التجارية

شركة Scaled Agile Inc تصدر منتجين رئيسيين جديدين لتمكن الشركات من إدارة عمليات التغيير المؤسسي وتسريع تدفق قيمة العمليات التجارية ودمج التقنيات المعقدة وتمكين فرق العمل من التفوق في الأدوار المنوطة بهم

بولدر، كولورادو, 17 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Scaled Agile Inc المزودة لنظام SAFe الذي يعد أكثر الأنظمة موثوقية في العالم لتحقيق سرعة ومرونة الأعمال التجارية، إصدار منتجين رئيسيين جديدين وهم: SAFe® 6.0 وSAFe® Studio. تعتبر SAFe 6.0 بمثابة أحدث إصدار من أطر عمل ودورات وشهادات وأدوات وبرامج تعلم شركة Scaled Agile. بينما SAFe Studio هي منصة جديدة أصدرتها الشركة تمكن المهنيين العاملين بنظام SAFe تعلم وممارسة وإدارة SAFe.

Two major releases from Scaled Agile, Inc. enable enterprises to manage organizational change, accelerate the flow of value, integrate complex technologies, and empower teams to excel in their roles

وفي هذا الصدد، صرح السيد Chris Jame الرئيس التنفيذي لشركة Scaled Agile أن "SAFe أصبح المعيار العالمي للشركات لتحقيق مرونة الأعمال على نطاق واسع. نحن نتحمل هذه المسؤولية ونأخذها على محمل الجد، ونستثمر باستمرار في تطوير SAFe لدعم وتمكين أحدث اتجاهات التكنولوجيا والأعمال. تمثل هذه الإصدارات الجديدة تقدمًا كبيرًا في كيفية قيام الشركات بدمج ممارسات SAFe في الأعمال اليومية لها وإدارة عمليات التغيير وتحقيق مرونة الأعمال والظفر بفوائدها.

SAFe® 6.0

إطار عمل Scaled Agile

شكلت هذه النسخة الأحدث من الإطار التوجيهات المتعلقة بمعالجة التحديات التي تواجهها المنظمات في هذه المجالات الرئيسية:

تسريع تدفق قيمة الأعمال لفرق العمل في المنظمات وسلاسل إطلاق الاجايل Agile Release Trains - ARTs وقطارات الحلول والمحافظ مع ثماني مسرعات تدفق جديدة

تمكين المؤسسات بأنماط الأعمال المطلوبة والبرامج التكنولوجية اللازمة لتوسيع استخدام نظام SAFe عبر المؤسسات مع توجيه الفرق التنفيذية في Agile وسلاسل إطلاق الاجايل ARTs الممكّنة للأعمال التجارية والمهام التجارية في Agile .

تطوير المسؤوليات وطرق التعاون لتحقيق مهام SAFe الرئيسية، مما يعكس أهميتها في بيئة الأعمال المرنة.

تسريع وتيرة عملية الاعتماد علي أحدث التقنيات من خلال عمليات التوجيه لتطوير الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والقدرات السحابية

تحقيق نتائج أفضل مع توجيهات موسعة بشأن الأهداف الرئيسية والأدوات المحسنة لقياس كفاءة العمليات وتدفقها.

صرح السيد Dean Leffingwell، أحد كبار الخبراء في SAFe وكبير علماء المنهجيات، أن "من الأمور المركزية في تطور SAFe هو فهم عمليات التدفق بشكل أعمق". وأضاف "مع قدرتنا على قياس التدفق، لدينا أساس جديد وكمي لفهم ما يحدث، وكيف تعمل الأشياء، وما يمكننا القيام به للتحسن."

ومن جانبه، علق السيد Andrew Sales، كبير علماء المنهجيات أيضًا، قائلاً: "قد يكون هذا أكبر انجاز في SAFe، وفهم لكيفية قياس وتحسين ما كان في السابق يعتبر أحد الأشياء غير الملموسة وغير القابلة للقياس".

