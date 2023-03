SAFe® 6.0 i platforma SAFe® Studio: zmiana sposobu, w jaki przedsiębiorstwa osiągają zwinność biznesową

Dwa istotne nowe rozwiązania wprowadzone przez Scaled Agile Inc. umożliwiają przedsiębiorstwom przeprowadzenie zmian organizacyjnych, przyspieszenie przepływu wartości, integrację złożonych technologii i umocnienie zespołów w pomyślnym wypełnianiu ich zadań.

BOULDER, Kolorado, 16 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Scaled Agile, Inc., dostawca SAFe®, najbardziej zaufanego systemu zapewniającego zwinność biznesową [ang. business agility], ogłosił dzisiaj premierę dwóch nowych flagowych produktów: SAFe® 6.0 i SAFe® Studio. SAFe 6.0 to najnowsza wersja Scaled Agile Framework®, kursów, certyfikacji, zestawów narzędzi i szkoleń online. SAFe Studio to nowa platforma, gdzie specjaliści metodyki SAFe mogą się uczyć, doskonalić swoje umiejętności i zarządzać działaniami w ramach SAFe.

„SAFe stał się uznanym na całym świecie standardem dla przedsiębiorstw, które chcą osiągnąć zwinność biznesową. Przyjmujemy na siebie tę odpowiedzialność z pełną powagą, nieustannie inwestując w SAFe i rozwijając ten produkt, aby wspierać i wprowadzać najnowsze technologie i trendy biznesowe. Nasza nowa oferta odzwierciedla znaczące postępy w zakresie sposobów przedsiębiorstw na integrację praktyk SAFe w codziennej pracy, utrwalenie efektów zmian i osiąganie korzyści płynących z prawdziwej zwinności biznesowej" - powiedział dyrektor generalny Scaled Agile, Chris James.

SAFe® 6.0

Scaled Agile Framework®

W najnowszej wersji systemu Framework zmiany w zakresie wytycznych dotyczących rozwiązania najpoważniejszych wyzwań, przed którymi stoją organizacje, wprowadzono w następujących kluczowych obszarach:

Przyspieszanie przepływu wartości dla zespołów, grup zespołów pracujących zgodnie z metodami zwinnymi, zwanych Agile Release Train (ART), zespołów Solutions Train (koordynujących pracę kilku zespołów ART w celu opracowania złożonych rozwiązań) oraz na poziomie portfela produktów, dzięki ośmiu nowym narzędziom służącym przyspieszeniu przepływu.

Zapewnienie przedsiębiorstwom, które posiadają modele biznesowe i technologiczne niezbędne do wprowadzenia metodyki SAFe w całej organizacji wytycznych dla zespołów zarządzających odpowiedzialnych za wprowadzenie metod zwinnych, zespołów ART ustanowionych w ramach działalności przedsiębiorstwa i osób pełniących funkcje związane z metodami zwinnymi.

Zmiana zakresu obowiązków i współpracy dla kluczowych funkcji w ramach SAFe, odzwierciedlająca wagę rozwoju działalności w duchu metodyki Agile.

Przyspieszenie wprowadzenia najnowszych technologii dzięki wytycznym w zakresie rozwoju potencjału sztucznej inteligencji, dużych zbiorów danych (Big Data) i technologii chmury.

Zapewnienie lepszych rezultatów dzięki rozszerzonemu wsparciu dot. metody OKR (ang. Objective Key Result) i ulepszonym narzędziom służącym pomiarowi kompetencji i przepływu.

„Głębsze zrozumienie przepływu wartości jest kluczowe dla rozwoju SAFe - powiedział twórca SAFe i główny metodyk, Dean Leffingwell. - Dzięki możliwości pomiaru przepływu mamy nową ilościową podstawę do zrozumienia danych sytuacji, tego, jak wszystko funkcjonuje i co możemy zrobić, aby wprowadzić ulepszenia".

