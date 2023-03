SAFe® 6.0 e SAFe® Studio Platform: mudando a forma como as empresas obtêm agilidade nos negócios

Dois grandes lançamentos da Scaled Agile, Inc., permitem que as empresas gerenciem mudanças organizacionais, acelerem o fluxo de valores, integrem tecnologias complexas, e capacitem as equipes a se destacarem em suas funções

BOULDER, Colorado, 16 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Scaled Agile, Inc., fornecedora do SAFe ®, o sistema mais confiável do mundo para agilidade nos negócios, anunciou hoje dois novos produtos principais: ® SAFe 6.0 e SAFe ® Studio. O SAFe 6.0 é a versão mais recente do Scaled Agile Framework®, cursos, certificações, kits de ferramentas e aprendizado online. O SAFe Studio é a nova plataforma onde os profissionais do SAFe poderão aprender, praticar e gerenciar o SAFe.

Apresentando o SAFe® 6,0 e o SAFe® Studio: Desenvolva resiliência e aprimore sua transformação com a mais recente evolução do SAFe ®melhore Dois grandes lançamentos da Scaled Agile, Inc., permitem que as empresas gerenciem mudanças organizacionais, acelerem o fluxo de valores, integrem tecnologias complexas e capacitem as equipes a se destacarem em suas funções

"A SAFe se tornou o padrão mundial para empresas obterem agilidade nos negócios em escala. Levamos essa responsabilidade a sério, investindo continuamente na evolução do SAFe para apoiar e permitir as últimas tendências tecnológicas e de negócios. Esses novos lançamentos representam um avanço significativo na forma como as empresas integram práticas do SAFe no trabalho diário, fazendo com que a mudança permaneça e consigam os benefícios da verdadeira agilidade nos negócios", afirmou o CEO da Scaled Agile, Chris James.

SAFe® 6.0

Scaled Agile Framework®

Nesta versão mais recente do sistema, a orientação para enfrentar os desafios mais críticos que as organizações enfrentam foi evoluídas nas seguintes áreas-chave:

Acelerando o fluxo de valor para equipes, Agile Release Train (ARTs), Solution Trains, e portfólios com oito novos aceleradores de fluxo

Permitir que as empresas com os padrões de negócio e tecnologia necessários para expandir o SAFe em toda a organização com orientação para equipes executivas de Agile, artes viabilizadas por negócios e funções de negócios Ágeis

Responsabilidades e colaborações evoluídas para as funções chave de segurança, refletindo sua importância em um ambiente de negócios Ágil

Acelerando a adoção das mais recentes tecnologias por meio de orientações para o desenvolvimento de IA, big data e recursos em nuvem

Proporcionando melhores resultados com orientações expandidas sobre OKRs e ferramentas aprimoradas para medir a competência e o fluxo

"Central para esta evolução do SAFe é uma compreensão mais aprofundada do fluxo", afirmou o criador do SAFe's e diretor da Methodologist, Dean Leffingwell. "Com nossa capacidade de medir o fluxo, temos uma base nova e quantitativa para entender o que está acontecendo, como as coisas estão funcionando e o que poderemos fazer para melhorar".

Andrew Sales, também psicólogo-chefe, comenta: "Este pode ser o maior avanço do SAFe, e a compreensão dos nossos setores sobre como medir e melhorar o que antes era intangível e imensurável".

Recursos de aprendizado e prática

Esses padrões de sucesso mais recentes se refletem em atualizações do programa SAFe, aprendizado online e recursos para práticas, que estão todos disponíveis no SAFe Studio. Leading SAFe ®, um dos cursos mais populares da Scaled Agile, agora está disponível em idiomas como português brasileiro, chinês, francês, alemão, japonês, coreano e espanhol, com um roteiro de localização ambicioso e contínuo para recursos de aprendizagem e prática.

SAFe® Studio Platform

Criada tendo a empresa em mente, o SAFe Studio é a evolução da plataforma baseada em assinaturas que capacita os profissionais da SAFe a aprender, praticar e gerenciar o SAFe. Ele foi desenvolvido para gerenciar as mudanças organizacionais – traduzindo as orientações do SAFe em execuções, ajudando os funcionários a adotar e se destacarem em uma forma diferente de trabalhar e alcançando tudo isso através da empresa em todas as unidades de negócios.

O novo SAFe Studio apoiará treinadores e coaches, equipes, indivíduos e Scaled Agile Partners com os mais importantes aprendizados e práticas do SAFe:

Opções de aprendizado sob demanda com módulos de aprendizado autoguiados e tópicos práticos

Ferramentas e playlists de conteúdo com base nos interesses e funções do funcionário

Ferramentas centradas na empresa para gerenciar e melhorar as práticas do SAFe

Integração de recomendação de crescimento para acompanhar o progresso

Localização de conteúdo para uma força de trabalho global

Um localizador de parceiros aprimorado – agora categorizado pelos cinco principais recursos mais valorizados pelas empresas – para selecionar entre mais de 500 Scaled Agile Partners globais

"O conceito do SAFe Studio é um passo substancial na forma como equipes e empresas alavancarão e praticarão o SAFe", disse Inbar Oren, diretor de produtos da Scaled Agile. "O lançamento de hoje começa a jornada de nosso compromisso para entregar uma plataforma de classe empresarial de nível mundial que utiliza tecnologias avançadas para melhor permitir que empresas e agências governamentais se adaptem rapidamente às mudanças em mercados em rápida movimentação".

Saiba mais em scaledagile.com/2023-march-launch-details.

Sobre a Scaled Agile, Inc.:

Scaled Agile, Inc. é a fornecedora do SAFe®, o sistema mais confiável do mundo para negócios Ágeis. Por meio de soluções integradas que ajudam as equipes a desbloquear melhores maneiras de trabalhar, a Scaled Agile está redefinindo a forma como as principais organizações do mundo identificam e entregam valor ao cliente, capitalizar em oportunidades emergentes e melhorar os resultados dos negócios. Mais de 20.000 empresas e agências governamentais confiam na SAFe e na Scaled Agile's Global Partner Network para acelerar a inovação digital e competir em um mercado em rápida transição. Saiba mais em scaledagile.com.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=d0mx0MY4qmE

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2034313/Scaled_Agile_SAFe_6_Launch.jpg

FONTE Scaled Agile, Inc.

SOURCE Scaled Agile, Inc.