"The Messi Experience": ستكون تجربة وسائط متعددة تفاعلية مستوحاة من مسيرة ليو ميسي المهنية في جولة حول العالم

ميامي، 21 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- ستنطلق الرحلة الغامرة، "تجربة ميسي، حلم يتحقق" في أوائل عام 2024. وستواصل بعد ذلك زيارة جميع القارات حول العالم خلال السنوات القادمة. سيتم إنتاجه والمشاركة في إنشائه بواسطة Primo Entertainment، الشركة الشهيرة لإنتاج الأحداث الجماعية ومقرها الولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب مع Moment Factory، استوديو الترفيه الدولي للوسائط المتعددة ومقره في مونتريال.

The Messi Experience

تجربة ميسي هي تجربة وسائط متعددة تفاعلية مبتكرة تأخذ الضيوف في رحلة فريدة من نوعها عبر حياة الأسطورة وتدعو الزوار إلى اللعبة! بدخول عالم تُغذيه أحلام الطفولة والإنجازات التي حطمت الأرقام القياسية، سيتم نقل الضيوف لتجربة واكتشاف الرجل الذي يقف وراء الأسطورة: ستكون الأنشطة الرقمية على الكرة مع تحديثات النتائج الحية والتفاعل الافتراضي الشخصي مع ميسي نفسه من بعض الأنشطة لتجربة غامرة كاملة.

سيشعر المشجعون بمجموعة متنوعة من الطاقة المادية والرقمية حيث يستوعبون فن أعظم لاعب في الميدان. منذ سنواته الأولى في مسقط رأسه روزاريو، ووصوله ومسيرته المهنية في برشلونة، حتى رفعه لكأس العالم 2022 مع الأرجنتين، ستجلب هذه التجربة السمعية والبصرية رحلة عاطفية لصبي أصبح أسطورة. سيخرج الزوار من هذه التجربة وهم يشعرون بالإلهام والتمكين والارتقاء.

"أنا سعيد جدًا لكوني جزءًا من هذا المشروع الذي يتيح للجماهير الاقتراب من رحلتي داخل وخارج الملعب. طوال مسيرتي المهنية، كنت أجاهد دائمًا لإلهام الناس والتواصل معهم من خلال شغفي بكرة القدم. ستوفر هذه التجربة فرصة فريدة لاستعادة اللحظات التي لا تنسى والشعور بالمشاعر التي شكلت طريقي،" كما قال ليو ميسي.

"نحن سعداء وفخورون بتقديم تجربة ليونيل ميسي غير العادية. ميسي هو مثال فريد لجميع الأجيال ودليل على أنه يمكن التغلب على التحديات الصعبة والسهلة. سنأخذ التجربة إلى جميع القارات. سيستمتع الجميع بِـ 75 دقيقة من الإلهام والعاطفة والترفيه والمرح،" قال أندريس نفتالي وديفيد روزنفيلد، مؤسسا شركة Primo Entertainment.

في Moment Factory، من خلال مشاريعنا المختلفة، نجمع الناس معًا ونهدف إلى إثارة الشعور بالعجب الجماعي والتواصل. من خلال هذه التجربة، يشرفنا أن نجمع بين تقنيات سرد القصص والتفاعل لخلق لقاء فريد بين الجمهور والأسطورة ميسي." ساكين بيسيت، الشريك المؤسس والمدير الإبداعي التنفيذي، Moment Factory

للتسجيل والحصول على مزيد من المعلومات حول التجربة، يرجى زيارة www.themessiexperience.com / إنستغرام: @themessiexperience .

نبذة عن

Primo Entertainment

Primo Entertainment هي شركة رائدة في صناعة الترفيه في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وتعمل مع أهم الفنانين، فضلاً عن الأشكال والمعارض الأكثر شهرة في العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة Primo في ميامي، ولها مكاتب أخرى في أمريكا الوسطى والجنوبية. منذ بداياتها، عملت Primo مع أهم فناني الموسيقى العالميين، مثل جاستن بيبر وأريانا غراندي وإنريكي إغليسياس وسيرك دو سولاي وغيرهم. أنتجت Primo أيضًا وعززت المعارض الدولية مثل Beyond Van Gogh وBeyond Monet وFrida Kahlo the Life of an Icon وSpace Adventure. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.primo-entertainment.com @primo.entertainment

Moment Factory

Moment Factory هو استوديو متعدد التخصصات مخصص لخلق تجارب وسائط متعددة مبتكرة تلهم التواصل البشري وتحول العالم من حولنا. يجمع فريقنا بين الخبرة في مجال الفيديو والإضاءة والهندسة المعمارية والصوت والمؤثرات الخاصة لخلق تجارب رائعة. يقع المقر الرئيسي للاستوديو في مونتريال، وله أيضًا عناوين أخرى في باريس وطوكيو ومدينة نيويورك وسنغافورة. أنشأ Moment Factory منذ إنشائه في عام 2001، أكثر من 500 مشروع فريد من نوعه في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Lumina Night Walk وسلسلة AURA. بالتعاون مع الفنانين المشهورين والعلامات التجارية والمتاحف والمتنزهات والمدن، تنتشر أعمالنا حول العالم وتشمل عملاء مثل NBA ومطار شانغي Changi وديزني Disney وسوني Sony ومتحف بوسطن للعلوم وUniversal Studios وAT&T وكاتدرائية ريمس Reims وبيلي ايليش. momentfactory.com @momentfactory

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2105380/Primo_Entertainment_Messi_Experience.mp4

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2105265/Primo_Entertainment_The_Messi_Experience.jpg

Primo Entertainment SOURCE