Andrew Sales, również główny metodyk, skomentował: „To może być największym przełomem w metodyce SAFe oraz w zrozumieniu, w jaki sposób mierzyć i ulepszać coś, co uprzednio było nieuchwytne i niemożliwe do zmierzenia".

Zasoby edukacyjne i szkoleniowe

Najnowsze osiągnięcia znalazły swoje odzwierciedlenie w aktualizacji oprogramowania kursowego SAFe, szkoleń online i zasobów edukacyjnych, które są dostępne na platformie SAFe Studio. Leading SAFe®, jeden z najpopularniejszych kursów oferowanych przez Scaled Agile, jest dostępny obecnie w takich językach jak brazylijski, portugalski, chiński, francuski, niemiecki, japoński, koreański i hiszpański, przy czym realizowane są dalsze plany lokalizacji zasobów edukacyjnych i szkoleniowych.

Platforma SAFe® Studio

Stworzona z myślą o przedsiębiorstwach, platforma SAFe Studio jest ulepszoną wersją platformy dostępnej w ramach subskrypcji, która umożliwia specjalistom w zakresie metodyki SAFe naukę, doskonalenie umiejętności i zarządzanie działaniami w ramach SAFe. Opracowano ją w celu zarządzania zmianami organizacyjnymi, przekładając wytyczne SAFe na praktyczne działania, pomagając pracownikom w przystosowaniu się i doskonaleniu nowych metod pracy i osiągając to wszystko we wszystkich jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Nowa platforma SAFe Studio będzie wsparciem dla instruktorów, zespołów, poszczególnych osób i partnerów Scaled Agile w najważniejszych obszarach szkolenia i praktyk dot. metodyki SAFe:

Opcje szkoleniowe na żądanie z modułami przeznaczonymi do samodzielnej nauki i wiedzą, którą można stosować w praktyce;

Wyselekcjonowane narzędzia i listy treści oparte na zainteresowaniach i funkcji pracownika;

Narzędzia do zarządzania praktykami SAFe i ich ulepszania, opracowane z myślą o przedsiębiorstwach;

Integracja rekomendacji dot. rozwoju w celu monitorowania postępów;

Lokalizacja treści dla międzynarodowych zespołów;

Ulepszona wyszukiwarka partnerów - obecnie kategoryzowanych według pięciu kluczowych możliwości najbardziej cenionych przez przedsiębiorstwa - spośród ponad 500 partnerów Scaled Agile z całego świata.

„Koncepcja SAFe Studio stanowi znaczący postęp w zakresie sposobów, w jaki przedsiębiorstwa wykorzystają i stosują w praktyce metodykę SAFe - powiedział Inbar Oren, dyrektor ds. produktów w Scaled Agile. „Dzisiejsza premiera to początek podróży ku naszemu zaangażowaniu w zapewnienie światowej klasy platformy dla przedsiębiorstw, która opiera się na zaawansowanych technologiach, aby umożliwić firmom i agencjom rządowym szybkie przystosowanie się do zmian na rynkach charakteryzujących się dużą dynamiką.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie scaledagile.com/2023-march-launch-details .

Scaled Agile, Inc.:

Scaled Agile, Inc. jest dostawcą SAFe®, najbardziej zaufanego na świecie systemu zapewniającego zwinność biznesową. Dzięki zintegrowanym rozwiązaniom, które pomagają zespołom w zastosowaniu lepszych metod pracy, Scaled Agile definiuje na nowo sposób, w jaki czołowe organizacje na świecie identyfikują wartość i dostarczają ją swoim klientom, wykorzystują pojawiające się możliwości i poprawiają wyniki swojej działalności. Ponad 20000 firm i agencji rządowych polega na SAFe i Międzynarodowej Sieci Partnerów Scaled Agile w celu przyspieszenia innowacji cyfrowych i poprawy konkurencyjności na dynamicznie zmieniających się rynkach. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie scaledagile.com .