موارد التعلم والممارسة

تنعكس أنماط النجاح المؤخرة في تحديثات البرامج الدراسية لنظام SAFe وبرامج التعلم عبر الإنترنت وموارد الممارسة التي تتوفر جميعها في منصة SAFe Studio. تعتبر منصة SAFe® واحدة من إحدى الدورات الأكثر شعبية في شركة Scaled Agile، وأصبحت متاحة للجميع الآن بلغات عدة تشمل البرتغالية البرازيلية والصينية والفرنسية والألمانية واليابانية والكورية والإسبانية، مع خارطة طريق توطين طموحة ومستمرة لموارد التعلم والممارسة.

منصة SAFe® Studio

تم إنشاء منصة SAFe Studio مع مرعاه النواحي والجوانب الخاصة بالمؤسسات، وللمساعدة في تطور النظام الأساسي القائم على المشاركة الذي يمكّن محترفي SAFe من التعلم والممارسة وإدارة SAFe. فهي منصة مصممة لإدارة عمليات التغيير المؤسسي وترجمة إرشادات SAFe حتى نطاق التنفيذ، وكذلك مساعدة الموظفين على تبني طريقة عمل مختلفة والتفوق فيها وتحقيق كل هذا عبر المؤسسة في جميع وحدات الأعمال.

ستدعم منصة SAFe Studio الجديدة المدربين والفرق والأفراد وشركاء شركة Scaled Agile بأهم ممارسات SAFe وهي:

خيارات التعلم عند الطلب مع وحدات التعلم ذاتية التوجيه والتطبيقات العمليَّة

الأدوات المنسقة وقوائم تشغيل المحتوى بناءً على اهتمامات الموظفين وأدوارهم

الأدوات التي تتمحور حول المؤسسة لإدارة وتحسين ممارسات SAFe

تكامل توصيات النمو لتتبع عملية التقدم

توطين المحتوى لخلق قوة عاملة عالمية

أداة البحث المحسّنة عن الشركاء -وهي أداة مصنّفة الآن من خلال القدرات الرئيسية الخمس التي تحظى بتقدير أكبر من قبل المؤسسات- للاختيار من بين أكثر من 500 شريك عالمي لشركة Scaled Agile

صرح Inbar Oren، كبير مسؤولي المنتجات في شركة Scaled Agile، قائلًا "إن مفهوم منصة SAFe Studio هو خطوة كبيرة إلى الأمام في كيفية قيام الفرق والمؤسسات بالاستفادة من SAFe وممارساته". وأضاف "أن تلك الإصدارات تبدأ رحلة التزامنا بتقديم منصة عالمية على مستوى المؤسسات تستخدم التقنيات المتقدمة لتمكين الشركات والوكالات الحكومية بشكل أفضل من التكيف بسرعة مع التحولات في الأسواق سريعة الحركة."

تعرف على المزيد من خلال scaledagile.com/2023-march-launch-details .

نبذة عن شركة Scaled Agile Inc

تعتبر شركة Scaled Agile Inc إحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال مرونة الأعمال والمزود الرئيسي لنظام SAFe®. أعادت شركة Scaled Agile تعريف المؤسسات الرائدة في العالم بالطرق التي تحدد بها تلك المؤسسات قيمة العملاء وطرق تقدم الأعمال وتستفيد من الفرص السانحة لها، وكذلك تحسن نتائج الأعمال، وذلك من خلال الحلول المتكاملة المقدمة من الشركة التي تساعد فرق العمل على فتح طرق عمل أفضل. تعتمد أكثر من 20000 شركة ووكالة حكومية على نظام SAFe وشبكة الشركاء العالميين لشركة Scaled Agile لتسريع وتيرة عمليات الابتكار الرقمي والمنافسة في سوق سريع التغير. تعرف على المزيد من خلال scaledagile.com. تعرف على المزيد من خلال scaledagile.com .

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=d0mx0MY4qmE

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2034251/Scaled_Agile_SAFe_6_Launch.jpg

Scaled Agile, Inc. SOURCE