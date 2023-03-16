SAFe® 6.0 и платформа SAFe® Studio -- новое слово в организации работы гибкой компании

Два важных релиза от Scaled Agile, Inc. позволяют предприятиям управлять организационными изменениями, ускорять поток создания ценности, интегрировать сложные технологии и расширять возможности команд, помогая им добиваться успехов в своих ролях

БОУЛДЕР (шт. Колорадо, США), 16 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Scaled Agile, Inc., поставщик SAFe®, самой авторитетной в мире системы для организации работы гибкой компании, объявила сегодня о двух новых флагманских продуктах — SAFe® 6.0 и SAFe® Studio. SAFe 6.0 — это последняя версия Scaled Agile Framework®, курсов, сертификатов, наборов инструментов и онлайн-обучения. SAFe Studio — это новая платформа, на которой специалисты SAFe могут обучаться, тренироваться и управлять SAFe.

Introducing SAFe® 6.0 and SAFe® Studio: Build resiliency and enhance your transformation with the latest evolution of SAFe® Two major releases from Scaled Agile, Inc. enable enterprises to manage organizational change, accelerate the flow of value, integrate complex technologies, and empower teams to excel in their roles

«SAFe стал мировым стандартом для предприятий, позволяющим добиться гибкости бизнеса в больших масштабах. Мы серьезно относимся к этой ответственности, непрерывно вкладывая средства в развитие SAFe для поддержки и реализации новейших технологических и бизнес-тенденций. Эти новые решения представляют собой значительный прогресс в интеграции предприятиями методов SAFe в повседневную работу, осуществлении изменений и обеспечении преимуществ гибкости бизнеса», — заявил глава компании Scaled Agile Крис Джеймс.

SAFe® 6.0

Scaled Agile Framework®

В этой новейшей версии фреймворка были разработаны руководящие указания по решению наиболее важных проблем, с которыми сталкиваются организации в следующих ключевых областях:

Ускорение потока создания ценности для команд, Agile Release Trains (ART), Solution Trains и портфели с восемью новыми ускорителями потока.

Предоставление предприятиям бизнес-шаблонов и технологических шаблонов, необходимых для масштабирования SAFe в рамках всей организации, с рекомендациями для управленческих команд Agile, бизнес-ориентированных ART и бизнес-функций Agile.

Актуальные обязанности и параметры сотрудничества для ключевых ролей SAFe, отражающие их важность в деловой среде Agile.

Ускорение внедрения новейших технологий за счет руководства по развитию возможностей искусственного интеллекта, больших данных и облачных вычислений.

Обеспечение лучших результатов с расширенным руководством по OKR и усовершенствованными инструментами для оценки компетентности и потока.

«Центральное место в этой эволюции SAFe занимает более глубокое понимание потока, — заявил создатель и главный методолог SAFe Дин Леффингуэлл. — Благодаря нашей способности измерять поток у нас есть новая и количественная основа для понимания того, что происходит, как устроены процессы и что мы можем сделать для улучшения».

Эндрю Сейлз, другой ведущий методолог, прокомментировал это событие следующим образом: «Это может стать величайшим прорывом в развитии SAFe, а также в понимании нашими отраслями способов измерения и улучшения того, что ранее было нематериальным и неизмеримым».

Ресурсы для обучения и тренировки

Эти последние достижения нашли отражение в обновлениях для курсов по SAFe, программ онлайн-обучения и тренировочных ресурсов, которые доступны в SAFe Studio. Leading SAFe®, один из наиболее популярных курсов по Scaled Agile, теперь доступен на бразильском португальском, китайском, французском, немецком, японском, корейском и испанском языках. Компания также разработала амбициозный и непрерывный план локализации образовательных и тренировочных ресурсов.

SAFe ® Studio Platform

Система SAFe Studio, разработанная с учетом интересов предприятий, представляет собой следующую версию платформы на основе подписки, которая дает специалистам по SAFe возможность учиться, тренироваться и управлять SAFe. Система предназначена для управления организационными изменениями путем применения принципов SAFe на практике и оказания сотрудникам помощи в адаптации и совершенствовании новых методов работы, причем достигается это в масштабах всего предприятия во всех бизнес-подразделениях.

Новая версия SAFe Studio окажет поддержку тренерам и коучам, командам, отдельным специалистам и партнерам Scaled Agile за счет ключевых аспектов и практик SAFe:

Возможности обучения по запросу с самоуправляемыми обучающими модулями и практическими выводами.

Курируемые инструменты и плейлисты контента на основе интересов и ролей сотрудников.

Инструменты, ориентированные на предприятия, для управления и совершенствования методов SAFe.

Интеграция рекомендаций по росту для отслеживания прогресса.

Локализация контента для сотрудников в различных регионах.

Улучшенный поиск партнеров теперь классифицируется по пяти ключевым способностям, наиболее ценным для предприятий, что позволяет сделать выбор из более чем 500 партнеров Scaled Agile по всему миру.

«Концепция SAFe Studio является значительным шагом вперед в том, как команды и предприятия будут эффективно использовать и внедрять методы SAFe, — заявил руководитель отдела разработки продукции Scaled Agile Инбар Орен. — С сегодняшним запуском мы берем на себя обязательство по созданию первоклассной платформы корпоративного уровня, использующей передовые технологии для более эффективной адаптации компаний и государственных учреждений к изменениям на динамично развивающихся рынках».

Более подробная информация представлена на сайте scaledagile.com/2023-march-launch-details.

Информация о компании Scaled Agile, Inc.:

Scaled Agile, Inc. является поставщиком SAFe® — самой авторитетной в мире системы для организации работы гибкой компании. Благодаря интегрированным решениям, помогающим командам использовать наилучшие методы работы, Scaled Agile переосмысливает способы выявления и обеспечения ценности для клиентов, использования новых возможностей и улучшения бизнес-результатов. Более 20 000 компаний и правительственных учреждений полагаются на SAFe и Scaled Agile Global Partner Network в целях ускорения внедрения цифровых инноваций и обеспечения конкурентоспособности на быстро меняющемся рынке. Более подробная информация представлена на сайте scaledagile.com.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=d0mx0MY4qmE

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2034251/Scaled_Agile_SAFe_6_Launch.jpg

SOURCE Scaled Agile, Inc.